Na co dzień nie myślimy o tym zbyt wiele, ale warto wiedzieć, że nie wszystkie naczynia są bezpieczne dla naszego zdrowia. Jakich talerzy powinniśmy unikać? GIS mówi jasno
Takie talerze są szkodliwe dla zdrowia. Lepiej ich unikać
Za najbardziej szkodliwe i potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia talerze uważa się te, które uwalniają do żywności groźne substancje chemiczne. Są to:
- naczynia ceramiczne, zawierające ołów i kadm,
- naczynia z melaminy (aromatyczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna triazyny, trimer cyjanamidu), używane niezgodnie z przeznaczeniem,
- uszkodzone lub bardzo stare naczynia.
WAŻNE: Talerze z melaminą są bezpieczne w temperaturze pokojowej, ale pod wpływem gorących potraw lub w kuchence mikrofalowej, staje się ona toksyczna. Długotrwała ekspozycja na tę substancję może prowadzić do problemów z nerkami, kamicy nerkowej, a nawet nowotworów.
Groźne dla zdrowia są również zabytkowe naczynia, zwłaszcza bogato zdobione lub z pęknięciami, które uwalniają metale ciężkie, w tym wspomniany ołów, uszkadzający układ nerwowy, wątrobę i nerki oraz zwiększający ryzyko chorób nowotworowych.
Niebezpieczne są także talerze dekoracyjne lub oznaczone jako "niebezpieczne do kontaktu z żywnością", zawierające ołów w barwnikach lub szkliwie, który migruje do jedzenia.
Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega też często przed konkretnymi partiami naczyń, w których odkryto przekroczone normy ołowiu. Są to zazwyczaj produkty chińskiego pochodzenia.
GIS ostrzegał przed chińskimi talerzami
W 2025 roku GIS ostrzegał przed, importowanymi przez Woolworth GmbH Germany i pochodzącymi z Chin naczyniami. W zestawie znalazły się takie produkty jak:
- talerz do zupy 21 cm - 2000011859305,
- talerz do serwowania 30 cm - 2000011859947,
- miska 19 cm - 2000011859817,
- talerz deserowy 19 cm - 2000011857967,
- miska 13 cm - 2000011859435,
- talerz obiadowy 25 cm - 2000011858520.
- "Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu zestawu naczyń prowadzonym przez niemiecki podmiot Woolworth GmbH ze względu na stwierdzoną wysoką migrację ołowiu, która może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka" - napisano w komunikacie GIS.
Produkt wycofano z rynku, a konsumenci zostali poinformowani o niebezpieczeństwie.
Jakie talerze są dla nas najzdrowsze?
Najzdrowsze talerze to te wykonane z porcelany, szkła, wysokiej jakości ceramiki (bezpiecznej i nietoksycznej), stali nierdzewnej lub drewna. Tych ostatnich używa się tylko do suchych pokarmów.
