Tak zrobisz domową łąkę. Zasiej w tym terminie, a ozdobią wielkanocny stół

Natalia Jabłońska

Nie tylko pisanki i stroiki. Równie pięknie na wielkanocnym stole będzie się prezentowała "domowa łąka". W tej roli sprawdzi się nie tylko owies i rzeżucha. Wysiej w odpowiednim terminie, a zieleń z pewnością wprowadzi wiosenny klimat do dekoracji.

Gęste źdźbła zielonego owsa rosnące w przezroczystym pojemniku na jasnym, rozmytym tle.
Zielony owies to alternatywa dla klasycznej rzeżuchy. Nie tylko zdobi stół, ale też świetnie smakuje.mettus123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Rzeżucha: symbol świąt wielkanocnych. Pięknie ozdobi stół
  2. Alternatywa dla rzeżuchy? Zielony owies
  3. Co wysiać na Wielkanoc? Propozycje zielonych dekoracji
  4. Bazylia w roli wielkanocnej dekoracji

Jak udekorować stół na Wielkanoc? Wszystko zależy oczywiście od naszych upodobań. Słoneczne żonkile i forsycja, gałązki bazi, figurki porcelanowe, pisanki, gałązki bukszpanu, kolorowe serwety czy kwiatowy bieżnik z pewnością wprowadzą w czasie świąt wiosenny nastrój. Ale nie tylko one.

Rzeżucha: symbol świąt wielkanocnych. Pięknie ozdobi stół

Oprócz tradycyjnych stroików piękną ozdobą stołu będzie również "domowa łąka". Z Wielkanocną kojarzy się przede wszystkim rzeżucha, która wysiana w odpowiednim terminie, stworzy zielony dywan. Będzie on idealnym tłem do reszty dekoracji, a intensywna zieleń z pewnością stworzy wiosenny nastrój. Jeśli ma pełnić przede wszystkim funkcje ozdobne, musisz wysiać ją najpóźniej 5-6 dni przed świętami. Nasiona potrzebują zazwyczaj kilku dni, by wykiełkować.

Rzeżucha jest jednym z najważniejszych symboli świąt wielkanocnych. A do tego słynie z cennych dla zdrowia właściwości. Jej kiełki będą też znakomitą ozdobą potraw takich jak m.in. faszerowane jajka czy sałatki.

    Alternatywa dla rzeżuchy? Zielony owies

    Oprócz rzeżuchy na wielkanocnym stole w roli dekoracji idealnie sprawdzi się owies. Kiełkuje trochę dłużej niż rzeżucha, bo po 5-7 dniach od wysiania. Też można go wysiewać na wilgotnym waciku lub ligninie. Owies potrzebuje trochę więcej wody niż rzeżucha, dlatego warto pamiętać o regularnym podlewaniu.

    Gęsta, soczyście zielona trawa wyrastająca z białej, ceramicznej doniczki na tle niebieskiej ściany z widocznym cieniem rośliny.
    Owies to piękna dekoracja wielkanocnego stołu123RF/PICSEL

    Co wysiać na Wielkanoc? Propozycje zielonych dekoracji

    Rzeżucha i owies to najbardziej tradycyjne propozycje. Wielkanocny stół świetnie udekorują też inne, zielone rośliny. Należy tylko pamiętać, że każda z nich kiełkuje w innym tempie. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli marzymy o bujnej łące na świątecznym stole. Co jeszcze sprawdzi się w roli zielonej dekoracji?

    Żyto wysiewa się podobnie jak owies, ale kiełkowanie zajmuje mu więcej czasu. Zielony dywanik utworzy się dopiero po 10-14 dniach.

    O wiele wcześniej trzeba wysiać słonecznik. Najlepiej zrobić to już na 14-20 dni przed świętami wielkanocnymi. Roślina będzie najlepiej kiełkować w nasłonecznionym i ciepłym miejscu. Nieco krócej, bo na 7-10 dni przed Wielkanocą można wysiać nasiona lnu.

    Kolorowe, pastelowe pisanki umieszczone w jutowym worku obok pojemnika z zieloną trawą ozdobioną papierowymi serduszkami i jajkami, wszystko na tle drewnianej ściany i zielonej sztucznej trawy.
    Zielona trawka to idealna wielkanocna dekoracjapixel-shot.com (Leonid Yastremskiy)123RF/PICSEL

    Bazylia w roli wielkanocnej dekoracji

    W roli wielkanocnej dekoracji sprawdzi się też bazylia. Nasiona potrzebują około tygodnia, by wykiełkować. Zamiast ligniny lepiej wykorzystać ziemię. Przed rozpoczęciem uprawy należy je moczyć w letniej, przegotowanej wodzie przez 8-12 godzin. Następnie należy przenieść je do słoika z gazą lub na specjalną tacę do kiełkowania.

    2-3 razy dziennie należy przepłukiwać nasiona, dzięki czemu zyskają odpowiednią wilgotność. Pomoże to też zapobiegać rozwojowi pleśni. Efekty zobaczysz już po kilku dniach - zielona bazylia będzie zachwycać nie tylko wyglądem, ale i aromatem.

    Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY 

    Jakub B. Bączek, trener mentalny: Narcyz czy osoba pewna siebie - jak ich odróżnić?INTERIA.PL

    Najnowsze