Tak szybko usuniesz plamy z lastryko. Po wosku nie będzie śladu
Czyszczenie nagrobków z zalegającego przez wiele tygodni czy miesięcy brudu nie jest łatwym zadaniem. Należy o nie odpowiednio dbać i ostrożnie podchodzić do usuwania plam, aby przetrwały w dobrym stanie przez wiele lat. Najwięcej wątpliwości podczas porządków przed Wszystkimi Świętymi budzi oczyszczanie pomników wykonanych z lastryko. Jak to zrobić szybko i skutecznie, aby nie uszkodzić ich powierzchni? Podpowiadamy.
Spis treści:
- Lastryko - co to za materiał?
- Czym najlepiej wyczyścić lastryko?
- Jak skutecznie wyczyścić nagrobek z lastryko?
Lastryko - co to za materiał?
Lastryko to materiał budowlany i wykończeniowy, wykorzystywany często na posadzki, pomniki oraz nagrobki. Jest trwały i odporny na różne czynniki atmosferyczne, a przy tym prezentuje się elegancko - może mieć wykończenie matowe lub błyszczące. W doskonałym stanie posłuży przez wiele, wiele lat, jednak należy pamiętać, aby zachować ostrożność podczas jego czyszczenia.
Czym najlepiej wyczyścić lastryko?
Do usuwania zabrudzeń z lastryko, poza specjalnymi preparatami, dobrze sprawdzi się:
- płyn do naczyń
- soda oczyszczona
- płyn do mycia szyb
- denaturat
- amoniak
Jak skutecznie wyczyścić nagrobek z lastryko?
Należy pamiętać, że lastryko nie jest kamieniem naturalnym, więc jego czyszczenie będzie odbywało się nieco inaczej niż marmuru czy granitu. Zanim rozpoczniesz prace na cmentarzu, przygotuj:
- dużą miskę
- butelkę z wodą
- gorącą wodę w termosie
- ściereczkę z mikrofibry
- szczotkę
- gąbkę kuchenną
- rękawiczki gumowe
- ręczniki papierowe
Aby skutecznie pozbyć się plam, w pierwszej kolejności usuń wierzchnią warstwę brudu - wymieszaj w misce wodę z płynem do naczyń, zamocz w niej gąbkę i przetrzyj grobowiec. Jeśli sposób ten okaże się wystarczający, wytrzyj pomnik do sucha ręcznikiem papierowym. W przypadku silniejszych plam sięgnij po mocniejsze środki.
W celu usunięcia:
- mchu - sięgnij po twardą szczotkę i specjalny środek, który zapobiegnie ponownemu pojawieniu się tego nalotu.
- wosku - najpierw delikatnie zeskrob jego nadmiar plastikową szpatułką, a pozostałości polej gorącą wodą z termosu. Resztki doczyść denaturatem lub wodą z płynem do naczyń.
Inne zabrudzenia można wyczyścić pastą powstałą z wymieszania sody oczyszczonej z odrobiną wody (powinna być gęsta). Należy nałożyć ją na plamy, odczekać około 10-15 minut i po tym czasie przemyć wodą z płynem do naczyń.
Na sam koniec wypoleruj nagrobek, aby pięknie błyszczał. Jeśli nie masz specjalnego preparatu, do wody z płynem do naczyń lub mydłem wlej odrobinę octu spirytusowego i tak powstałym roztworem przemyj powierzchnię lastryko, a następnie wypoleruj ściereczką z mikrofibry.
Pamiętaj, aby po czyszczeniu lastryko wycierać do sucha. Jest to materiał porowaty - woda wchodzi w jego szczeliny, co w przypadku mrozu grozi pęknięciami. Warto więc zabezpieczać płytę środkiem na bazie silikonu czy specjalnym lakierem do lastryko.