Takiej cukinii nie jedz. Układ pokarmowy będzie cierpiał

Tomasz Hirkyj

Jeszcze kilkanaście lat temu była warzywem sezonowy i na targowiskach królowała latem. Teraz można ją bez problemu kupić przez cały rok i odgrywa w kuchni główną rolę. Mowa oczywiście o cukinii, która nierozerwalnie kojarzy się z latem. Wiele osób - mimo wszystko - zastanawia się, czy cukinię można jeść na surowo. Jaka jest prawda? Przekonajmy się.

Okrągłe zielone cukinie z błyszczącą skórką ułożone w drewnianych skrzynkach na targu.
Cukinia już od dawna nie jest wyłącznie warzywem sezonowym123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czy cukinię można jeść na surowo?
  2. Takiej cukinii nie jedz
  3. Jak jeść cukinię na surowo?

Czy cukinię można jeść na surowo?

Trzeba powiedzieć jedno: cukinię można jeść na surowo i nie ma ku temu przeciwskazań. Chrupiące warzywo to doskonała i niskokaloryczna przekąska, więc może być włączona do diety dzieci i seniorów. Ponadto lepiej jej nie obierać - cukinia w takiej formie dostarczy nie tylko więcej witamin i minerałów, ale także błonnika pokarmowego, a to najlepsze, co można dać naszym jelitom.

Najlepsza cukinia do jedzenia na surowo, to jej młode egzemplarze. Dlaczego? Ponieważ mają one cienką skórkę i nie trzeba jej obierać, ale nie tylko. Młode cukinie nie mają dużych nasion, za to zawierają więcej miąższu.

Zobacz również:

Budleja Davida przyciąga owady z okolicy. To wina jej pięknego zapachu
Porady

Przyciąga motyle i ludzki wzrok. Sceptycy uważają, że jest groźna

Tomasz Hirkyj
Tomasz Hirkyj

Takiej cukinii nie jedz

plastry świeżej cukinii o jasnozielonej skórce i widocznych nasionach ułożone warstwowo
Cukinię można jeść, ale uwaga na gorzkie egzemplarze123RF/PICSEL

Zanim jednak weźmiemy cukinię do ust, warto ją jednak wcześniej skosztować. Wystarczy odkroić kawałek i sprawdzić, czy jest gorzka. Jeśli tak, to lepiej jej nie jeść, ponieważ smak oznacza wysoką ilość kukurbitacyn. Jest to substancja toksyczna - w małych dawkach dla człowieka praktycznie nieszkodliwa, ale w większych może doprowadzać do zatrucia organizmu, nawet po ugotowaniu. Jakie są objawy zatrucia kukurbitacynami? Silne bóle brzucha, intensywne i bolesne biegunki, obniżenie rytmu serca, obrzęki i osłabienie.

Zobacz również:

Cukinia to coś więcej niż tylko niskokaloryczny dodatek do posiłków Fot. uulgaa
Przepisy

Trzy najlepsze surówki z cukinii. Zjesz z przyjemnością nie tylko do obiadu

Anna Hutek-Brzezinka
Anna Hutek-Brzezinka

Jak jeść cukinię na surowo?

duża ilość pokrojonych w kostkę kawałków zielonego warzywa, prawdopodobnie bakłażana lub cukinii, ułożonych ciasno obok siebie
Cukinia jako makaron? Czemu nie!123RF/PICSEL

Jak jeść cukinię na surowo? Tutaj problemu nie powinniśmy mieć, ponieważ można ją po prostu chrupać jako przekąskę, ale można przygotować z niej np. sałatki i surówki do obiadu. Można cukinię pokroić w kostkę, paski lub zetrzeć na tarce o grubych oczach, a następnie dodać marchew, jabłko i sok z cytryny.

Cukinia to także jeden z lepszych produktów do przygotowania bezglutenowego makaronu. Można pociąć ją w paski za pomocą obieraczki do warzyw albo zetrzeć temperówką do warzyw i dodać wprost do sosu, np. pomidorowego. Taki makaron, który jest bezglutenowy, to dobra opcja dla chorych na celiakię i borykających się z problemami żołądkowymi.

Zobacz również:

Jak ugotować kiełbasę, aby nie pękła jej skórka?
Porady

Ten trik z mlekiem uratuje białą kiełbasę. Koniec z pękaniem

Natalia Jabłońska

