Spis treści: Tak czereśnie działają na organizm. Dlaczego warto włączyć je do diety? Czy czereśnie tuczą? Ile dziennie czereśni można zjeść?

Sezon na te owoce nie trwa długo, więc warto jak najczęściej cieszyć się ich smakiem. Czereśnie królują najczęściej od połowy czerwca do końca lipca. Podczas zakupu warto zwrócić uwagę na wygląd owoców - to gwarancja, że kupimy świeże. Skórka czereśni powinna być błyszcząca, a owoce nie mogą być zbyt miękkie. Co więcej, nie powinny mieć żadnych odkształceń czy wgnieceń. To oznacza, że czereśnie nie są już zbyt świeże.

Tak czereśnie działają na organizm. Dlaczego warto włączyć je do diety?

Dlaczego latem warto włączyć czereśnie do diety? Z pewnością nie tylko dla walorów smakowych. Są cennym źródłem witaminy C, która wzmacnia układ odpornościowy i jest silnym przeciwutleniaczem - pomaga w walce z wolnymi rodnikami. W owocach znajdziemy również inne ważne dla zdrowia witaminy i składniki odżywcze takie jak kwas foliowy, witamina A, witamina E, witamina K, witamina B6, potas, magnez i żelazo. Potas dba o prawidłową pracę serca i układu krążenia, magnez wspiera mięśnie, a żelazo jest ważne w produkcji czerwonych krwinek.

Czereśnie nie tylko smakują, ale są pełne ważnych dla zdrowia właściwości 123RF/PICSEL

Na tym jednak nie koniec. Systematyczne jedzenie czereśni sprawia, że skóra staje się bardziej napięta. Czereśnie korzystnie działają też na regulację ciśnienia krwi, pracę nerek, regulują pracę układu pokarmowego i pobudzają trzustkę do pracy. Zawarta w owocach kwercyna reguluje stężenie cholesterolu we krwi, a związek polifenolowy kemferol działa przeciwzapalnie, przeciwalergicznie i przeciwgrzybiczo. Powodów, by włączyć czereśnie do codziennego menu jest jak widać dość sporo.

Czy czereśnie tuczą? Ile dziennie czereśni można zjeść?

Czereśnie to idealne uzupełnienie diety odchudzającej. Są niskokaloryczne, bo niemal w 80 proc. składają się z wody. W 100 g owoców znajduje się 1 g białka, ok. 15 g węglowodanów i ok. 0,5 g tłuszczów. 100 g czereśni dostarcza 63 kcal. Co więcej, mają niski indeks glikemiczny wynoszący 22. Dzięki temu nie powodują gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi.

Czereśnie obfitują w składniki odżywcze 123RF/PICSEL

Ile dziennie czereśni można zjeść? Jedna szklanka świeżych owoców w zupełności wystarczy - rekomendowana dzienna porcja błonnika to 21-38 g. Taka ilość owoców pokryje od 7 do 13 proc. zapotrzebowania. Warto pamiętać, że czereśnie są dość ciężkostrawne, dlatego też nie należy przesadzać z ich ilością. Są jednak cennym uzupełnieniem diety - zapewniają uczucie sytości, zastępują słodycze, a do tego są źródłem błonnika pokarmowego.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL





Jedzenie przyszłości. Dobra dieta może zastąpić leki Polsat News