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Tak odróżnisz prawdziwe pieczywo od chemicznej mieszanki. Zwróć uwagę i nie daj się nabrać

InteriaKobieta Redakcja

Pieczywo to jeden z podstawowych elementów diety Polaków. Z uwagi na fakt, że w sklepach czy piekarniach aż roi się od nafaszerowanych chemią bułek oraz chlebów, eksperci ds. żywienia rekomendują zachowanie uwagi podczas robienia zakupów. Jak wybrać pieczywo dobrej jakości i czym różni się ono od tego, które lepiej omijać szerokim łukiem?

Dwie świeże, złociste bochenki chleba w dłoni kobiety z jasnoróżowym lakierem na paznokciach.
Jak rozpoznać zdrowy chleb? Zacznij od czytania etykiet ze składemPiotr Jędzura123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czy pieczywo jest zdrowe?
  2. Jak odróżnić zdrowy chleb od toksycznej mieszanki? Na to zwróć uwagę będąc w piekarni

Czy pieczywo jest zdrowe?

Pieczywo jest dla wielu osób dbających o zdrowie na liście produktów zakazanych lub takich, po które można sięgać jedynie sporadycznie. Na przestrzeni ostatnich lat wokół chleba i bułek narosło bowiem sporo kontrowersji. Kojarzone są one z żywnością, która powoduje m.in. przybieranie na wadze i jest źródłem problemów z trawieniem.

Mimo iż coraz bardziej powodzeniem cieszą się dziś niskowęglowodanowe diety "low card", dietetycy przekonują, że pieczywa nie należy się bać. Warto jednak zwracać uwagę na jego jakość i dokładnie czytać etykiety - zarówno w piekarniach jak i dyskontach. Chleb czy bułki spożywane w racjonalnych ilościach, w większości przypadków mogą być elementem zdrowej, odchudzającej i wspierającej trawienie diety. Jak więc odróżnić dobre pieczywo od tego złego i na co zwracać uwagę, aby nie dać się nabrać na produkt prozdrowotny, ukryty pod płaszczykiem chemicznego wyrobu?

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Przekrojony bochenek chleba o chrupiącej, złocistej skórce i miękkim, jasnym wnętrzu z nieregularnymi dziurami.
Naturalny, przygotowany na bazie wysokiej jakości mąki chleb jest zazwyczaj nieco droższyGODONG / BSIP123RF/PICSEL

Jak odróżnić zdrowy chleb od toksycznej mieszanki? Na to zwróć uwagę będąc w piekarni

W każdym sklepie spożywczych jak również w piekarniach, sprzedawca ma obowiązek udostępnić klientom skład oferowanych wyborów. Są one zwykle wywieszane na tablicach lub dołączane do bochenków na metkach. Jeśli zależy ci na tym, aby kupować prawdziwe pieczywo, bez zbędnej chemii, zacznij od czytania etykiet. Im krótszy skład tym lepiej. Na liście powinna widnieć tylko mąką, drożdże lub zakwas, sól i ewentualnie inne, naturalne dodatki np. ziarna. Składniki, które świadczą o niskiej jakości pieczywa to przede wszystkim:

  • Konserwanty - propionian wapnia (E282) czy sorbinianu potasu (E202)
  • Syrop glukozowo-fruktozowy
  • Karmel i słód jęczmienny - dodaje się go, aby zabarwić chleb na ciemny kolor, a tym samym wprowadzać w błąd konsumentów
  • Spulchniacze i regulatory
  • Mąka sojowa - to taki wypełniacz, który pozwala ciastu wchłonąć więcej wody

Podczas wyboru chleba zwróć też uwagę na jego wygląd. Ten wiejski, przygotowany z naturalnych składników jest zazwyczaj:

  • Cięższy - posiada zbitą, zwartą konsystencję.
  • Posiada chrupiącą, grubszą skórkę.
  • Po naciśnięciu wraca do swojego kształtu i się nie kruszy.
  • Pachnie lekko kwaśno i głęboko, a nie chemicznie.

Najlepszy wyborem będzie pieczywo razowe lub mieszane np. żytnie, orkiszowe czy żytnio-pszenne na zakwasie.

Na co zwracasz największą uwagę przy zakupie pieczywa?
Skład i jakość
Rodzaj mąki
Cenę
Smak i świeżość

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