Spis treści: 01 Suszarka do grzybów - czy warto w nią inwestować?

02 Najważniejsze parametry urządzenia

03 Ile kosztuje suszenie grzybów w suszarce?

Suszarka do grzybów - czy warto w nią inwestować?

Sezon na wypatrywanie dorodnych grzybów ukrytych w najdalszych zakamarkach lasów trwa w najlepsze. Dumni grzybiarze wracają do samochodów z koszami pełnymi wspaniałych okazów, które tylko czekają, by wykorzystać ich kulinarny potencjał. Zdarza się jednak, że ciężko nadążyć z ich przetwarzaniem, a szkoda, by się zmarnowały. Doskonałym patentem na przedłużenie trwałości grzybów jest poddanie ich suszeniu.

W wielu domach nadal praktykuje się tradycyjne rozkładanie na kocach w pełnym słońcu lub wieszanie nad rozgrzanym piecem. Są to jednak metody bardzo czasochłonne. Współcześnie patenty te zastępuje się dedykowaną suszarką do grzybów. Dzięki takiemu urządzeniu z powodzeniem wysuszymy także warzywa, zioła, owoce, a nawet mięso. Działanie suszarki opiera się przede wszystkim na odparowaniu wilgoci z produktów, przy jednoczesnym zachowaniu ich smaku, aromatu oraz wartości odżywczych. Jak wybrać odpowiednią?

Reklama

Sprawdź: Staropolski trik z grzybami to hit! Będą idealne w smaku

Najważniejsze parametry urządzenia

Oglądając suszarki do grzybów w sklepie, powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na moc oraz zakres jej regulacji. To bardzo ważny parametr, gdyż określa wydajność sprzętu. Dobrym wyborem w średniej półce cenowej są suszarki o mocy 250-400 W. Jeśli wybierzemy model o niższej mocy, suszenie może okazać się zbyt mało wydajne. Przyniesienie do domu suszarki o mocy 1000 W przyspieszy proces, jednak może być niebezpieczne dla portfela.

Zdjęcie Na co zwrócić uwagę przy zakupie suszarki do grzybów, owoców lub warzyw? / 123RF/PICSEL

Specjaliści sugerują także wybór suszarek okrągłych, które mają przynajmniej 4 piętra. Wieloletni użytkownicy doradzają zakup sprzętu wykonanego z przezroczystego tworzywa. To ułatwi kontrolowanie całego procesu, bez konieczności otwierania urządzenia. Suszenie to bardzo długi proces, który zajmuje kilka godzin. Pamiętajmy, by wybierać suszarkę energooszczędną, która nie wygeneruje niebotycznych rachunków.

Sprawdź: Wrzuć i szczelnie zamknij. Mole nie skosztują suszonych grzybów

Ile kosztuje suszenie grzybów w suszarce?

Stale rosnące ceny energii elektrycznej sprawiają, że wiele osób szuka oszczędności i stara się ograniczać używanie sprzętów do niezbędnego minimum. Czy w takim razie warto w ogóle myśleć o zakupie suszarki do grzybów? Jak dużo prądu zużywa takie urządzenie? Obecnie średnia stawka za 1 kWh wynosi ok. 85 groszy. Jeśli włączymy suszarkę o mocy 125 W przez ok. 8 godzin dziennie, 7 razy w tygodniu, zużyjemy szacunkowo 7 kWh, a koszt takiego użytkowania wyniesie 5,95 zł.

Spora liczba grzybów do wysuszenia oraz mocniejszy sprzęt to prosta droga do wyższych rachunków. Użytkowanie suszarki o mocy rzędu 400 W, 8 godzin dziennie przez 2 tygodnie da nam wynik 44,8 kWh, a po przeliczeniu wygeneruje koszt 38,08 zł. Czy zatem opłaca się suszyć grzyby w suszarce? Ta odpowiedź zależy od indywidualnych preferencji oraz zasobności portfela.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przepis na marynowane grzyby Interia Kulinaria

Sprawdź również:

Pijesz kawę na pusty żołądek? Lekarka wyjaśnia, dlaczego to zły pomysł



Pazibroda: Regionalny przysmak polskiej biedoty