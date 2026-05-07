Szwedzi się zajadają, aż się im uszy trzęsą. W Polsce też robią szum

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Wszyscy wiedzą, że polska kuchnia ziemniakami stoi, a poczciwa bulwa idzie o bój narodowego warzywa. Czy trzeba mówić, jak przygotować ziemniaki? Oczywiście, że nie, ale warto wiedzieć, jak podawać je w niesztampowy sposób. Przykład? Ziemniaki Hasselback - wyglądają oszałamiająco i smakują tak, że znikają błyskawicznie z talerza. Taki rarytas może być przygotować w różnych wersjach: teraz coś dla miłośników ostro-słodkich smaków.

Zapiekane plastry ziemniaków hasselback, posypane świeżym szczypiorkiem i ziołami na talerzu.
Ziemniaki Hasselback to danie, które lubią Szwedzi i nad Wisłą także przyjęły się dobrze123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Ziemniaki Hasselback: szwedzkie wariacje
  2. Jak zrobić ziemniaki Hasselback?
  3. Jak zrobić modne ziemniaki Hasselback w wersji słodko-ostrej?

Ziemniaki Hasselback: szwedzkie wariacje

Polakom może wydawać się, że o ziemniakach wiedzą wszystko, ale to jednak ze Szwecji przyszła do nas jakiś czas temu kulinarna nowinka. Ziemniaki Hasselback podbiły miłośników naszych narodowych bulw i coraz częściej goszczą na naszych stołach. Czym one są? To nic innego, jak zapieczone w mundurkach, nacięte w charakterystyczny grzebień ziemniaki, które podaje się w różnych wariantach smakowych. Klasyczny przepis podaje rozmaryn i masło, ale tak naprawdę ogranicza nas inwencja.

Czym przyprawiać ziemniaki Hasselback? Ostra lub słodka papryka, zioła lub po prostu zwykła sól pasują tutaj idealnie. Tak przygotowane ziemniaki mogą być dodatkiem do dań głównych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by było zjadane solo albo w towarzystwie naszych polskich dodatków, takich jak np. mizeria.

Zobacz również:

Bylica piołun w Polsce uchodzi za zwykły chwast
Porady

Tworzy zaporę przed żmijami. Posiej, a nie będą wpełzać do ogrodu

Natalia Jabłońska

Jak zrobić ziemniaki Hasselback?

Plastry ziemniaków pieczone metodą Hasselback z kawałkami sera oraz gałązkami świeżego rozmarynu, ułożone na arkuszu papieru do pieczenia.
Ziemniaki Hasselback mogą być zjadane solo albo z dodatkami123RF/PICSEL

Ziemniaki Hasselback nie są trudne w wykonaniu, jak może się wydawać. Kluczem jest dobór odpowiednich warzyw. Najlepiej trzymać się dwóch zasad: muszą być mniej więcej takiej samej wielkości (najlepiej średnie) oraz powinny być mączyste (typ C). Wtedy mam gwarant tego, że będą one nie tylko chrupiące z zewnątrz, ale także miękkie i maślane w środku.

Sekretem ziemniaków Hasselback są nacięcia, które wyglądają jak grzebień. Można wykonać je zwykłym nożem w odstępach ok. dwóch milimetrów - nie można jednak przeciąć. Aby wykonać taki grzebień na ziemniakach Hasselback, wystarczy po dwóch stronach bulwy podstawić dwa pałeczki do jedzenia dań azjatyckich, które zapobiegną zbyt głębokich cieć.

Zobacz również:

Placki ziemniaczane z młodych ziemniaków
Kuchnia

Jak zrobić placki ziemniaczane z młodych ziemniaków? Prosty trik, dzięki któremu wyjdą pyszne i chrupiące

Paulina Szymczak
Paulina Szymczak

Jak zrobić modne ziemniaki Hasselback w wersji słodko-ostrej?

Złociste, pieczone ziemniaki hasselback udekorowane świeżym rozmarynem i ząbkami czosnku w szklanym naczyniu na drewnianym stole.
Ziemniaki Hasselback trzeba piec około godziny123RF/PICSEL

Potrzebne składniki:

  • 1 kilogram ziemniaków mączystych,
  • 4 łyżki oleju lub oliwy
  • sól do smaku

Sos słodko-ostry:

  • 2 łyżki miodu,
  • 1 łyżka ostrego sosu (chili bądź sriracha),
  • 1 łyżeczka papryki słodkiej wędzonej,
  • 1 ząbek czosnku.

Sposób przygotowania:

  1. Ziemniaki myjemy (nie obieramy), nacinamy nożem.
  2. Nastawiamy piekarnik na 200 stopni.
  3. W naczyniu żaroodpornym albo blasze ustawiamy ziemniaki.
  4. Ziemniaki skrapiamy olejem bądź oliwą i posypujemy solą.
  5. Całość wkładamy do piekarnika na godzinę (najpierw bez przykrycia, ostatnie 20 minut przykrywamy folią aluminiową bądź blachą), aż będą miękkie.
  6. Przygotowujemy sos: składniki mieszamy ze sobą, a dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek.
  7. Ziemniaki Hasselback po wyciągnięciu z pieca polewamy sosem i podajemy.

Zobacz również:

Dlaczego warto pić kefir?
Porady

Naturalny probiotyk działa lepiej niż myślisz. Wspiera samopoczucie, mózg i jelita

Natalia Jabłońska

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię
Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energięCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje": Kremowa zupa chrzanowaPolsat

Najnowsze