Czy cukinię można jeść na surowo?

Trzeba powiedzieć jedno: cukinię można jeść na surowo i nie ma ku temu przeciwskazań. Chrupiące warzywo to doskonała i niskokaloryczna przekąska, więc może być włączona do diety dzieci i seniorów. Ponadto lepiej jej nie obierać - cukinia w takiej formie dostarczy nie tylko więcej witamin i minerałów, ale także błonnika pokarmowego, a to najlepsze, co można dać naszym jelitom.

Najlepsza cukinia do jedzenia na surowo, to jej młode egzemplarze. Dlaczego? Ponieważ mają one cienką skórkę i nie trzeba jej obierać, ale nie tylko. Młode cukinie nie mają dużych nasion, za to zawierają więcej miąższu.

Takiej cukinii nie jedz

Cukinię można jeść, ale uwaga na gorzkie egzemplarze 123RF/PICSEL

Zanim jednak weźmiemy cukinię do ust, warto ją jednak wcześniej skosztować. Wystarczy odkroić kawałek i sprawdzić, czy jest gorzka. Jeśli tak, to lepiej jej nie jeść, ponieważ smak oznacza wysoką ilość kukurbitacyn. Jest to substancja toksyczna - w małych dawkach dla człowieka praktycznie nieszkodliwa, ale w większych może doprowadzać do zatrucia organizmu, nawet po ugotowaniu. Jakie są objawy zatrucia kukurbitacynami? Silne bóle brzucha, intensywne i bolesne biegunki, obniżenie rytmu serca, obrzęki i osłabienie.

Jak jeść cukinię na surowo?

Cukinia jako makaron? Czemu nie! 123RF/PICSEL

Jak jeść cukinię na surowo? Tutaj problemu nie powinniśmy mieć, ponieważ można ją po prostu chrupać jako przekąskę, ale można przygotować z niej np. sałatki i surówki do obiadu. Można cukinię pokroić w kostkę, paski lub zetrzeć na tarce o grubych oczach, a następnie dodać marchew, jabłko i sok z cytryny.

Cukinia to także jeden z lepszych produktów do przygotowania bezglutenowego makaronu. Można pociąć ją w paski za pomocą obieraczki do warzyw albo zetrzeć temperówką do warzyw i dodać wprost do sosu, np. pomidorowego. Taki makaron, który jest bezglutenowy, to dobra opcja dla chorych na celiakię i borykających się z problemami żołądkowymi.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Tu dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.

Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysł Magda Weidner INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Pasztet jajeczny w boczku Polsat