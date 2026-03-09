Takie talerze są szkodliwe dla zdrowia. Nie kupuj pod żadnym pozorem

Na co dzień nie myślimy o tym zbyt wiele, ale warto wiedzieć, że nie wszystkie naczynia są bezpieczne dla naszego zdrowia. Jakich talerzy powinniśmy unikać? GIS mówi jasno

Stosy białych talerzy porcelanowych na ciemnym blacie, w tle wiklinowy koszyk i odwrócone szklanki.
GIS co jakiś czas ostrzega przed szkodliwymi naczyniami Copyright 2017. All rights reserved.123RF/PICSEL

Takie talerze są szkodliwe dla zdrowia. Lepiej ich unikać

Za najbardziej szkodliwe i potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia talerze uważa się te, które uwalniają do żywności groźne substancje chemiczne. Są to:

  • naczynia ceramiczne, zawierające ołów i kadm,
  • naczynia z melaminy (aromatyczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna triazyny, trimer cyjanamidu), używane niezgodnie z przeznaczeniem,
  • uszkodzone lub bardzo stare naczynia.

WAŻNE: Talerze z melaminą są bezpieczne w temperaturze pokojowej, ale pod wpływem gorących potraw lub w kuchence mikrofalowej, staje się ona toksyczna. Długotrwała ekspozycja na tę substancję może prowadzić do problemów z nerkami, kamicy nerkowej, a nawet nowotworów.

Groźne dla zdrowia są również zabytkowe naczynia, zwłaszcza bogato zdobione lub z pęknięciami, które uwalniają metale ciężkie, w tym wspomniany ołów, uszkadzający układ nerwowy, wątrobę i nerki oraz zwiększający ryzyko chorób nowotworowych.

Niebezpieczne są także talerze dekoracyjne lub oznaczone jako "niebezpieczne do kontaktu z żywnością", zawierające ołów w barwnikach lub szkliwie, który migruje do jedzenia.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega też często przed konkretnymi partiami naczyń, w których odkryto przekroczone normy ołowiu. Są to zazwyczaj produkty chińskiego pochodzenia.

GIS ostrzegał przed chińskimi talerzami

W 2025 roku GIS ostrzegał przed, importowanymi przez Woolworth GmbH Germany i pochodzącymi z Chin naczyniami. W zestawie znalazły się takie produkty jak:

  • talerz do zupy 21 cm - 2000011859305,
  • talerz do serwowania 30 cm - 2000011859947,
  • miska 19 cm - 2000011859817,
  • talerz deserowy 19 cm - 2000011857967,
  • miska 13 cm - 2000011859435,
  • talerz obiadowy 25 cm - 2000011858520.

- "Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu zestawu naczyń prowadzonym przez niemiecki podmiot Woolworth GmbH ze względu na stwierdzoną wysoką migrację ołowiu, która może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka" - napisano w komunikacie GIS.

Produkt wycofano z rynku, a konsumenci zostali poinformowani o niebezpieczeństwie.

Jakie talerze są dla nas najzdrowsze?

Najzdrowsze talerze to te wykonane z porcelany, szkła, wysokiej jakości ceramiki (bezpiecznej i nietoksycznej), stali nierdzewnej lub drewna. Tych ostatnich używa się tylko do suchych pokarmów. 

Dwie kobiece dłonie zapisujące notatki w zeszycie, na pierwszym planie długopis oraz notes. W tle widoczny fragment laptopa, po lewej stronie grafika z napisem 'porady interia kobieta'.
Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniejCanva ProINTERIA.PL
