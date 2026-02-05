Spis treści: Nagietek. Stworzy barierę ochronną przed szkodnikami Kto ma w ogrodzie, ten ma skarb Jak zadbać o nagietki? Przestrzegaj kilku zasad

Nagietek: gdy wymawiamy to słowo, naszym oczom ukazuje się roślina o intensywnie pomarańczowych lub żółtych kwiatach. Jednak efektowny wygląd to nie wszystko. Nagietek to też tajna broń ogrodników w walce z nieproszonymi gośćmi, jakimi są szkodniki. Skąd te właściwości?

Nagietek. Stworzy barierę ochronną przed szkodnikami

Nagietek potrafi skutecznie zbudować barierę ochronną, dzięki której szkodniki będą omijać warzywa szerokim łukiem. Korzenie rośliny wydzielają substancje hamujące rozwój glebowych pasożytów, a charakterystyczny zapach liści i kwiatów działa odstraszająco na niektóre owady.

Najskuteczniejszą odmianą w walce ze szkodnikami jest Calendula officinalis, czyli klasyczny nagietek lekarski.

To naturalny poskramiacz znajdujących się pod ziemią nicieni, które zagrażają korzeniom roślin. Dobrze radzą sobie również z mszycami. Zwłaszcza że są niczym magnes na biedronki, które traktują mszyce jak prawdziwy przysmak. Posadzone na obrzeżach grządek stworzą naturalną barierę ochronną.

W przydomowych ogródkach coraz częściej pojawiają się warzywniki 123RF/PICSEL

Nagietki dobrze jest sadzić w towarzystwie pomidorów, fasoli czy marchwi, ale również między rzędami sałaty. Taka kompozycja będzie nie tylko skuteczna, ale i będzie pełniła funkcje dekoracyjne.

Kto ma w ogrodzie, ten ma skarb

Nagietki warto posadzić w ogrodzie z jeszcze jednego powodu. Można z nich przygotować napar wykazujący pozytywny wpływ na zdrowie. Roślina słynie z działania przeciwgrzybiczego i przeciwzapalnego, zawiera też sporą dawkę witamin, soli mineralnych, flawonoidów, karotenoidów i saponin. Z pewnością kojarzycie też kosmetyki z nagietkiem - roślina jest wykorzystywana do produkcji kremów, maści czy olejków. Wykazują one działanie łagodzące, chronią skórę przed działaniem wolnych rodników.

Jak widać, nagietek to roślina do zadań specjalnych. Efektownie wygląda, odstrasza szkodniki, a do tego można z niej przygotować zdrowy napar. Można zatem powiedzieć: kto ma w ogrodzie, ten ma skarb.

Nagietek lekarski 123RF/PICSEL

Jak zadbać o nagietki? Przestrzegaj kilku zasad

Nagietek preferuje lekką i przepuszczalną glebę (nie dla niego ciężkie i mokre podłoże). Aby go wzmocnić, warto dodać do niej odrobinę kompostu lub próchnicy. Warto mieć na uwadze, że gliniasta gleba może powodować choroby korzeni.

Roślinę należy podlewać regularnie, zwłaszcza w trakcie upałów. Siew do gruntu najlepiej przeprowadzić od kwietnia do maja. Gdy już pojawi się raz, najczęściej rozsiewa się już sam.

Roślina uwielbia słoneczne stanowiska, ale dobrze powinna sobie poradzić również w lekkim półcieniu. Trzeba pamiętać o usuwaniu przekwitłych kwiatów - dzięki temu nagietek będzie dłużej kwitł.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL