Jak ZUS wylicza emeryturę?

Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury ZUS uwzględnia zwaloryzowany kapitał początkowy (jeśli ubezpieczony był objęty ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 r.) oraz zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie ubezpieczonego w ZUS po 1998 r.

Ponadto, jeśli ubezpieczony jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE), to zwaloryzowane środki, które są zapisane na jego subkoncie w ZUS, w tym również przeniesione z OFE, także brane są pod uwagę.

"Jeśli byłeś objęty ubezpieczeniem społecznym przed 1999 r. i nie byłeś objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi po 1998 r. do ustalenia podstawy Twojej emerytury przyjmiemy tylko Twój kapitał początkowy" - tłumaczy ZUS.

Wysokość emerytury ZUS oblicza, dzieląc podstawę obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą świadczeniobiorca będzie pobierać emeryturę. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłasza co roku w formie komunikatu (do 31 marca) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia również, że może podnieść emeryturę do wysokości najniższego świadczenia po spełnieniu następujących warunków:

w przypadku kobiet, gdy osiągnięto wiek emerytaln y i odnotowano co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych,

w przypadku mężczyzn, gdy osiągnięto wiek emerytalny i odnotowano co najmniej 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Od 1 marca 2025 roku najniższa emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto, czyli ok. 1709,81 zł netto. Kwota ta dotyczy osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i posiadają wymagany staż pracy.

Nie zgadzasz się z kwotą emerytury wyliczonej przez ZUS? Oto co możesz zrobić

Jeśli z jakichś powodów nie zgadzamy się z decyzją ZUS ws. wysokości wyliczonej emerytury, można rozpocząć postępowanie odwoławcze od takiej decyzji.

Przede wszystkim istnieje możliwość odwołania się od decyzji ZUS do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych I instancji. Takie odwołanie należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia, w którym doręczona została decyzja ZUS ws. wysokości emerytury.

Odwołanie należy złożyć w oddziale ZUS, który wydał decyzję. Odwołanie można złożyć na piśmie lub ustnie - wówczas pracownik ZUS spisze odpowiedni protokół. W odwołaniu trzeba podać numer decyzji, uzasadnienie, dlaczego nie zgadzamy się z nią, niezbędne jest także złożenie własnoręcznego podpisu.

Należy pamiętać, że odwołanie od decyzji może też złożyć nasz przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. Istnieje również możliwość wysłania odwołania pocztą. Postępowanie odwoławcze w I instancji jest wolne od opłat.

Jeśli ZUS uzna, że odwołanie jest zasadne, to zmieni albo uchyli decyzję w sprawie, której dotyczyło odwołanie. ZUS ma na to 30 dni od otrzymania odwołania. Natomiast w przypadku, gdy ZUS uzna, że odwołanie nie jest zasadne, to przekaże sprawę do sądu w terminie 30 dni od otrzymania odwołania.

Wówczas sąd powiadomi obie strony o terminach rozpraw, wydanych postanowieniach i innych czynnościach, które podejmie na skutek złożonego odwołania.

Po rozpoznaniu sprawy sąd wyda wyrok, w którym np. zmieni decyzję, od której się odwoływano albo oddali odwołanie. Na wniosek osoby składającej odwołanie lub na wniosek ZUS-u sąd może uzasadnić wyrok - czytamy na stronie ZUS-u.

Co istotne - jeśli osoba składająca odwołanie nie zgadza się z wyrokiem sądu, może złożyć apelację. Apelację należy złożyć do sądu, który wydał wyrok, ale rozpatrzy ją sąd II instancji.

Od wydanego przez sąd II instancji (sąd apelacyjny) prawomocnego wyroku lub postępowania w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie przysługuje również skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

