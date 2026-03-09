Takie talerze są szkodliwe dla zdrowia. Lepiej ich unikać

Za najbardziej szkodliwe i potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia talerze uważa się te, które uwalniają do żywności groźne substancje chemiczne. Są to:

naczynia ceramiczne, zawierające ołów i kadm,

naczynia z melaminy (aromatyczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna triazyny, trimer cyjanamidu), używane niezgodnie z przeznaczeniem,

uszkodzone lub bardzo stare naczynia.

WAŻNE: Talerze z melaminą są bezpieczne w temperaturze pokojowej, ale pod wpływem gorących potraw lub w kuchence mikrofalowej, staje się ona toksyczna. Długotrwała ekspozycja na tę substancję może prowadzić do problemów z nerkami, kamicy nerkowej, a nawet nowotworów.

Groźne dla zdrowia są również zabytkowe naczynia, zwłaszcza bogato zdobione lub z pęknięciami, które uwalniają metale ciężkie, w tym wspomniany ołów, uszkadzający układ nerwowy, wątrobę i nerki oraz zwiększający ryzyko chorób nowotworowych.

Niebezpieczne są także talerze dekoracyjne lub oznaczone jako "niebezpieczne do kontaktu z żywnością", zawierające ołów w barwnikach lub szkliwie, który migruje do jedzenia.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega też często przed konkretnymi partiami naczyń, w których odkryto przekroczone normy ołowiu. Są to zazwyczaj produkty chińskiego pochodzenia.

GIS ostrzegał przed chińskimi talerzami

W 2025 roku GIS ostrzegał przed, importowanymi przez Woolworth GmbH Germany i pochodzącymi z Chin naczyniami. W zestawie znalazły się takie produkty jak:

talerz do zupy 21 cm - 2000011859305,

talerz do serwowania 30 cm - 2000011859947,

miska 19 cm - 2000011859817,

talerz deserowy 19 cm - 2000011857967,

miska 13 cm - 2000011859435,

talerz obiadowy 25 cm - 2000011858520.

- "Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wycofaniu zestawu naczyń prowadzonym przez niemiecki podmiot Woolworth GmbH ze względu na stwierdzoną wysoką migrację ołowiu, która może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka" - napisano w komunikacie GIS.

Produkt wycofano z rynku, a konsumenci zostali poinformowani o niebezpieczeństwie.

Jakie talerze są dla nas najzdrowsze?

Najzdrowsze talerze to te wykonane z porcelany, szkła, wysokiej jakości ceramiki (bezpiecznej i nietoksycznej), stali nierdzewnej lub drewna. Tych ostatnich używa się tylko do suchych pokarmów.

