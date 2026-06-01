Tak nieświadomie niszczymy jelita. Wzdęcia i stan zapalny to tylko początek
Jelita odpowiadają nie tylko za procesy trawienia i samopoczucie. Nawet jeśli nie odczuwasz bólu brzucha i możesz jeść, co tylko dusza zapragnie, nie znaczy to wcale, że jelita są w dobrej kondycji. Warto wiedzieć, że naturalna dobra flora bakteryjna tego narządu jest kluczowa dla odporności, funkcjonowania mózgu, metabolizmu, a nawet ryzyka rozwoju niektórych schorzeń przewlekłych. Poznaj najgorsze codzienne nawyki, które po cichu niszczą jelita.
Spis treści:
- Nadmiar cukru w diecie
- Przewlekły stres
- Niedobory snu i siedzący tryb życia
- Nieregularne posiłki
- Spożywanie alkoholu
Nadmiar cukru w diecie
Dieta bogata w węglowodany proste to najczęstsza przyczyna problemów z jelitami. Cukier pogarsza naturalną florę bakteryjną jelit - niszczy pożyteczne bakterie i sprzyja namnażaniu się szkodliwych drobnoustrojów. W efekcie możemy jeszcze szybciej przybierać na wadze, a przede wszystkim częściej chorować na infekcje wirusowe czy bakteryjne, a także zmagać się z rozwojem grzybów (np. kandydoza). Słodycze i inna żywność wysokoprzetworzona bogata w cukier odpowiada też za przewlekłe stany zapalne jelit (a także całego organizmu) oraz zaparcia i bóle brzucha.
Przewlekły stres
Układ pokarmowy jest połączony z układem nerwowym i bardzo źle znosi przewlekły stres. Badania dowiodły, że może zaburzać skład mikrobiomu i zwiększać ryzyko biegunek, wzdęć, bólu brzucha, a także zespołu jelita drażliwego.
Niedobory snu i siedzący tryb życia
Równie groźne dla jelit są niedobory snu i siedzący tryb życia. Badania z 2025 r. wykazały, że osoby, które regularnie śpią krócej niż 6 godzin na dobę, znacznie częściej zmagają się z zaburzeniami mikrobioty. To może być efekt braku wystarczającej regeneracji, co zwiększa ryzyko stanów zapalnych i nasila objawy schorzeń jelit. Równie niekorzystny dla układy trawiennego jest siedzący tryb życia. Przyczynia się on do pogorszenia perystaltyki jelit i nasila stany zapalne tego narządu.
Nieregularne posiłki
Ludzki organizm lubi regularność - układ pokarmowy najlepiej funkcjonuje, jeśli zapewnimy mu niewielkie posiłki co 3-4 godziny. Dzięki temu poprawia się nasz metabolizm, rzadziej mamy chęć na przekąski, a poziom cukru we krwi samoistnie się reguluje. Jedzenie o różnych porach i podjadanie między posiłkami zaburza pracę jelit, pogarsza ich perystaltykę i może powodować problemy z wypróżnianiem.
Spożywanie alkoholu
Nawet jednorazowe spożywanie alkoholu w większych ilościach mocno zaburza pracę jelit i niszczy zdrowy mikrobiom. Przyczynia się do stanów zapalnych i nasila dolegliwości jelitowe. Naukowcy podkreślają, że nawet niewielkie ilości alkoholu nie są obojętne dla zdrowia, dlatego najlepiej unikać procentów.
Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.