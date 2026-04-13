Spis treści: Kiedy przenosić siewki pomidorów do tunelu? Czym dogrzewać pomidory w tunelach? Tanie i sprawdzone patenty Jaka powinna być optymalna temperatura w tunelu foliowym/szklarni?

Kiedy przenosić siewki pomidorów do tunelu?

Podaje się, że optymalny termin, kiedy siewki pomidorów można już przenieść do nieogrzewanego tunelu przypada od połowy kwietnia do początku maja. W regionach, gdzie powietrze bywa chłodniejsze, zaleca się nawet, aby poczekać jeszcze dłużej, dopóki nie ustaną przymrozki. Niekiedy jednak bywa, że rozwijające się w inspektach pomidory już w pierwszej połowie kwietnia mają po 2-3 liście właściwe i jest im zdecydowanie za ciasno. Wówczas dobrze rozważyć przeniesienie ich do tunelu foliowego lub szklarni, jednak należy wiedzieć, że w przypadku tych nieogrzewanych konieczne może okazać się zabezpieczenie przed niskimi temperaturami. W hobbystycznej uprawie nie musisz jednak korzystać z kosztownych i zaawansowanych rozwiązań. Wystarczą tanie, sprawdzone patenty na dogrzanie roślin, które zminimalizują ryzyko ich przemarzania. Co zatem najlepiej do tego wykorzystać?

Czym dogrzewać pomidory w tunelach? Tanie i sprawdzone patenty

Istnieje wiele rozwiązań, które pozwolą podnieść nieco temperaturę w tunelu, a tym samym ochronić rośliny przed negatywnymi skutkami przymrozków w kwietniu. Do tych najtańszych i najprostszych w użyciu należą:

Znicze cmentarne - warto wybrać te większe i umieścić kilka na betonowych płytkach, z dala od folii

Butelki lub termofory z gorącą wodą - należy rozłożyć je między sadzonkami, im więcej tym lepiej

Jeśli natomiast obawiasz się, że te sposoby mogą okazać się niewystarczające, możesz zastosować inne rozwiązania, jednak będą one wymagały dostępu do prądu. Pomidory i inne warzywa pod folią czy w szklarni skutecznie ogrzeją:

Grzejniki elektryczne i farelki

Piecyki na paliwo lub opał

Piecyki gazowe

Warto także rozważyć ocieplenie tunelu już na etapie jego budowy. Doskonałym rozwiązaniem będzie wykorzystanie podwójnej folii na ściankach. Na czas chłodniejszych poranków i nocy warto także przykryć rośliny agrowłókniną i zaciemnić pomieszczenie z zewnętrz - np. specjalnymi siatkami lub farbami cieniującymi, aby zatrzymać ciepło zgromadzone w ciągu dnia. Należy też pamiętać o zamykaniu tunelu - zarówno w nocy jak i w ciągu dnia.

Na czas niskich temperatur warto przykryć pomidory agrowłókniną

Jaka powinna być optymalna temperatura w tunelu foliowym/szklarni?

Podaje się, że optymalna temperatura dla większości gatunków warzyw ciepłolubnych - pomidorów, papryk czy ogórków to 22-27 st. C w dzień oraz 15-17 st. C w nocy. Jeśli we wnętrzu nocą temperatura spadnie poniżej 10 st. C, wzrost roślin zapewne zostanie zahamowany. Aby w łatwy sposób moc monitorować temperaturę w tunelu, warto zaopatrzyć się w specjalny termostat.

