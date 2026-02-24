Czysta, uporządkowana i pachnąca sypialnia, wypełniona naturalnymi materiałami, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Wnętrze urządzone minimalistycznie, ale przytulnie, regularnie sprzątane i wietrzone zapewnia dobry, zdrowy sen, spokój i pozwala zregenerować się po ciężkim dniu. Jak urządzić idealną sypialnię zgodnie z zasadami feng shui? Wystarczy trzymać się kilku zasad.

Feng shui: Sztuka harmonii i życia zgodnie z naturą

Feng shui to licząca co najmniej cztery tysiące lat chińska nauka o sztuce życia w harmonii z naturą. Chińczycy wierzą, że stosując się do jej zasad, możemy stworzyć dom lub mieszkanie idealne, w którym swobodnie przepływać będzie energia, a jego mieszkańcy odnajdą równowagę i spokój.

W dosłownym tłumaczeniu feng shui oznacza wiatr i wodę, a jej źródła tkwią w chińskiej filozofii taoizmu. W centrum tej nauki znajduje się chi, czyli pierwotna energia, która łączy i ożywia wszystko, to z niej wszystko powstaje i do niej wszystko wraca. Jeśli chi przepływa bez przeszkód, mamy do czynienia z harmonią, jeśli gdzieś utknie, dochodzi do jej zaburzenia i zastojów, negatywnie wpływających na nasze zdrowie, samopoczucie i funkcjonowanie całego domu. To dlatego tak ważne jest, by energia mogła swobodnie przepływać przez wszystkie pomieszczenia, pozwalając przy tym i nam osiągnąć spokój i harmonię.

Feng shui cieszy się popularnością nie tylko w Azji - doceniono ją także w Europie, a architekci i projektanci coraz częściej proszeni są o uwzględnienie jej zasad w nowo projektowanych czy urządzanych wnętrzach. My również możemy to zrobić i wprowadzić do domu harmonię za sprawą kilku małych zmian i modyfikacji.

Według feng shui jednym z najważniejszych wnętrz w domu jest sypialnia. Co zrobić, by stała się wnętrzem idealnym?

Sypialnia według feng shui: Porządek i kolory ziemi

Sypialnia to miejsce, w którym odpoczywamy i "ładujemy baterie". Nic dziwnego więc, że feng shui przywiązuje tak ogromną wagę do urządzenia jej w harmonijny i uporządkowany sposób. Jak to zrobić?

Zacznijmy od tego, że sypialnia powinna być zlokalizowana jak najdalej od wejścia do domu czy mieszkania. Jeśli budynek posiada piętra, idealnie, jeśli znajdować się będzie na samej górze. Na pewnym etapie nie jesteśmy już jednak w stanie wpłynąć na usytuowanie sypialni, ale wciąż możemy wprowadzić wiele zmian, które całkowicie odmienią to wnętrze.

Pomieszczenie, w którym śpimy, powinno być utrzymane w łagodnym oraz ciepłym klimacie. Kolory idealne do sypialni to kolory ziemi, odcienie bieli, beże, szarości i błękity oraz uspokajająca zieleń. Nieźle sprawdzi się również bardzo delikatny, pudrowy róż. W sypialni powinniśmy unikać mocnych, intensywnych kolorów, które zamiast wyciszać i uspokajać, będą nas pobudzać lub co gorsze, drażnić.

Pomieszczenie, w którym odpoczywamy i śpimy, musi być pozbawione wszelkich "zatrutych strzał". "Zatrute strzały" w feng shui to ostre, kanciaste, agresywne elementy jak rogi budynków czy słupy. W mieszkaniach są to natomiast ostre krawędzie mebli, "celujące" w nas i wprowadzające negatywną energię oraz dysharmonię, a co za tym idzie - złe samopoczucie, niepokój, bezsenność, niepowodzenia i choroby. Takie "zatrute strzały" można na szczęście zneutralizować - jeśli nie możemy pozbyć się ich z wnętrz, zasłońmy je roślinami, narzutami czy zasłonami lub przenieśmy w inne miejsce, by nie "celowały" w nas bezpośrednio.

Wezgłowie łóżka nie powinno znajdować się pod oknem, gdyż może to wzbudzać w nas lęk i niepokój. Za głową powinniśmy mieć po prostu zagłówek lub ścianę. Groźne są także wszelkie wiszące nad łóżkiem, ciężkie przedmioty jak np. półki z książkami czy obrazy. One także powodować będą niepokój i zakłócać sen.

WAŻNE: Łóżko nie powinno stać na wprost drzwi w tzw. pozycji trumiennej, która odbiera poczucie bezpieczeństwa.

W sypialni pod żadnym pozorem nie powinniśmy trzymać sprzętów promieniujących takich jak telewizor, komputer, laptop, telefony komórkowe czy budziki elektroniczne. Jeśli nie jesteśmy w stanie się ich pozbyć, to trzymajmy je, chociaż jak najdalej od naszych głów.

Pamiętajmy też, że sypialnia to pomieszczenie, które musi być regularnie sprzątane i wietrzone. Porządek i czyste powietrze pomogą nam spokojnie zasnąć i obudzić się wypoczętym.

W sypialni kluczowe jest lekko przytłumione, klimatyczne oświetlenie. W tym miejscu świetnie sprawdzą się więc abażury, klosze z barwionego światła, dobrej jakości lampka, którą postawimy na szafce nocnej. Od czasu do czasu możemy też zapalić w sypialni świeczkę, ale tylko ekologiczną i z naturalnych, sprawdzonych materiałów.

WAŻNE: W sypialni powinniśmy zrezygnować z luster! Są one wprawdzie wykorzystywane w feng shui do przekierowywania czy podwajania energii, ale w sypialni są one źródłem niepokoju. Jeśli już bardzo chcemy, możemy zastosować jedno lustro, ale należy powiesić je nisko i dbać, by zawsze było idealnie czyste i nieuszkodzone. Pod żadnym pozorem nie wolno umieszczać dwóch luster naprzeciwko siebie.

W sypialni powinniśmy także:

stosować pościel z materiałów naturalnych (len, bawełna, jedwab),

dbać o materac, który należy wymieniać maksymalnie co siedem lat,

nie stawiać łóżka pod widoczną belką stropową,

unikać ostrego światła w lampach sufitowych,

dbać o perfekcyjny porządek i miły zapach,

nie zagracać i nie bałaganić, nie składować rzeczy pod łóżkiem,

unikać martwych i suszonych roślin,

unikać wszelkich przedmiotów związanych z pracą i biurem oraz pamiątek po byłych partnerach i zdjęć samotnych oraz zmarłych osób.

