Spis treści: Mrożenie i rozmrażanie pieczywa - jak wpływa na poziom glukozy? Jakie pieczywo nadaje się do mrożenia? Jak prawidłowo przygotować pieczywo do zamrożenia?

Mrożenie i rozmrażanie pieczywa - jak wpływa na poziom glukozy?

Jak wynika z badań opublikowanych na łamach czasopisma "European Journal of Clinical Nutrition", spożycie pieczywa, które zostało najpierw zamrożone, a potem rozmrożone, może powodować mniejszy wzrost poziomu glukozy we krwi. Tego rodzaju efekt wynika z procesu retrogradacji zawartej w pieczywie skrobi. Do owej retrogradacji dochodzi wskutek działania niskiej temperatury.

Retrogradacja prowadzi do powstania skrobi opornej, która nie jest trawiona w jelicie cienkim (tym samym wzrost glukozy następuje wolniej). Zamiast tego trafia ona do jelita grubego, gdzie działa jak błonnik. Staje się wówczas pożywką dla dobrych bakterii, a także przyczynia się do powstania korzystnych dla jelit związków (takich jak maślan).

Jakie pieczywo nadaje się do mrożenia?

Warto wiedzieć, że nie każde pieczywo nadaje się do mrożenia. Mowa tutaj między innymi o wszelkiego rodzaju wyrobach z nadzieniem. W ich przypadku zamrożenie i późniejsze rozmrożenie może przyczynić się do pogorszenia walorów smakowych. Dotyczy to między innymi słodkich bułek czy drożdżówek.

Najlepsze do mrożenia okazuje się pieczywo pełnoziarniste, żytnie czy razowe. Mrozić można również popularne pieczywo białe, jednak ono po rozmrożeniu może stracić na puszystości.

W wielu polskich domach mrozi się pieczywo. Nie zawsze jednak robi się to w odpowiedni sposób 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo przygotować pieczywo do zamrożenia?

Przed zamrożeniem pieczywa, dobrze jest podzielić je na porcje. Dzięki temu nie będziemy musieli rozmrażać całości, gdy najdzie nas ochota na kanapkę. Pamiętajmy również o tym, że jeśli sami piekliśmy chleb lub bułki, to przed zamrożeniem powinniśmy je całkowicie wystudzić.

W czym najlepiej mrozić pieczywo? Okazuje się, że odpowiednie opakowanie ma znaczenie. Najlepiej jest mrozić chleb lub bułki w szczelnym pojemniku, który nadaje się do przechowywania w zamrażarce. Można się również zaopatrzyć w specjalne woreczki strunowe. Poszczególne kromki warto oddzielić papierem lub folią aluminiową - w ten sposób zapobiegniemy ich sklejaniu i tym samym wyciąganie pieczywa będzie znacznie bardziej komfortowe.

Pamiętajmy też o tym, by raz rozmrożonego pieczywa nie mrozić ponownie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pogorszenia jego smaku i konsystencji.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Z Kazachstanu do Bydgoszczy. Jej historia podbija internet INTERIA.PL