Spis treści: Nadmiar cukru w diecie Przewlekły stres Niedobory snu i siedzący tryb życia Nieregularne posiłki Spożywanie alkoholu

Nadmiar cukru w diecie

Dieta bogata w węglowodany proste to najczęstsza przyczyna problemów z jelitami. Cukier pogarsza naturalną florę bakteryjną jelit - niszczy pożyteczne bakterie i sprzyja namnażaniu się szkodliwych drobnoustrojów. W efekcie możemy jeszcze szybciej przybierać na wadze, a przede wszystkim częściej chorować na infekcje wirusowe czy bakteryjne, a także zmagać się z rozwojem grzybów (np. kandydoza). Słodycze i inna żywność wysokoprzetworzona bogata w cukier odpowiada też za przewlekłe stany zapalne jelit (a także całego organizmu) oraz zaparcia i bóle brzucha.

Przewlekły stres

Układ pokarmowy jest połączony z układem nerwowym i bardzo źle znosi przewlekły stres. Badania dowiodły, że może zaburzać skład mikrobiomu i zwiększać ryzyko biegunek, wzdęć, bólu brzucha, a także zespołu jelita drażliwego.

Niedobory snu i siedzący tryb życia

Równie groźne dla jelit są niedobory snu i siedzący tryb życia. Badania z 2025 r. wykazały, że osoby, które regularnie śpią krócej niż 6 godzin na dobę, znacznie częściej zmagają się z zaburzeniami mikrobioty. To może być efekt braku wystarczającej regeneracji, co zwiększa ryzyko stanów zapalnych i nasila objawy schorzeń jelit. Równie niekorzystny dla układy trawiennego jest siedzący tryb życia. Przyczynia się on do pogorszenia perystaltyki jelit i nasila stany zapalne tego narządu.

Nadmiar cukru w diecie bardzo obciąża jelita i niszczy mikrobiom 123RF/PICSEL

Nieregularne posiłki

Ludzki organizm lubi regularność - układ pokarmowy najlepiej funkcjonuje, jeśli zapewnimy mu niewielkie posiłki co 3-4 godziny. Dzięki temu poprawia się nasz metabolizm, rzadziej mamy chęć na przekąski, a poziom cukru we krwi samoistnie się reguluje. Jedzenie o różnych porach i podjadanie między posiłkami zaburza pracę jelit, pogarsza ich perystaltykę i może powodować problemy z wypróżnianiem.

Spożywanie alkoholu

Nawet jednorazowe spożywanie alkoholu w większych ilościach mocno zaburza pracę jelit i niszczy zdrowy mikrobiom. Przyczynia się do stanów zapalnych i nasila dolegliwości jelitowe. Naukowcy podkreślają, że nawet niewielkie ilości alkoholu nie są obojętne dla zdrowia, dlatego najlepiej unikać procentów.

