Co jeść, by zmniejszyć stany zapalne?

Stany zapalne w organizmie, np. stany zapalne stawów powodujące ból stawów, można skutecznie przyhamować poprzez odpowiednią dietę - wskazuje w swoim filmie na platformie YouTube dietetyk dr Bartek Kulczyński. Ekspert, który stopień doktora uzyskał z technologii żywności i żywienia podzielił się z widzami swoimi spostrzeżeniami na temat składników spożywczych, które powinny stanowić bazę do przygotowania pełnowartościowych posiłków obniżających stany zapalne.

Dietetyk zaleca spożywanie surówki z marchwi, brokułów, jabłek i kiełków brokułu. Wspomniane brokuły oraz kiełki, stanowią bardzo dobre źródło sulforafanu, czyli składnika o silnym działaniu łagodzącym stany zapalne - wyjaśnia Bartek Kulczyński.

Dietetyk przytacza badania naukowe, z których wynika, że osoby biorące w nim udział spożywały codziennie przez dwa i pół miesiąca 30 g kiełków brokułu. Po tym czasie doszło u nich do złagodzenia stanu zapalnego średnio aż o ok. 55 proc.

"Mówiąc bardziej precyzyjnie - o tyle procent zmalał poziom Interleukiny szóstej, czyli cząsteczki, której podwyższone stężenie świadczy o stanie zapalnym" - mówi dietetyk.

Z kolei najnowsze badanie z marca br., na które uwagę zwraca dr Kulczyński, dowiodło, że spożywanie ciemnozielonych warzyw, takich jak m.in. brokuły, wpływa na redukcję poziomu neutrofili, będących cząsteczkami, których wysokie stężenie również świadczy o stanie zapalnym.

Kolejne składniki surówki, to m.in. marchew. Warzywo jest źródłem składnika aktywnego o nazwie falkarinol, który zdaniem duńskich naukowców wpływa na leukocyty we krwi, przygotowując je do lepszego radzenia sobie ze stanem zapalnym.

Dietetyk Kulczyński wyjaśnia, jak przygotować surówkę pomagającą ugasić stany zapalne w organizmie. Należy zaopatrzyć się w następujące składniki:

1 średnia marchewka,

kilka różyczek brokułu,

pół średniego jabłka,

1 garść kiełków brokułu,

1 łyżeczka soku z cytryny,

1 łyżeczka oliwy,

szczypta soli,

świeżo mielony pieprz.

Brokuły zalewamy wrzątkiem na ok. jedną minutę, następnie je odcedzamy i studzimy w zimnej wodzie. Brokuły kroimy na mniejsze kawałki.

Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. To samo robimy z jabłkiem. Marchew i jabłko skrapiamy sokiem z cytryny. Wszystkie składniki mieszamy ze sobą w misce, dodajemy oliwę, sól oraz pieprz, na koniec ponownie, delikatnie mieszamy.

Orzechy włoskie charakteryzują się działaniem przeciwzapalnym 123RF/PICSEL

Owsianka na stany zapalne

Kolejnym posiłkiem, który może przyczynić się do zmniejszenia stanu zapalnego w organizmie, jest owsianka z orzechami, gorzką czekoladą i cynamonem. Dietetyk tłumaczy, że niemal każdy składnik w takiej owsiance charakteryzuje się potwierdzonym działaniem przeciwzapalnym.

W płatkach owsianych znajdziemy związki o nazwie awenatramidy, które zmniejszają nasilenie stanu zapalnego m.in. u osób starszych oraz u osób z nadwagą i otyłością, na co zdaniem dietetyka Kulczyńskiego wskazuje jedna z prac naukowych.

Działanie przeciwzapalne wykazują również orzechy włoskie i gorzka czekolada. Z kolei gdy mowa o cynamonie, Bartek Kulczyński cytuje jedno z badań naukowych, gdzie zawarto takie oto zdanie: "Suplementacja cynamonem może być środkiem wspomagającym zmniejszenie stanu zapalnego i poziomu stresu oksydacyjnego u ludzi". Dietetyk zaznacza jednak, że sprzedaży oferowanych jest wiele, różnych gatunków cynamonu, ale najlepszy dla naszego zdrowia jest cynamon cejloński.

Do takiej owsianki, zdaniem Bartka Kulczyńskiego, watro dodać borówki, bowiem zawarte w nich antocyjany zmniejszają poziom ogólnoustrojowego i naczyniowego stanu zapalnego.

Do przygotowania owsianki hamującej stany zapalne, potrzebujesz:

pół łyżeczki cynamonu,

woda lub mleko,

pół łyżeczki miodu (opcjonalnie),

1-2 kostki gorzkiej czekolady 70 proc.,

1 łyżka posiekanych orzechów włoskich,

1 garść świeżych borówek,

szczypta soli.

Do rondelka wsypujemy płatki i zalewamy je wodą lub mlekiem, następnie dodajemy szczyptę soli i cynamonu. Gotujemy na małej mocy palnika przez pięć minut, mieszając, aż owsianka zgęstnieje.

Następnie dodajemy połamaną kostkę czekolady i mieszamy do rozpuszczenia. Całość przekładamy do miseczki, dodajemy opłukane borówki oraz posypujemy startymi orzechami. Opcjonalnie można dodać odrobinę miodu.

Dr Bartek Kulczyński wskazuje również na inne składniki, które mogą posłużyć do przygotowania posiłków niwelujących stany zapalne. Są nimi m.in. dynia, kurkuma, imbir, śledzie, buraki, jogurt naturalny, sok żurawinowy 100 proc., czosnek, pomidory.

