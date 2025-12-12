Spis treści: Chuda ryba na święta i nie tylko Jaką rybę wybrać na święta? Składniki do ryby: oto co dodaję

Chuda ryba na święta i nie tylko

Nie przepadam za smażeniem ryby. Nie tylko dlatego, że w trakcie przygotowań trzeba zużyć wiele naczyń, a bułka tarta przez kilka dni zalega w zakamarkach kuchni, czy nieprzyjemny zapach unosi się w domu. Decydujący jest również fakt, że smażona ryba jest ciężkostrawna i nie jest najlepszym wyborem dla wszystkich tych, którzy cierpią z powodu dolegliwości sercowych lub po prostu chcą trzymać linię.

Dlatego polecam rybę lekkostrawną, którą robię w piekarniku. Dodaję do niej trzy dodatki, a nie dość, że wychodzi aromatyczna, to jest chuda, lekkostrawna i rozpływa się w ustach.

Jaką rybę wybrać na święta?

Chyba ryba nie musi być bez smaku. Wystarczy ją dobrze przyprawić 123RF/PICSEL

Karp nie musi być jedyną rybą, jaka gości na stołach. Tak naprawdę można skorzystać z dowolnej, jaką możemy znaleźć w sklepie albo na targowisku. Jeśli jesteśmy wprawieni w przygotowaniu i oporządzaniu ryb, możemy samodzielnie wykroić filety. To właśnie te części najlepiej pasują do dania, które przygotowuję.

Ryba świeża czy mrożona? Jeśli uda nam się otrzymać świeży płat, to sprawa będzie ułatwiona. Druga opcja jest możliwa, jednak trzeba pamiętać, aby wcześniej kawałki mięsa rozmrozić i osuszyć. Osobiście preferuję świeże filety ryby, np. karpia, które można kupić w dyskontach.

Składniki do ryby: oto co dodaję

Jeśli nie mamy filetów ryby, można skorzystać z tuszki Iakov Filimonov 123RF/PICSEL

Jak robię delikatną rybę na święta? Biorę wyłącznie trzy (oprócz ryby) dodatki: nieco soli, pieprz cytrynowy oraz dwie cytryny. Oto dokładny sposób przygotowania:

Rybę osuszam, wykładam na tackę. Nacieram filety odrobiną soli oraz pieprzem cytrynowym. Całość odstawiam na 30 minut. Rybę przekładam do naczynia żaroodpornego. Cytryny sparzam wrzątkiem. Jedną cytrynę kroję w plasterki, z drugiej wyciskam sok. Plasterki układam na rybie, sokiem polewam mięso. Przykrywam naczynie żaroodporne folią aluminiową Piekę w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez kwadrans.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

