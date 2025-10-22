Spis treści: Lastryko - co to za materiał? Czym najlepiej wyczyścić lastryko? Jak skutecznie wyczyścić nagrobek z lastryko?

Lastryko - co to za materiał?

Lastryko to materiał budowlany i wykończeniowy, wykorzystywany często na posadzki, pomniki oraz nagrobki. Jest trwały i odporny na różne czynniki atmosferyczne, a przy tym prezentuje się elegancko - może mieć wykończenie matowe lub błyszczące. W doskonałym stanie posłuży przez wiele, wiele lat, jednak należy pamiętać, aby zachować ostrożność podczas jego czyszczenia.

Czym najlepiej wyczyścić lastryko?

Do usuwania zabrudzeń z lastryko, poza specjalnymi preparatami, dobrze sprawdzi się:

płyn do naczyń

soda oczyszczona

płyn do mycia szyb

denaturat

amoniak

Jak skutecznie wyczyścić nagrobek z lastryko?

Należy pamiętać, że lastryko nie jest kamieniem naturalnym, więc jego czyszczenie będzie odbywało się nieco inaczej niż marmuru czy granitu. Zanim rozpoczniesz prace na cmentarzu, przygotuj:

dużą miskę

butelkę z wodą

gorącą wodę w termosie

ściereczkę z mikrofibry

szczotkę

gąbkę kuchenną

rękawiczki gumowe

ręczniki papierowe

Jeśli woda z płynem nie pomoże na zabrudzenia, musisz sięgnąć po silniejsze środki fot. Szymon Blik / REPORTER East News

Aby skutecznie pozbyć się plam, w pierwszej kolejności usuń wierzchnią warstwę brudu - wymieszaj w misce wodę z płynem do naczyń, zamocz w niej gąbkę i przetrzyj grobowiec. Jeśli sposób ten okaże się wystarczający, wytrzyj pomnik do sucha ręcznikiem papierowym. W przypadku silniejszych plam sięgnij po mocniejsze środki.

W celu usunięcia:

mchu - sięgnij po twardą szczotkę i specjalny środek, który zapobiegnie ponownemu pojawieniu się tego nalotu.

wosku - najpierw delikatnie zeskrob jego nadmiar plastikową szpatułką, a pozostałości polej gorącą wodą z termosu. Resztki doczyść denaturatem lub wodą z płynem do naczyń.

Inne zabrudzenia można wyczyścić pastą powstałą z wymieszania sody oczyszczonej z odrobiną wody (powinna być gęsta). Należy nałożyć ją na plamy, odczekać około 10-15 minut i po tym czasie przemyć wodą z płynem do naczyń.

Na sam koniec wypoleruj nagrobek, aby pięknie błyszczał. Jeśli nie masz specjalnego preparatu, do wody z płynem do naczyń lub mydłem wlej odrobinę octu spirytusowego i tak powstałym roztworem przemyj powierzchnię lastryko, a następnie wypoleruj ściereczką z mikrofibry.

Pamiętaj, aby po czyszczeniu lastryko wycierać do sucha. Jest to materiał porowaty - woda wchodzi w jego szczeliny, co w przypadku mrozu grozi pęknięciami. Warto więc zabezpieczać płytę środkiem na bazie silikonu czy specjalnym lakierem do lastryko.

"Ewa gotuje": Marchwiak Polsat