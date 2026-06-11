Tekst jest częścią cyklu "Mały budżet-wielka podróż" - wakacyjnej akcji redakcji lifestyle Interii, w ramach której co tydzień radzimy jak zorganizować niedrogie wakacje w popularnych miejscach. Zabierzemy Was nad Bałtyk, w góry, do Chorwacji, Grecji, Turcji i w wiele innych miejsc. Zaproponujemy atrakcje dla aktywnych i dla tych, którzy lubią poleniuchować. A to wszystko, bez zaciskania pasa. Bądźcie z nami przez całe lato!

Tanie wakacje dla seniora nad Bałtykiem: Termin i miejsce noclegu mają znaczenie

Planowanie tanich wakacji nad polskim morzem dla seniora warto zacząć od wyboru właściwego terminu. Idealny przypada poza szczytem sezonu (maj - czerwiec lub wrzesień - październik) - nad Bałtykiem jest wtedy zdecydowanie taniej, a przy tym także spokojniej. Nie bez znaczenia jest też oczywiście pogoda - w tym terminie seniorom nie grożą upały, a temperatura jest bardzo przyjemna. Według ekspertów, podróżowanie "poza sezonem" pozwala zaoszczędzić nawet do kilkudziesięciu procent na kosztach noclegu i transportu!

Planując wakacje nad Bałtykiem warto zrezygnować z drogich hoteli i ośrodków SPA, a zamiast tego zaznajomić się z ofertą lokalnych pensjonatów i mniejszych hoteli, w których ceny są dużo niższe. Przy okazji, warto sprawdzić portale turystyczne, które oferują nierzadko specjalne pakiety oraz zniżki, wynikające choćby z programu "Ogólnopolska Karta Seniora" lub legitymacji emeryta. Niektóre pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe przygotowują specjalne pakiety dla osób 60 plus, obejmujące wyżywienie, zajęcia ruchowe i opiekę instruktora. Ceny takich turnusów bywają zaskakująco przystępne, zwłaszcza poza sezonem.

Dobrym rozwiązaniem jest także wynajęcie prywatnego mieszkania lub apartamentu - na platformie Booking znajdziemy mnóstwo ofert "na każą kieszeń", zarówno w dużych ośrodkach jak i małych miejscowościach.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dopłaty na turnusy rehabilitacyjne z PFRON. Emeryci zatrudnieni na etacie mogą też skorzystać z corocznego świadczenia "wczasy pod gruszą" od swojego pracodawcy.

Jak zorganizować tańszy transport nad polskie morze?

Seniorzy mogą poczynić pewne oszczędności już przy wyborze transportu nad polskie morze. Najwygodniejszy będzie oczywiście samochód, ale taka wyprawa nie będzie należeć do najtańszych. Dużo bardziej opłaci się transport publiczny - podróż pociągiem lub autobusem. Nad Bałtyk możemy się także dostać samolotem (np. do Gdańska), ale większość starszych osób woli transport lądowy.

Osoby, które ukończyły 60 lat, bez względu na swój status zawodowy czy emerytalny, mogą skorzystać z oferty "Bilet Seniora", który zapewnia 30-procentowy rabat na przejazdy pociągami PKP Intercity. Osoby posiadające legitymację emeryta - rencisty mają prawo do ustawowej ulgi wynoszącej 37 procent, lecz jedynie na dwa przejazdy w roku.

Podróżny korzystający z ustawowej ulgi musi posiadać przy sobie nie tylko ważny bilet, ale również dokument potwierdzający prawo do zniżki. W przypadku "Biletu Seniora" wystarczy dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający wiek.

W tym miejscu warto przypomnieć, że legitymacja emeryta-rencisty oferuje dużo więcej ulg i przywilejów. Emeryci i renciści skorzystać mogą z licznych zniżek na wypoczynek czy rekreację. Czekają one na nich w hotelach i pensjonatach, ale także teatrach, kinach, muzeach, ogrodach botanicznych czy zoologicznych. Wynoszą one zazwyczaj 30 - 50 proc.

To jednak nie wszystko! Seniorzy, którzy nie mają jeszcze legitymacji emeryta-rencisty, ale skończyli już 60 lat, mogą starać się o Ogólnopolską Kartę Seniora, wydawaną przez stowarzyszenie MANKO. Karta upoważnia do zniżek w ponad trzech tysiącach punktów na terenie całej Polski - można z niej korzystać między innymi w restauracjach, obiektach sportowych oraz sanatoriach. Lista punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora dostępna jest w sieci.

Wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora na rok kosztuje jedynie 35 zł, a w wielu regionach Polski dokument jest bezpłatny.

Na uwagę zasługują również ulgi dla seniorów w komunikacji miejskiej i w pociągach. Dla seniorów od 60. roku życia zniżka wynosi od 1 do 50 procent na przejazdy pociągami POLREGIO, Łódzką Koleją Aglomeracyjną, Kolejami Dolnośląskimi oraz SKM w Trójmieście.

W przypadku transportu lokalnego zasady przyznawania ulg różnią się w zależności od miasta - niektóre samorządy oferują seniorom jedynie częściowe obniżki, inne wprowadzają całkowicie darmowe przejazdy po osiągnięciu określonego wieku.

Nad polskie morze seniorzy mogą się także dostać za pomocą BlaBlaCar, popularnej, międzynarodowej platformy i aplikacji, która umożliwia wspólne podróżowanie osobom zmierzającym w tym samym kierunku. Pasażerowie dzielą się kosztami paliwa, zyskując tańszy i wygodny transport. BlaBlaCar to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla seniorów mieszkających poza dużymi miastami, w których dostęp do transportu publicznego może być mocno ograniczony. Przed podróżą warto sprawdzić warunki ubezpieczenia oraz profil kierowcy - wtedy podróż będzie bezpieczna i komfortowa.

Gdzie jadać nad polskim morzem? Tańsze propozycje dla seniorów

Spora część seniorów decyduje się na urlop w ośrodkach, gwarantujących wyżywienie. Przy braku takiej opcji, emeryci nie są jednak skazani jedynie na luksusowe, drogie restauracje. Nad Bałtykiem można zjeść smacznie i tanio, decydując się choćby na posiłki w barach mlecznych, stołówkach pracowniczych, smażalniach ryb z wagowym systemem sprzedaży czy małych, tańszych jadłodajniach.

Szukając miejsca na posiłek, warto omijać główne turystyczne deptaki - jest tam zdecydowanie drożej niż w niej popularnych regionach miejscowości. Lokalne targi, małe rodzinne knajpki i wspomniane bary mleczne mogą obniżyć budżet na wyżywienie nawet o połowę! W smażalniach warto pytać o ryby na wagę, wybierać gatunki z Bałtyku (flądra, okoń czy śledź) oraz szukać gastronomicznych "polecajek" wśród mieszkańców i w sieci.

Przed wyjazdem na urlop warto też zadbać o zdrowie - zrobić wszystkie zaległe badania, uzupełnić apteczkę i wzmocnić organizm. Ostrzejszy klimat nad polskim morzem może obniżyć naszą odporność, a choroba na urlopie - zwiększyć wakacyjne wydatki. Lepiej więc zawczasu jej zapobiec!

Nie musisz jechać daleko, by poczuć klimat przygody! Zobacz, dokąd warto wybrać się w weekend lub na wakacje. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl/podróże

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Odcinek 4 INTERIA.PL