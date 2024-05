Jakie węże występują w Polsce?

Na terenie Polski spotkać możemy cztery gatunki węży. Wszystkie z nich objęto ochroną gatunkową, ale tylko jeden jest jadowity. Zdarza się, że podczas spaceru okolicznymi ścieżkami lub długiej wędrówki natkniemy się na niechciane towarzystwo. Choć widok pełzającego gada może wywołać strach czy poczucie ogólnego dyskomfortu, pamiętajmy, by nie robić mu krzywdy. Na jakiego intruza możemy natknąć się w ogrodzie? Ofiolodzy wymieniają cztery gatunki:

jadowitą żmiję zygzakowatą,

zaskrońca zwyczajnego,

gniewosza plamistego,

węża Eskulapa.

Dlaczego węże odwiedzają ogrody?

Leniwe popołudnie w ogrodzie, które przerywa krzyk i pospieszne uciekanie do domu. W sezonie wiosenno-letnim coraz częściej możemy natknąć się na odpoczywające w trawie węże, których widok mrozi krew w żyłach lub wywołuje gęsią skórkę. Co przyciąga węże do przydomowych przestrzeni? Najważniejszym czynnikiem jest szukanie schronienia. Gady najlepiej czują się w dobrze rozrośniętej i długo niekoszonej trawie, między skupiskami kamienia, a także pod stertą drewna.

Takie okolice pozwalają im nie tylko schować się przed polującymi drapieżnikami, ale także dają przestrzeń do leniwego wygrzewania się w promieniach słonecznych. Drugi powód to wędrowanie w nadziei na znalezienie pokarmu. Przysmakiem węży są przede wszystkim niewielkie gryzonie i płazy, które chętnie zamieszkują ogródki, działki i tereny przylegające do stawów oraz oczek wodnych. Wilgotne środowisko uwielbiają także gady, które czują się w nim doskonale. Jeśli chcemy ograniczyć nieproszone wizyty, warto zastanowić się nad zrezygnowaniem z tego rodzaju dekoracji.

Co zrobić, gdy zobaczymy węża w ogrodzie?

Pojawienie się węża w ogrodzie to znak, że panują w nim idealne warunki siedliskowe. W takiej sytuacji regularne wynoszenie niechcianych intruzów, a nawet pozostawianie pułapek i próby odstraszania mogą nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Jak dać wężowi do zrozumienia, że nie jest mile widziany w przydomowej przestrzeni? Warto wiedzieć, że wężom wcale nie zależy na kontakcie z człowiekiem. O wiele bardziej wolą schować się w wysokiej trawie lub wygrzewać na kamieniu w pobliżu zbiornika wodnego. Chcąc przepłoszyć węża z ogrodu, wystarczy kilkukrotnie tupnąć nogą w podłoże. Niosące się drgania poinformują gada o nadchodzącym niebezpieczeństwie i zmuszą go do ucieczki.

Jeśli tupanie działa tylko na chwilę, a następnego dnia znów możemy zaobserwować węża leniwie sunącego przez ogród, pora zawiadomić odpowiednie służby. Najlepiej wezwać leśniczego, przedstawiciela organizacji przyrodniczej lub patrol ekologiczny. Wykwalifikowany pracownik złapie węża i umieści go w bezpiecznym miejscu. Pamiętajmy, by nigdy samodzielnie nie więzić węży, a także nie robić im krzywdy. To zwierzęta znajdujące się pod ochroną.

Rośliny, których nie lubią węże

Węże wyróżniają się doskonale rozwiniętym zmysłem węchu. Dzięki niemu łatwiej namierzyć im zdobycz, która stanie się jednym z posiłków. Co ciekawe, cecha ta okazuje się także bronią, którą możemy wykorzystać przeciwko wędrującym po ogrodzie intruzom. Wystarczy odpowiednio dobrać posadzone wokół domu rośliny, by zapewnić sobie spokój od sunących wśród traw węży. Na jakie rośliny postawić, jeśli chcemy skutecznie odstraszyć gady z terenu posesji? Ogrodnicy zwracają uwagę na kilka gatunków. Wśród nich powtarzają się m.in.:

Czarny bez skutecznie zniechęci węże do odwiedzin w przydomowej przestrzeni 123RF/PICSEL

por - wyrazisty aromat wydzielany przez roślinę będzie trzymał węże w sporej odległości od ogrodu. Gady bardzo niechętnie zbliżają się do miejsc, w których rośnie lubiane przez ludzi warzywo. Najlepiej posadzić pory w okolicach oczek wodnych, przy granicach działek, a także w miejscach wypoczynku. Roślina nie tylko zadziała jak silna tarcza ochronna, ale dodatkowo przyda się w kuchni.

oregano - intensywnie pachnąca roślina już z daleka da wężom sygnał ostrzegawczy i powstrzyma je przed wpełznięciem do ogrodu. Wkradający się w nozdrza aromat zawdzięcza dwóm związkom. Pierwszy z nich to tymol, a drugi karwakrol. Obie substancje działają odstraszająco na węże.

czarny bez - we wszystkich częściach rośliny kryje się trujący glikozyd cyjanogenny, nazywany sambunigryną. Nie tylko powoduje, że nie można spożywać owoców rośliny na surowo, ale także skutecznie odstrasza zabłąkane w ogrodzie węże.

