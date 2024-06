Według wszystkich testujących ten sposób działa tak dobrze ze względu zawarte w szparagach aminokwasy. Poniekąd jest to prawda, bo te warzywa rzeczywiście kryją w sobie mnóstwo właściwości prozdrowotnych. Są źródłem potasu, kwasu foliowego, cynku oraz witaminy A, witaminy B6 i witaminy C, która przyczynia się do eliminacji etanolu z krwi.