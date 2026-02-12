Spis treści: Czyszczenie dozownika na proszek w pralce Jak wyczyścić bęben pralki domowymi sposobami? Tak wyczyściłam filtr i uszczelki pralki Czy czyszczenie pralki domowymi sposobami działa?

Czyszczenie dozownika na proszek w pralce

W pierwszej kolejności wyjęłam z pralki dozownik na proszek i płyny, a następnie włożyłam go do miski z ciepłą wodą i octem (w proporcji 2:1). Ocet działa antybakteryjnie i z łatwością usuwa osady z kamienia. W moim domu woda jest twarda i osady szybko tworzą się na różnych powierzchniach. Po pół godzinie moczenia wyjęłam pojemnik, opłukałam go pod bieżącą wodą i przetarłam gąbką. Efekt? Dozownik lśni czystością i ładnie pachnie, a po zabrudzeniach nie został żaden ślad.

Jak wyczyścić bęben pralki domowymi sposobami?

W internecie można znaleźć wiele porad dotyczących czyszczenia wnętrza pralki. Do najpopularniejszych zalicza się użycie octu, kwasku cytrynowego lub sody oczyszczonej. Ja postawiłam na tę ostatnią metodę. Wszystko przez nieprzyjemny zapach stęchlizny na upranych ubraniach. Stwierdziłam, że przyczyną może być zalegająca w zakamarkach, np. w uszczelkach, pleśń. A to właśnie soda działa odkażająco, odświeżająco i grzybobójczo.

Do wyczyszczonego wcześniej dozownika na proszek wsypałam ¾ szklanki sody, a następnie włączyłam 1,5-godzinny program prania (bez żadnej zawartości) w temperaturze 60 stopni. Później tylko otworzyłam pralkę, by mogła wyschnąć.

Do czyszczenia wszystkich elementów pralki użyłam jedynie sody oczyszczonej i octu Archiwum autora

Tak wyczyściłam filtr i uszczelki pralki

Postanowiłam jeszcze wyczyścić filtr i uszczelki pralki, ponieważ w tych miejscach najczęściej gromadzi się brud, który może negatywnie wpływać zarówno na prane tkaniny, jak i kondycję urządzenia.

Filtr znajduje się zwykle w dolnym rogu pralki, należy nacisnąć klapkę, przekręcić i gotowe. Wcześniej trzeba jednak podłożyć miskę, bo zwykle wylewa się stąd sporo wody. Filtr zanurzyłam w misce z dodatkiem octu (w proporcji 2:1), a po 30 minutach wyjęłam go i wyczyściłam gąbką.

Uszczelki przetarłam dokładnie (odgarniając fałdy) miękką ściereczką namoczoną w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej. Do szklanki wody wsypałam 3 łyżeczki sody. Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc użyłam starej szczoteczki do zębów o miękkim włosiu.

Czy czyszczenie pralki domowymi sposobami działa?

Po wyczyszczeniu pralki sodą oczyszczoną i octem doszłam do wniosku, że to metoda idealna. Bez intensywnego zapachu chemii, za grosze i całkowicie ekologicznie. Po pierwszym praniu stwierdziłam, że efekty są wspaniałe. Na pierwszy rzut wyprałam w pralce ręczniki, które po raz pierwszy od dawna przyjemnie pachniały i to bez użycia płynu do płukania.

