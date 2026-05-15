Spis treści: Puszysty dywan w kilku kolorach Miodowy magnes na motyle i pszczoły Gdzie sadzić? Słońce i słaba ziemia to podstawa Najlepsze towarzystwo na rabacie i balkonie Wysiew prosto do gruntu - bez pikowania i parapetów Letnie cięcie, czyli sekret kwitnienia do mrozów

Puszysty dywan w kilku kolorach

Smagliczka nadmorska (Lobularia maritima) to niska roślina jednoroczna, która dorasta zazwyczaj do zaledwie 10-30 centymetrów wysokości. Jej siła tkwi jednak nie w wielkości, a w niesamowitym wigorze. Bardzo szybko się rozkrzewia, tworząc na rabatach miękkie, puszyste poduszki złożone z setek drobniutkich, czteropłatkowych kwiatków. Najpopularniejsza i najsilniej pachnąca jest smagliczka kwitnąca na biało. W sklepach ogrodniczych bez problemu kupisz jednak również nasiona odmian w odcieniach różu, fioletu oraz ciemnej purpury, co daje ogromne możliwości w projektowaniu ogrodowych kompozycji.

Miodowy magnes na motyle i pszczoły

Wygląd to jedno, ale największym atutem smagliczki jest jej obłędny zapach. Intensywny, słodki, wyraźnie miodowy aromat czuć w powietrzu już z odległości kilku metrów, szczególnie w ciepłe i słoneczne dni. To właśnie dzięki niemu smagliczka jest zaliczana do najcenniejszych roślin miododajnych. Od czerwca aż do późnej jesieni nad jej kwiatami nieustannie uwijają się pszczoły, trzmiele i kolorowe motyle. Sadząc ją w ogrodzie, nie tylko zyskujesz piękną ozdobę, ale też wspierasz lokalny ekosystem i pomagasz zapylaczom.

Niepozorna, niska i niezwykle wdzięczna - smagliczka 123RF/PICSEL

Gdzie sadzić? Słońce i słaba ziemia to podstawa

Smagliczka to roślina do zadań specjalnych, która nie znosi nadopiekuńczości. Aby pięknie kwitła, potrzebuje pełnego słońca - w półcieniu jej pędy będą się wyciągać, a kwitnienie osłabnie. Ziemia pod smagliczkę wcale nie musi być żyzna. Wręcz przeciwnie: roślina ta najlepiej czuje się na glebach lekkich, przepuszczalnych, piaszczystych i piaszczysto-gliniastych. Zbyt bogate i wilgotne podłoże sprawi, że wyprodukuje mnóstwo liści kosztem kwiatów. To sprawia, że jest idealną kandydatką na skalniaki, murki oporowe, żwirowe rabaty i szczeliny między płytami chodnikowymi.

Najlepsze towarzystwo na rabacie i balkonie

Dzięki swojemu dywanowemu pokrojowi smagliczka świetnie sprawdza się jako roślina obwódkowa, wyznaczająca brzegi rabat i trawników. Z czym ją łączyć? Jej drobne kwiaty doskonale łagodzą wygląd dużych, krzykliwych roślin. Pięknie komponuje się z niebieską lobelią, żółtymi i pomarańczowymi aksamitkami, a w skrzynkach balkonowych stworzy zgrany duet z pelargoniami czy petuniami. To również doskonały wybór na tzw. podszycie pod wyższe krzewy, na przykład róże - smagliczka osłoni nagą ziemię i spowolni odparowywanie wody z podłoża.

Smagliczka to idealna roślina do dekoracji ogrodu i balkonu 123RF/PICSEL

Wysiew prosto do gruntu - bez pikowania i parapetów

Nie lubisz bawić się w wiosenne przygotowywanie rozsady w domu? To świetnie się składa. Maj, gdy mija już ryzyko silnych przymrozków, to idealny czas na siew smagliczki bezpośrednio do gruntu. Pamiętaj o jednej ważnej zasadzie: jej nasiona są bardzo drobne i potrzebują światła do kiełkowania. Dlatego nie przysypuj ich grubą warstwą ziemi. Wystarczy rozsypać je na odchwaszczonym podłożu i delikatnie wklepać dłonią. Po kilkunastu dniach pojawią się siewki. Warto je wtedy przerwać, zostawiając rośliny co 10-15 cm, by miały miejsce na swobodny rozrost.

Letnie cięcie, czyli sekret kwitnienia do mrozów

Pielęgnacja smagliczki ogranicza się w zasadzie do podlewania w czasie największych upałów. Jest jednak jeden praktyczny trik, który absolutnie warto zastosować. W sierpniu, po pierwszej ogromnej fali kwitnienia, roślina może zacząć wyglądać nieco rzadko, pędy staną się wyciągnięte i zaczną zawiązywać nasiona. Należy wtedy chwycić za sekator lub nożyce i bez wahania przyciąć całą smagliczkę o połowę wysokości. Ten krótki zabieg sprawi, że roślina błyskawicznie się zregeneruje, wypuści nowe pędy i ponownie obsypie się pachnącymi kwiatami, które przetrwają aż do pierwszych przymrozków.

