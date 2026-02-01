Tak psujemy baterię w telefonie. Częsty błąd przy ładowaniu

Trzy najczęstsze błędy przy ładowaniu telefonu

Mit pierwszy: Należy rozładować telefon do zera, a następnie ładować go do 100 procent

To jeden z najpopularniejszych mitów dotyczących ładowania telefonu - niestety, jak mówią eksperci, bardzo szkodliwy! Całkowite rozładowywanie telefonu, a następnie ładowanie go do pełna miało może sens wiele lat temu, gdy korzystaliśmy z klasycznych telefonów z klawiaturą. Dziś, gdy akumulatory są litowo-jonowe lub litowo-polimerowe, takim ładowaniem możemy skrócić ich żywotność.

Według ekspertów, optymalny poziom naładowania smartfona to 20 - 80 proc. Nie powinniśmy doprowadzać do sytuacji, gdy urządzenie ma kilka lub kilkanaście procent baterii.

Mit drugi: Należy całkowicie rozładować telefon, którego nie chcemy już używać

W dzisiejszych czasach telefony zmieniamy zdecydowanie częściej niż jeszcze dekadę temu. Gdy przynosimy do domu nowe urządzenie, stary telefon idzie "w odstawkę", ale zostawiamy go sobie na wypadek, gdyby był nam jeszcze potrzebny, pozwalamy my się rozładować i chowamy na długi czas do szuflady. To jednak błąd!

Według ekspertów, stan całkowitego rozładowania baterii długoterminowo jej szkodzi, nawet wtedy, gdy nie korzystamy już z urządzenia. Najlepiej wyłączyć telefon naładowany w połowie i dopiero wtedy go schować.

Mit trzeci: Nie wolno doładowywać telefonu po kilkanaście procent

Nie wszyscy wiedzą, że producenci smartfonów przewidują dla swoich urządzeń określoną liczbę cykli ładowania - przed jej przekroczeniem bateria zachowuje optymalną pojemność. To może sugerować, że częste doładowywanie telefonu po kilkanaście procent szybciej pozbawia nas tego zapasu. Tak jednak nie jest!

Szybkie doładowanie smartfona nie liczy się jako pełny cykl i nie wpływa na utratę parametrów przez baterię. Według ekspertów, optymalne jest ładowanie telefonu w przedziale ok. 20-80 proc. Jeśli nasza bateria pokazuje 35 proc. a właśnie wychodzimy z domu i chcemy podładować telefon, nie musimy się tego obawiać.

