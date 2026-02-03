Eksperci w pierwszej kolejności zwracają uwagę na fakt, że akumulatory w urządzeniach mobilnych nie są wieczne. Procesy ładowania i rozładowywania zmniejszają ich zdolności magazynowania energii i sprawiają, że baterie się zużywają, a urządzenia pracują coraz krócej.

Średnia liczba cykli w akumulatorach litowo-jonowych wynosi około 500 do 1000 całkowitych rozładowań i pełnych ładowań. Po tym czasie ich wydajność zaczyna spadać. Istnieją oczywiście sposoby na to, by przedłużyć żywotność baterii w laptopie, ale finalnie któregoś dnia jej życie będzie musiało się skończyć.

Jak sprawdzić wydajność baterii w laptopie?

Bieżącą liczbę cykli oraz wydajność i stan baterii w laptopie można sprawdzić w następujący sposób:

Windows: Start - Wiersz polecenia - wpisz polecenie powercfg/batteryreport - otrzymasz raport, który znajdziesz w folderze C:\WINDOWS\system32\battery-report.htmp,

MacOS: Option - menu Apple - Informacje o systemie - Sprzęt - Zasilanie - wyświetli się lista informacji o baterii.

To, jak długo trzymać będzie bateria w laptopie, zależy od pojemności akumulatora oraz sposobu i intensywności użytkowania urządzenia. Wymagające aplikacje czy gry zużywają oczywiście więcej energii niż praca w standardowym trybie. W pełni naładowana bateria powinna wytrzymać kilka godzin - jeśli ten czas skraca się do godziny czy kilkunastu minut, niezbędna będzie wymiana akumulatora. Baterię należy wymienić także wtedy, gdy laptop działa już tylko po podłączeniu do zasilania.

Co zrobić, by bateria w laptopie trzymała jak najdłużej, nawet kilka lat?

Tak psujemy baterię w laptopie. Częsty błąd przy ładowaniu

Jednym z największych błędów przy ładowaniu jest tzw. formatowanie baterii, czyli proces całkowitego rozładowania i pełnego naładowania. Współczesne baterie są bardzo wrażliwe na takie praktyki. Rozwiązanie? Nigdy nie rozładowuj baterii do 0 proc. i nie ładuj do 100 proc. Najlepiej rozpocząć ładowanie, gdy stan baterii wynosi ok. 20 proc., a zakończyć, gdy osiągnie około 90 proc. zapełnienia. Powinniśmy stale utrzymywać proces naładowania od 20 do 90 proc.

Nie należy też trzymać laptopa stale podłączonego do zasilania, bo prowadzi to do osłabienia żywotności baterii.

