Ta mieszanka warzyw jesienią może obniżyć ciśnienie krwi. Włącz do codziennej diety

Natalia Jabłońska

Nadciśnienie tętnicze to jedna z najczęstszych chorób cywilizacyjnych, która rozwija się często latami, nie dając początkowo wyraźnych objawów. Tymczasem odpowiednia dieta może znacząco wspierać regulację ciśnienia krwi i zapobiegać groźnym powikłaniom, takim jak choroby serca czy udar. Jesienią szczególnie warto sięgnąć po sezonowe warzywa, które nie tylko wzbogacają jadłospis, ale także wspomagają pracę układu krążenia.

Spis treści:

  1. Burak - naturalny sprzymierzeniec serca
  2. Marchew - wsparcie dla ciśnienia, serca i odporności
  3. Seler - chroni naczynia krwionośne przed zwapnieniami

Burak - naturalny sprzymierzeniec serca

Buraki od lat uznawane są za jedno z najcenniejszych warzyw w diecie osób zmagających się z nadciśnieniem. Zawarte w nich azotany zwiększają produkcję tlenku azotu w organizmie, co skutkuje rozszerzeniem naczyń krwionośnych i obniżeniem ciśnienia. Co ciekawe, badania pokazują, że im wyższe ciśnienie wyjściowe pacjenta, tym silniejsze działanie mają związki obecne w burakach.

To jednak dopiero początek ich zalet. Buraki wspierają proces krwiotworzenia i zapobiegają anemii, dlatego od dawna cenione są także w medycynie naturalnej. Barwniki obecne w miąższu, zwłaszcza betanina, to potężne antyoksydanty - chronią komórki przed działaniem wolnych rodników i mogą zmniejszać ryzyko rozwoju chorób nowotworowych.

Dodatkowo regularne spożywanie buraków sprzyja obniżaniu poziomu "złego" cholesterolu i przeciwdziała zwapnieniom naczyń, co czyni je nieocenionym elementem diety kardioprotekcyjnej.

Marchew - wsparcie dla ciśnienia, serca i odporności

Kolejnym jesiennym warzywem, które warto włączyć do codziennego menu, jest marchew. Obfituje w potas - minerał kluczowy w regulacji ciśnienia krwi, zwłaszcza u osób spożywających dużo soli. Zawarty w niej błonnik pomaga obniżyć poziom cholesterolu, a przy okazji reguluje pracę jelit i zapobiega zaparciom.

Marchew dostarcza również beta-karotenu, który w organizmie przekształca się w witaminę A. To właśnie ten składnik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku, wspiera odporność i przyspiesza regenerację skóry. Badania pokazują, że dieta bogata w beta-karoten może także spowalniać procesy starzenia i chronić przed rozwojem niektórych chorób przewlekłych.

Dzięki swojej wszechstronności marchew staje się nie tylko zdrowym dodatkiem do obiadu, ale także naturalnym "wzmacniaczem" organizmu.

Seler - chroni naczynia krwionośne przed zwapnieniami

Na liście warzyw wspierających walkę z nadciśnieniem nie może zabraknąć selera. Jego największą zaletą jest wysoka zawartość potasu, który równoważy działanie sodu i pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Regularne spożywanie potasu wiąże się także z mniejszym ryzykiem udaru mózgu.

Oprócz tego seler jest źródłem witaminy K, która chroni naczynia krwionośne przed zwapnieniami i utrzymuje je w dobrej kondycji.

Warzywo to zawiera również witaminę C - ważną dla elastyczności naczyń i regulacji poziomu lipidów we krwi. Co więcej, seler jest bogaty w błonnik pokarmowy pełniący funkcję prebiotyku. Oznacza to, że sprzyja rozwojowi korzystnych bakterii w jelitach, poprawiając wchłanianie składników odżywczych i wspierając odporność. Dzięki temu seler nie tylko pomaga zadbać o serce, ale również korzystnie wpływa na cały organizm.

