Szukaj kremów i maści z tym konkretnym składnikiem

Gdy tylko robi się cieplej, stopy wracają na pierwszy plan, zwłaszcza gdy z szafy wyciągamy sandałki i klapki. Problem pojawia się wtedy, gdy pięty (ale też całe stopy) są suche, szorstkie i zrogowaciałe, a zwykły balsam i pumeks nie dają już rady. Mnogość masek, całych kuracji, maści i kremów do stóp może przytłoczyć. Na szczęście wystarczy jeden składnik, na który warto postawić, by stopy znów były gładkie, spękania na piętach zagojone, a skórki wokół paznokci nawilżone.

Gdy będziesz w pobliżu apteki, zaopatrz się w krem z mocznikiem, ale nie w najwyższym stężeniu. Na co dzień najlepiej sprawdzają się preparaty z mocznikiem na poziomie około 10-15 proc. - to właśnie takie stężenie skutecznie zmiękcza skórę, nawilża ją i wygładza, ale też nie działa zbyt agresywnie. Takie kremy są łatwo dostępne i naprawdę niedrogie, większość kosztuje od kilku do 30 zł, więc to jeden z tańszych sposobów na szybki efekt "sandal ready". Pamiętaj, że im wyższe stężenie, tym wcale nie lepiej - mimo, że możesz na półkach sklepowych i aptecznych dostać kremy nawet z 30 proc. mocznika, tak wysoka jego ilość może zadziałać zbyt mocno, a wtedy efekt będzie odwrotny do zamierzonego.

Jak działa mocznik?

Nie daj się zwieść - wyższe stężenie mocznika wcale nie oznacza lepszego działania na stopy 123RF/PICSEL

Mocznik działa trochę jak kompres dla suchej skóry. Wiąże wodę w naskórku, dzięki czemu stopy szybciej odzyskują miękkość i gładkość, dodatkowo delikatnie rozluźnia martwy, zrogowaciały naskórek. To dlatego regularne stosowanie kremów z mocznikiem sprawia, że pięty przestają być szorstkie i mniej się łuszczą. Taki krem najlepiej nakładać codziennie wieczorem, cienką warstwą. Na noc można założyć cienkie bawełniane skarpetki, które wzmocnią efekt wygładzenia i pomogą składnikom lepiej się wchłonąć.

Kuracja na stopy gotowe na lato

Gdy tylko robi się cieplej, warto zadbać o stopy, by świetnie prezentowały się w klapkach i sandałach 123RF/PICSEL

Jeśli stopy są bardzo przesuszone po zimie albo po całym dniu w odkrytych butach, przez kilka dni warto stosować krem dwa razy dziennie: rano i wieczorem. Rano wystarczy lekka warstwa, żeby skóra była bardziej miękka i wyglądała lepiej w sandałkach, a wieczorem można pozwolić sobie na odrobinę grubszą aplikację regenerującą. Najważniejsza jest regularność, bo mocznik działa najlepiej wtedy, gdy skóra dostaje codzienną dawkę nawilżenia. Już po kilku dniach stopy stają się wyraźnie gładsze, a pięty przestają wyglądać na przesuszone.

Chcesz poczuć się pewnie w każdej sytuacji? Poznaj nasze kompleksowe wskazówki urodowe i dowiedz się, jak wydobyć swoje atuty i dbać o siebie w prosty, efektywny sposób. Więcej w naszej sekcji URODA

Odkryj tajniki pielęgnacji i poczuj się piękna każdego dnia Canva Pro INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orange Polsat