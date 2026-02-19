Tak "odmłodzisz" lawendę na wiosnę. Prosty zabieg zapewni bujne kwitnienie
Jak przygotować lawendę na nowy sezon? Początkiem wiosny nie zapomnij zafundować jej prostego zabiegu. Dzięki temu latem będzie bujnie kwitła i zdrowo wyglądała.
Spis treści:
- Kiedy przycinać lawendę? Najlepszy termin
- Wiosenne cięcie lawendy. Prosty zabieg zapewni bujne kwitnienie
- Cięcie lawendy. O czym jeszcze pamiętać?
Odpowiednio zadbana lawenda kwitnie zazwyczaj dwa razy w roku. Pierwsze kwitnienie przypada w okresie od maja do połowy lipca. Drugi raz może zakwitnąć wczesną jesienią. Aby była piękną ozdobą ogrodu, warto zadbać o nią już początkiem wiosny. To najlepsza pora, by przeprowadzić prosty zabieg. Bujne kwitnienie i zdrowy wygląd gwarantowane.
Kiedy przycinać lawendę? Najlepszy termin
Przycinanie to dla lawendy ważny zabieg pielęgnacyjny. Regularne przycinanie "odmładza" roślinę i zapobiega zdrewnieniu pędów. Kiedy ciąć "ogrodową piękność"? Jeżeli rośnie w ogrodzie już przez jakiś czas, istnieją trzy najlepsze terminy. Zazwyczaj lawendę przycina się dwa razy w roku - wiosną i latem. Jesienią przeprowadzamy zabieg tylko wtedy, kiedy nie zrobiliśmy tego wiosną.
Wiosenne cięcie należy wykonać na przełomie marca i kwietnia, letnie w lipcu i sierpniu, a jesienne w połowie września.
Co daje systematyczne przycinanie lawendy? Same plusy:
- zapewnia lawendzie dobrą formę,
- pobudza roślinę do bujnego kwitnienia,
- ułatwia formowanie rośliny.
Wiosenne cięcie lawendy. Prosty zabieg zapewni bujne kwitnienie
Wiosna to idealny moment, by przygotować lawendę do nowego sezonu. Kluczowy termin przypada między drugą połową marca a początkiem kwietnia. O tej porze roku należy przycinać te krzewy, których nie podcinaliśmy jesienią.
Cięcie wiosenne ma za zadanie zachowanie odpowiedniego pokroju i unikanie tzw. łysych gniazd (przestrzeni, w której nie rosną gałązki). W trakcie przeprowadzania zabiegu należy uważać na kwiatowe pączki - dość łatwo je uszkodzić, co ma wpływ na słabsze kwitnienie. Nim przystąpisz do cięcia, upewnij się, że roślina ma wystarczająco dużo nowych pędów. Jeśli nie, daj roślinie trochę więcej czasu. Nie usuwaj zdrewniałych łodyg poniżej listków. Na wszystkich łodygach pozostaw trochę nowych, zielonych liści. Zbytnio przycięte łodygi nigdy nie odrosną.
Cięcie lawendy należy przeprowadzić w suchy i słoneczny dzień. Zabieg w czasie deszczu lub w przypadku wysokiej wilgotności zamiast pomóc, może tylko zaszkodzić. Lawenda jest wówczas narażona na ryzyko infekcji chorób grzybowych. Ostrza narzędzi przeznaczonych do cięcia powinny być zdezynfekowane i czyste - zapobiegnie to przenoszeniu się patogenów.
Cięcie lawendy. O czym jeszcze pamiętać?
W przypadku lawendy cięcie odmładzające należy przeprowadzać co 4-5 lat. Dotyczy ono zwłaszcza starszych krzewów. Pędy należy skrócić do 1/3 długości i usunąć niektóre drewniane przyrosty. Po takim cięciu kwitnienie może być nieco słabsze, ale w kolejnych latach lawenda rozkwitnie w pełnej krasie.
Coroczne cięcie formujące należy wykonywać każdej wiosny. Pędy lawendy należy skrócić o 1/3 i nadać roślinie kształt półkuli. Dzięki temu wnętrze krzewu zyska lepszy dostęp do światła, zmniejszy się ryzyko gnicia pędów. W trakcie zabiegu należy zadbać o równomierne przycięcie wszystkich stron.
