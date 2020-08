Sześć magicznych ziół, które warto mieć zawsze w domu

Odstraszają insekty, chronią przed kleszczami i oczyszczają dom z pasożytów i grzybów. Wzmacniają włosy, działają antybakteryjnie, a nawet pomagają rzucić palenie! Zioła, które w większości spotkasz na łące pod miastem mają niesamowite właściwości - warto zebrać je jeszcze tego lata i mieć zawsze pod ręką.

Zdjęcie Wrotycz wydziela mocny, charakterystyczny zapach, przypominający zapach kamfory /123RF/PICSEL

Wrotycz

Odstrasza mole, komary, a nawet kleszcze. Nasze babcie leczyły nim wszawicę, świerzb i problemy trawienne, zwalczały nim również pasożyty. Do momentu, gdy okazało się, że wrotycz, bo o nim mowa, ma w składzie silnie toksyczną substancję - tujon. Od tego momentu lekarze zaczęli odradzać spożywanie wrotyczu, z powodzeniem możemy stosować go jednak zewnętrznie!



Wrotycz wydziela mocny, charakterystyczny zapach, przypominający zapach kamfory - skutecznie odstrasza więc muchy, komary, mole, kleszcze i inne owady, uprzykrzające nam życie. Zioło należy rozdrobnić, natrzeć nim skórę i... naturalny odstraszacz owadów gotowy! Wrotycz można również zaparzyć, wystudzić i spryskać nim ciało. Ze względu na jego mocne antybakteryjne właściwości stosować go można również przeciw wszom, nużeńcom i świerzbowcom.

Wrotycz skutecznie odstrasza mole - warto więc podzielić zebrany na łące bukiet na małe wiązanki i umieścić je na półkach w garderobie.





Biała szałwia

Do niedawna zapomniana, dziś z rozmachem wkracza na salony i... Instagramy influencerek. Mowa o szałwii białej, którą z powodzeniem nazwać można najpopularniejszym ziołem ostatnich lat.



Szałwia biała znana jest ze swoich leczniczych i oczyszczających właściwości - ludzie palą ją już od czasów starożytnych. Palą, by oczyścić siebie, swoje domy i przedmioty, którymi się otaczają. Większość z nich wierzy, że pomaga ona oddalić wpływ negatywnej energii, oczyścić wnętrze, wygonić demony i złe moce. Szałwię warto jednak palić z bardziej prozaicznych powodów - zioło oczyszcza wnętrze z grzybów, pasożytów i insektów.



Szałwię można również przyjmować wewnętrznie - znana jest ze swoich właściwości oczyszczających, leczy zakażenia, ma właściwości wykrztuśne i ściągające.





Skrzyp polny

W ludowym ziołolecznictwie znany jest chyba od zawsze - leczono nim krwotoki, choroby dróg moczowych, a płukanki ze skrzypu stosowano jako środek zapobiegający wypadaniu włosów. Współczesna nauka również potwierdza zbawienny wpływ skrzypu na zdrowie. Nic dziwnego, to bogate źródło krzemionki, witaminy C, potasu, fitosteroli i kwasów organicznych.



Skrzyp polny przyspiesza przemianę materii, oczyszcza organizm i zapobiega miażdżycy. Działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, przyspiesza gojenie się ran.



Skrzyp można oczywiście stosować w formie tabletek, ale po co, skoro w Polsce znaleźć go można dosłownie wszędzie? Na terenie naszego kraju występuje tak licznie, że niektórzy uważają go nawet za uciążliwy chwast. Nic bardziej mylnego! Płukanka sporządzona ze skrzypu, zebranego z dala od miejskich zanieczyszczeń i stosowana regularnie, szybko wzmocni twoje włosy, doda im blasku i przyspieszy porost.





Lobelia

Działa odprężająco i uspokajająco, więc warto mieć ją pod ręką, gdy tylko poczujesz silny stres. Pomaga w koncentracji, zwalcza drażliwość i powinien mieć ją w domu każdy palacz, w szczególności, kiedy chce raz na zawsze pożegnać się z nałogiem.

Lobelia zawiera lobelinę - substancję wpływającą na receptory mózgowe, w sposób podobny do nikotyny. Efekt? Skutecznie zmniejsza chęć sięgnięcia po papierosa. Lobelina, w przeciwieństwie do nikotyny, nie uzależnia, więc spokojnie mogą po nią sięgać palacze, chcący raz na zawsze zwalczyć nałóg.

Dziurawiec

Dziurawiec zwyczajny to jedna z najpopularniejszych i najbardziej pospolitych polskich roślin. Spotkać ją można dosłownie wszędzie - na łąkach, polanach, w przydomowych ogródkach, na wsi i terenach miejskich. Może dlatego od dawna nie doceniamy jej niesamowitych właściwości, z których nasze babcie czerpały pełnymi garściami?

Już w starożytności dziurawiec nazwany został rośliną magiczną - stosowano go w leczeniu ran i oparzeń, wrzodów, problemów trawiennych czy chorób układu moczowego. To jednak zaledwie czubek góry lodowej!



Dziurawiec zawiera flawonoidy, będące bardzo silnymi przeciwutleniaczami, rutynę uszczelniającą naczynia włosowate, garbniki o właściwościach przeciwbiegunkowych oraz leczącą stany lękowe i depresyjne hyperycynę. Zawiera również witaminy A i C, pektyny i olejki eteryczne.



Dziurawiec można stosować również w stanach napięcia przedmiesiączkowego i podczas menopauzy, pozwala zwalczyć trądzik, zakażenie skóry, a nawet wrzody. Łagodzi objawy niestrawności i warto go stosować w schorzeniach wątroby i dróg żółciowych.



Uwaga! Dziurawiec należy stosować z głową! Może bowiem wywołać reakcje fototoksyczne, nie należy przyjmować go również w przypadku wysokiej gorączki, a chęć wprowadzenia tego zioła do codziennej rutyny należy zawsze skonsultować z lekarzem prowadzącym.





Bylica piołun

Piołun znany był już w państwach starożytnych takich jak Egipt czy Syria, gdzie szybko doceniono jego niesamowite właściwości. A te zawarte są w liściach! Nazywany również "zielem panieńskim" łagodzi objawy miesiączki i ma działanie bakteriobójcze. Wzmacnia i oczyszcza organizm, poprawia przemianę materii, odkaża.

Piołun przynosi również ulgę w wzdęciach, gazach i przewlekłych zaparciach. Zwalcza nawet owsiki.



Piołun z powodzeniem stosowany jest również w kosmetologii. Dodany do kąpieli tonizuje skórę, ma również silne działanie relaksujące.