Spis treści: Czy krety są pod ochroną? Jak pozbyć się kreta z ogrodu? Kret: może ślepy, ale nie głuchy Sprawdź, co oferują sklepy

Czy krety są pod ochroną?

Kreta nie trzeba specjalnie przedstawiać, bo to popularne zwierzę, które znane jest z polskich krajobrazów. Są one pod częściową ochroną - nie wolno wyrządzać szkody tym, które rosną w naturalnych środowiskach. Z drugiej strony, krety, które zadomowiły się w np. w ogrodach oraz na terenach szkółek leśnych nie podlegają ochronie.

Zanim jednak zaczniemy tępić kreta z ogrodu, trzeba uświadomić sobie, że jest to bardzo pożyteczne stworzenie i powinniśmy mu dać szansę. Ślepy stwór lubuje się w owadach i mięczakach, które nie są dla naszego ogrodu dobre. Kret uznaje za przysmaki pędraki, drutowce i ślimaki, które są bezlitosne dla uprawianych roślin na naszych rabatach i grządkach, dlatego dobrze mieć takiego lokatora w ogrodzie. Z drugiej strony puszysty kret ryjąc pod ziemią korytarze może doprowadzać do szkód, a także buduje kopce, które psują widok trawnika.

Czy trzeba pozbywać się kreta z ogrodu za wszelką cenę? Lepiej dobrze przemyśleć tę sprawę i dać naturze działać. Jeśli jednak krety robią w ogrodzie pobojowisko, lepiej je wypłoszyć niż działać ostatecznie.

Jak pozbyć się kreta z ogrodu?

"Być ślepym jak kret" - wszyscy tę maksymę w Polsce znają. Choć ten zmysł nie jest najmocniejszą stroną puszystego zwierzaka, to ma bardzo wyczulony węch. Mając tę wiedzę, możemy to wykorzystać przeciwko kretowi. Ślepy ssak nie lubi zapachu kawy - fusy można rozrzucić obok kopca albo wsadzić do nory. Ponadto krety nie przepadają za aromatem cytryny, czosnku, cebuli, naftaliny, sierści zwierząt, ludzkich włosów, octu oraz karbidu. To najczęstsze domowe patenty, aby pozbyć się kreta z ogrodu.

Czego jeszcze nie lubią krety? Zapachu wielu roślin ozdobnych. Jeśli zwierzęta te zaczęły ryć korytarze na naszej działce, warto zasadzić lawendę, miętę, aksamitkę, szachownicę cesarską, narcyza, a także czosnek i bazylię. Takie towarzystwo zniechęca do tego, żeby kret eksplorował nasz ogród.

Kret: może ślepy, ale nie głuchy

Krecie kopce nie wyglądają estetycznie na trawniku 123RF/PICSEL

Węch to nie tylko mocna strona kreta, ale także ma on wyczulony słuch. Nie tylko nieprzyjaciół rozpozna z daleka, ale niektóre dźwięki są dla niego po prostu nieprzyjemne. Chcemy się pozbyć kreta z ogrodu? Trzeba zrobić szum! Dzwoneczki, wiatraczki i wszystko to, co może wydawać dźwięk może powodować, że kret będzie zdezorientowany i ucieknie w popłochu. W wersji budżetowej można także sięgnąć po puszki nabite na paliki albo szklane butelki wsadzone do krecich nor (szyjką do góry). Wszystko to, pod wpływem wiatru będzie wydawało dźwięk, którego krety nie lubią.

Sprawdź, co oferują sklepy

Krety trudno przegonić z ogrodu. Trzeba stosować równocześnie kilka metod 123RF/PICSEL

Przyznać trzeba jedno: kret jest trudnym przeciwnikiem i nie zawsze domowe metody działają na niego, a jeśli już chcemy korzystać wyłącznie z nich, warto zastosować kilka równocześnie.

Oczywiście, można także korzystać z tego, co oferują sklepy ogrodnicze. Do dyspozycji są:

pułapki żywołowne - do których można złapać kreciego delikwenta i wywieźć z daleka od domu,

odstraszacze dźwiękowe - emitują dla kretów nieprzyjemne dźwięki,

preparaty chemiczne - dają nieznośny dla kretów zapach.

Oczywiście, można zabezpieczyć działkę przed powstawaniem kretowisk, ale to działanie, które trzeba podejmować już w trakcie planowania ogrodu. Polega na wkopaniu siatki w poziomie na granicach działki (głębokość do 70 cm). Można także pod trawnikiem zainstalować siatkę, która będzie zapobiegała budowaniu kopców, jednak wcześniej trzeba przekopać cały ogródek i zakładać go praktycznie od nowa.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Wydarzenia": Taneczny korowód w Lublinie. Niezwykły polonez przeszedł przez miasto Polsat News