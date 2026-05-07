Spis treści: Ziemniaki Hasselback: szwedzkie wariacje Jak zrobić ziemniaki Hasselback? Jak zrobić modne ziemniaki Hasselback w wersji słodko-ostrej?

Ziemniaki Hasselback: szwedzkie wariacje

Polakom może wydawać się, że o ziemniakach wiedzą wszystko, ale to jednak ze Szwecji przyszła do nas jakiś czas temu kulinarna nowinka. Ziemniaki Hasselback podbiły miłośników naszych narodowych bulw i coraz częściej goszczą na naszych stołach. Czym one są? To nic innego, jak zapieczone w mundurkach, nacięte w charakterystyczny grzebień ziemniaki, które podaje się w różnych wariantach smakowych. Klasyczny przepis podaje rozmaryn i masło, ale tak naprawdę ogranicza nas inwencja.

Czym przyprawiać ziemniaki Hasselback? Ostra lub słodka papryka, zioła lub po prostu zwykła sól pasują tutaj idealnie. Tak przygotowane ziemniaki mogą być dodatkiem do dań głównych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by było zjadane solo albo w towarzystwie naszych polskich dodatków, takich jak np. mizeria.

Jak zrobić ziemniaki Hasselback?

Ziemniaki Hasselback mogą być zjadane solo albo z dodatkami 123RF/PICSEL

Ziemniaki Hasselback nie są trudne w wykonaniu, jak może się wydawać. Kluczem jest dobór odpowiednich warzyw. Najlepiej trzymać się dwóch zasad: muszą być mniej więcej takiej samej wielkości (najlepiej średnie) oraz powinny być mączyste (typ C). Wtedy mam gwarant tego, że będą one nie tylko chrupiące z zewnątrz, ale także miękkie i maślane w środku.

Sekretem ziemniaków Hasselback są nacięcia, które wyglądają jak grzebień. Można wykonać je zwykłym nożem w odstępach ok. dwóch milimetrów - nie można jednak przeciąć. Aby wykonać taki grzebień na ziemniakach Hasselback, wystarczy po dwóch stronach bulwy podstawić dwa pałeczki do jedzenia dań azjatyckich, które zapobiegną zbyt głębokich cieć.

Jak zrobić modne ziemniaki Hasselback w wersji słodko-ostrej?

Ziemniaki Hasselback trzeba piec około godziny 123RF/PICSEL

Potrzebne składniki:

1 kilogram ziemniaków mączystych,

4 łyżki oleju lub oliwy

sól do smaku

Sos słodko-ostry:

2 łyżki miodu,

1 łyżka ostrego sosu (chili bądź sriracha),

1 łyżeczka papryki słodkiej wędzonej,

1 ząbek czosnku.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki myjemy (nie obieramy), nacinamy nożem. Nastawiamy piekarnik na 200 stopni. W naczyniu żaroodpornym albo blasze ustawiamy ziemniaki. Ziemniaki skrapiamy olejem bądź oliwą i posypujemy solą. Całość wkładamy do piekarnika na godzinę (najpierw bez przykrycia, ostatnie 20 minut przykrywamy folią aluminiową bądź blachą), aż będą miękkie. Przygotowujemy sos: składniki mieszamy ze sobą, a dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek. Ziemniaki Hasselback po wyciągnięciu z pieca polewamy sosem i podajemy.

