Spis treści: Jak pracuje lodówka w czasie upałów? Nie każdy o tym wie Wiele osób popełnia ten błąd z lodówką. Rachunki za prąd mogą być gigantyczne Jaką temperaturę w lodówce ustawić podczas upałów?

Jak pracuje lodówka w czasie upałów? Nie każdy o tym wie

Lodówka to niezbędne, obecne w każdym domu urządzenie AGD. W przeciwieństwie do pralki czy zmywarki, działa ona nieprzerwalnie przez całą dobę. W bardzo ciepłe letnie dni, a szczególnie w czasu upałów i znacznie wyższych temperatur w kuchni, jej sprężarka uruchamia się znacznie częściej, aby je zrównoważyć. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w ten sposób generuje znacznie więcej prądu, aniżeli w inne pory roku. Wystarczy jedynie poszperać odrobinę w ustawieniach urządzenia, aby temu zaradzić. Co zatem należy zrobić?

Wiele osób popełnia ten błąd z lodówką. Rachunki za prąd mogą być gigantyczne

W czasie gorących, letnich dni niektórzy zmniejszają temperaturę wewnątrz lodówki sądząc, że w ten sposób zabezpieczą żywność przed psuciem. Nie jest to słuszne rozwiązanie, gdyż poniżej 4 st. C lodówka nie tylko zaczyna generować znacznie ilości energii (przy każdym stopniu poniżej tej wartości nawet o 5-6 procent), ale może to też negatywnie wpływać na strukturę i jakość żywności znajdującą się w jej wnętrzu. Przykładowo owoce czy warzywa przy zbyt niskiej temperaturze w chłodziarce mogą zacząć przemarzać. Ogromnym błędem ponadto jest wstawianie do urządzenia naczynia z gorącą potrawą, w obawie przed jej zepsuciem. To dla lodówki prawdziwy szok termiczny - sprężarka zaczyna wówczas jeszcze intensywniej pracować, co generuje dodatkowe ilości energii, a ciepło wydzielane z naczynia może prowadzić do gromadzenia się bakterii.

Pamiętaj, aby nie wstawiać gorących potraw do chłodziarki 123RF/PICSEL

Jaką temperaturę w lodówce ustawić podczas upałów?

Temperatura wewnątrz urządzenia chłodzącego nie powinna być drastycznie zmniejszana w czasie upalnych dni. Przyjmuje się, że optymalną opcją jest 3-4 st. C w chłodziarce i -18 st. C w zamrażalniku. Przy intensywnych upałach warto natomiast pamiętać o kilku zasadach korzystania z lodówki, a mianowicie:

Nie otwierać drzwi zbyt często i na dłuższe chwile

Nie przeładowywać lodówki - zimne powietrze powinno swobodnie cyrkulować między produktami

Dolne półki, gdzie z reguły jest najchłodniej przeznaczyć na mięso, ryby oraz jaja

Warzywa oraz owoce trzymać w szufladach

W czasie upałów najlepiej sprawdzają się lodówki z systemem "No Frost" - takie rozwiązanie zapobiega osadzaniu się szronu i równomiernie rozprowadza chłodne powietrze. Latem warto także odsunąć urządzenie nieco od ściany - na minimum 5-10 cm, gdyż nagrzana kratka z tyłu urządzenia utrudnia oddawanie ciepła.





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