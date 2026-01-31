Spis treści: Dlaczego butelkowana woda jest szkodliwa dla zdrowia? Jaki dzbanek filtrujący wybrać? Eksperta rozwiewa wątpliwości Czy twarda woda z kranu stanowi zagrożenie dla zdrowia?

Dlaczego butelkowana woda jest szkodliwa dla zdrowia?

Ostatnimi czasy sporo mówi się o tym, aby ograniczać spożywanie wody z plastikowych butelek. W ten sposób generujemy nie tylko ogromne ilości odpadów, ale również wpływamy negatywnie na zdrowie. Badania dowodzą bowiem, że butelkowana woda zawiera niewidoczne gołym okiem cząsteczki mikro i nanoplastiku, które kumulują się w organizmie powodując stany zapalne, stres oksydacyjny i uszkodzenia komórek. Co więcej zdaniem naukowców, nanoplastik może przenikać do krwi i narządów - mózgu, wątroby, nerek i łożyska, zaburzając gospodarkę hormonalną, mikrobiom jelitowy, a co gorsza zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych i neurodegeneracyjnych. Wiele osób, które są świadome tych zagrożeń decyduje się więc na zakup dzbanka filtrującego, który zapewnia wodę bez kamienia i plastiku. Jest to świetne rozwiązanie, jednak należy mieć na uwadze, że dzbanek dzbankowi nierówny. W jakie zatem warto zainwestować?

Szklane dzbanki są dużą lepszą opcją, aniżeli plastikowe Leonid Iastremskyi 123RF/PICSEL

Jaki dzbanek filtrujący wybrać? Eksperta rozwiewa wątpliwości

Na temat dzbanków filtrujących wodę wypowiedziała się ostatnio chemiczka i influencerka, zachęcająca do naturalnych i ekologicznych rozwiązań - Sylwia Panek. Mimo że wszystkie tego typu urządzenia dostępne na rynku są do siebie bardzo podobne, ich jakość się różni. Ekspertka wyjaśniła czym sugerować się przy wyborze dzbanka, aby zakupić w pełni bezpieczny produkt. Okazuje się, że dzbanki - nawet te szklane, posiadają plastikowe filtry, które w kontakcie z wodą uwalniają te same związki, co sklepowe butelki.

- Warto wiedzieć jedno: wkład na wodę do filtrowania i filtry są zawsze plastikowe. Nawet jeśli korpus dzbanka jest szklany.

No dobra, PRAWIE ZAWSZE, bo znalazłam jeden dzbanek, w którym filtrowana woda nie ma kontaktu z plastikiem.

A plastik to potencjalne źródło mikroplastiku, szczególnie przy długim kontakcie z wodą.

Jest droższy, to prawda, ale jeżeli naprawdę chcecie unikać mikroplastiku, to może ta opcja Was zainteresuje - wyjaśniła Sylwia Panek na Instagramie.

Rozwiń

Czy twarda woda z kranu stanowi zagrożenie dla zdrowia?

Wiele osób boi się pić wodę prosto z kranu. Panuje bowiem powszechne przekonanie, że "twarda woda" jest szkodliwa. Najnowsze badania pokazują jednak, że w rzeczywistości nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia, a co więcej - jest bogata w wapń i magnez. Zdrowe osoby nie powinny więc obawiać się picia wody z kranu - szczególnie jeśli w danej miejscowości spełnia ona normy jakościowe i nadaje się do bezpośredniego spożywania.

Jeśli wolisz jednak wodę filtrowaną, najlepiej będzie zaopatrzyć się dzbanek wykonany ze szkła. Nawet jeśli będzie on posiadał plastikowy filtr, jest znacznie zdrowszą opcją aniżeli butelkowana woda.

Jeśli marzysz o lekkim, sprawnym ciele i większej energii na co dzień, nie czekaj na poniedziałek. Sprawdź na kobieta.interia.pl, jak krok po kroku wprowadzić zdrowe nawyki i znaleźć aktywność, która naprawdę cię wciągnie.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra Karasińska INTERIA.PL