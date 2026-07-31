Spis treści: Czy pieczywo jest zdrowe? Jak odróżnić zdrowy chleb od toksycznej mieszanki? Na to zwróć uwagę będąc w piekarni

Czy pieczywo jest zdrowe?

Pieczywo jest dla wielu osób dbających o zdrowie na liście produktów zakazanych lub takich, po które można sięgać jedynie sporadycznie. Na przestrzeni ostatnich lat wokół chleba i bułek narosło bowiem sporo kontrowersji. Kojarzone są one z żywnością, która powoduje m.in. przybieranie na wadze i jest źródłem problemów z trawieniem.

Mimo iż coraz bardziej powodzeniem cieszą się dziś niskowęglowodanowe diety "low card", dietetycy przekonują, że pieczywa nie należy się bać. Warto jednak zwracać uwagę na jego jakość i dokładnie czytać etykiety - zarówno w piekarniach jak i dyskontach. Chleb czy bułki spożywane w racjonalnych ilościach, w większości przypadków mogą być elementem zdrowej, odchudzającej i wspierającej trawienie diety. Jak więc odróżnić dobre pieczywo od tego złego i na co zwracać uwagę, aby nie dać się nabrać na produkt prozdrowotny, ukryty pod płaszczykiem chemicznego wyrobu?

Naturalny, przygotowany na bazie wysokiej jakości mąki chleb jest zazwyczaj nieco droższy GODONG / BSIP 123RF/PICSEL

Jak odróżnić zdrowy chleb od toksycznej mieszanki? Na to zwróć uwagę będąc w piekarni

W każdym sklepie spożywczych jak również w piekarniach, sprzedawca ma obowiązek udostępnić klientom skład oferowanych wyborów. Są one zwykle wywieszane na tablicach lub dołączane do bochenków na metkach. Jeśli zależy ci na tym, aby kupować prawdziwe pieczywo, bez zbędnej chemii, zacznij od czytania etykiet. Im krótszy skład tym lepiej. Na liście powinna widnieć tylko mąką, drożdże lub zakwas, sól i ewentualnie inne, naturalne dodatki np. ziarna. Składniki, które świadczą o niskiej jakości pieczywa to przede wszystkim:

Konserwanty - propionian wapnia (E282) czy sorbinianu potasu (E202)

Syrop glukozowo-fruktozowy

Karmel i słód jęczmienny - dodaje się go, aby zabarwić chleb na ciemny kolor, a tym samym wprowadzać w błąd konsumentów

Spulchniacze i regulatory

Mąka sojowa - to taki wypełniacz, który pozwala ciastu wchłonąć więcej wody

Podczas wyboru chleba zwróć też uwagę na jego wygląd. Ten wiejski, przygotowany z naturalnych składników jest zazwyczaj:

Cięższy - posiada zbitą, zwartą konsystencję.

Posiada chrupiącą, grubszą skórkę.

Po naciśnięciu wraca do swojego kształtu i się nie kruszy.

Pachnie lekko kwaśno i głęboko, a nie chemicznie.

Najlepszy wyborem będzie pieczywo razowe lub mieszane np. żytnie, orkiszowe czy żytnio-pszenne na zakwasie.

Na co zwracasz największą uwagę przy zakupie pieczywa? Skład i jakość Rodzaj mąki Cenę Smak i świeżość Zagłosuj

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