Czyszczenie nagrobków z zalegającego przez wiele tygodni czy miesięcy brudu nie jest łatwym zadaniem. Należy o nie odpowiednio dbać i ostrożnie podchodzić do usuwania plam, aby przetrwały w dobrym stanie przez wiele lat. Najwięcej wątpliwości podczas porządków przed Wszystkimi Świętymi budzi oczyszczanie pomników wykonanych z lastryko. Jak to zrobić szybko i skutecznie, aby nie uszkodzić ich powierzchni? Podpowiadamy.

Sposób czyszczenia lastryko będzie nieco inny, aniżeli w przypadku marmuru czy granituBlik/REPORTEREast News

Spis treści:

  1. Lastryko - co to za materiał?
  2. Czym najlepiej wyczyścić lastryko?
  3. Jak skutecznie wyczyścić nagrobek z lastryko?

Lastryko - co to za materiał?

Lastryko to materiał budowlany i wykończeniowy, wykorzystywany często na posadzki, pomniki oraz nagrobki. Jest trwały i odporny na różne czynniki atmosferyczne, a przy tym prezentuje się elegancko - może mieć wykończenie matowe lub błyszczące. W doskonałym stanie posłuży przez wiele, wiele lat, jednak należy pamiętać, aby zachować ostrożność podczas jego czyszczenia.

Czym najlepiej wyczyścić lastryko?

Do usuwania zabrudzeń z lastryko, poza specjalnymi preparatami, dobrze sprawdzi się:

  • płyn do naczyń
  • soda oczyszczona
  • płyn do mycia szyb
  • denaturat
  • amoniak

Jak skutecznie wyczyścić nagrobek z lastryko?

Należy pamiętać, że lastryko nie jest kamieniem naturalnym, więc jego czyszczenie będzie odbywało się nieco inaczej niż marmuru czy granitu. Zanim rozpoczniesz prace na cmentarzu, przygotuj:

  • dużą miskę
  • butelkę z wodą
  • gorącą wodę w termosie
  • ściereczkę z mikrofibry
  • szczotkę
  • gąbkę kuchenną
  • rękawiczki gumowe
  • ręczniki papierowe
Ręka osoby w bransoletce czyszcząca szczotką marmurową powierzchnię, w tle plastikowa miska z wodą i fragment drugiej ręki opierającej się o blat.
Jeśli woda z płynem nie pomoże na zabrudzenia, musisz sięgnąć po silniejsze środki fot. Szymon Blik / REPORTEREast News

Aby skutecznie pozbyć się plam, w pierwszej kolejności usuń wierzchnią warstwę brudu - wymieszaj w misce wodę z płynem do naczyń, zamocz w niej gąbkę i przetrzyj grobowiec. Jeśli sposób ten okaże się wystarczający, wytrzyj pomnik do sucha ręcznikiem papierowym. W przypadku silniejszych plam sięgnij po mocniejsze środki.

W celu usunięcia:

  • mchu - sięgnij po twardą szczotkę i specjalny środek, który zapobiegnie ponownemu pojawieniu się tego nalotu.
  • wosku - najpierw delikatnie zeskrob jego nadmiar plastikową szpatułką, a pozostałości polej gorącą wodą z termosu. Resztki doczyść denaturatem lub wodą z płynem do naczyń.

Inne zabrudzenia można wyczyścić pastą powstałą z wymieszania sody oczyszczonej z odrobiną wody (powinna być gęsta). Należy nałożyć ją na plamy, odczekać około 10-15 minut i po tym czasie przemyć wodą z płynem do naczyń.

Na sam koniec wypoleruj nagrobek, aby pięknie błyszczał. Jeśli nie masz specjalnego preparatu, do wody z płynem do naczyń lub mydłem wlej odrobinę octu spirytusowego i tak powstałym roztworem przemyj powierzchnię lastryko, a następnie wypoleruj ściereczką z mikrofibry.

Pamiętaj, aby po czyszczeniu lastryko wycierać do sucha. Jest to materiał porowaty - woda wchodzi w jego szczeliny, co w przypadku mrozu grozi pęknięciami. Warto więc zabezpieczać płytę środkiem na bazie silikonu czy specjalnym lakierem do lastryko.

