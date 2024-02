Tak sprawdzisz, czy w przymierzalni ktoś cię podgląda

Porady

Wchodzisz do pokoju hotelowego, publicznej toalety lub przymierzalni w sklepie i masz dziwne przeczucie, że ktoś cię podgląda przez zawieszone na ścianie lustro? Choć to bardzo mało prawdopodobne, to istnieje sposób na sprawdzenie, czy masz do czynienia z lustrem weneckim. I jeśli uważasz, że metoda „na paznokieć” rozwieje twoje wątpliwości, to jesteś w dużym błędzie.

Zdjęcie Jak rozpoznać lustro weneckie? / 123RF/PICSEL