Tanie sposoby, które uratują twoje pomidory przed przymrozkami. Będą rosły jak szalone
Nadszedł czas, kiedy siewki pomidorów rozwijających się w przez ostatnie tygodnie na parapetach, można przenieść już do nieogrzewanej szklarni czy foliowego tunelu. Warto zrobić to już w połowie kwietnia, zwłaszcza jeśli są one mocno wyrośnięte. Problemem mogą okazać się natomiast wciąż trwające przymrozki. Na szczęście istnieją tanie patenty, które pozwolą roślinom przetrwać chwilowe, niekorzystne warunki. Czym zatem dogrzewać pomidory i inne warzywa pod osłonami?
Kiedy przenosić siewki pomidorów do tunelu?
Podaje się, że optymalny termin, kiedy siewki pomidorów można już przenieść do nieogrzewanego tunelu przypada od połowy kwietnia do początku maja. W regionach, gdzie powietrze bywa chłodniejsze, zaleca się nawet, aby poczekać jeszcze dłużej, dopóki nie ustaną przymrozki. Niekiedy jednak bywa, że rozwijające się w inspektach pomidory już w pierwszej połowie kwietnia mają po 2-3 liście właściwe i jest im zdecydowanie za ciasno. Wówczas dobrze rozważyć przeniesienie ich do tunelu foliowego lub szklarni, jednak należy wiedzieć, że w przypadku tych nieogrzewanych konieczne może okazać się zabezpieczenie przed niskimi temperaturami. W hobbystycznej uprawie nie musisz jednak korzystać z kosztownych i zaawansowanych rozwiązań. Wystarczą tanie, sprawdzone patenty na dogrzanie roślin, które zminimalizują ryzyko ich przemarzania. Co zatem najlepiej do tego wykorzystać?
Czym dogrzewać pomidory w tunelach? Tanie i sprawdzone patenty
Istnieje wiele rozwiązań, które pozwolą podnieść nieco temperaturę w tunelu, a tym samym ochronić rośliny przed negatywnymi skutkami przymrozków w kwietniu. Do tych najtańszych i najprostszych w użyciu należą:
- Znicze cmentarne - warto wybrać te większe i umieścić kilka na betonowych płytkach, z dala od folii
- Butelki lub termofory z gorącą wodą - należy rozłożyć je między sadzonkami, im więcej tym lepiej
Jeśli natomiast obawiasz się, że te sposoby mogą okazać się niewystarczające, możesz zastosować inne rozwiązania, jednak będą one wymagały dostępu do prądu. Pomidory i inne warzywa pod folią czy w szklarni skutecznie ogrzeją:
- Grzejniki elektryczne i farelki
- Piecyki na paliwo lub opał
- Piecyki gazowe
Warto także rozważyć ocieplenie tunelu już na etapie jego budowy. Doskonałym rozwiązaniem będzie wykorzystanie podwójnej folii na ściankach. Na czas chłodniejszych poranków i nocy warto także przykryć rośliny agrowłókniną i zaciemnić pomieszczenie z zewnętrz - np. specjalnymi siatkami lub farbami cieniującymi, aby zatrzymać ciepło zgromadzone w ciągu dnia. Należy też pamiętać o zamykaniu tunelu - zarówno w nocy jak i w ciągu dnia.
Jaka powinna być optymalna temperatura w tunelu foliowym/szklarni?
Podaje się, że optymalna temperatura dla większości gatunków warzyw ciepłolubnych - pomidorów, papryk czy ogórków to 22-27 st. C w dzień oraz 15-17 st. C w nocy. Jeśli we wnętrzu nocą temperatura spadnie poniżej 10 st. C, wzrost roślin zapewne zostanie zahamowany. Aby w łatwy sposób moc monitorować temperaturę w tunelu, warto zaopatrzyć się w specjalny termostat.