Te aplikacje najszybciej wykańczają baterie. To pożeracze energii

Spis treści: Aplikacje, które najbardziej wykańczają baterię Dlaczego te aplikacje zużywają dużo energii? Aplikacje działające w tle - jak wpływają na baterię? Jak ograniczyć zużycie baterii przez aplikacje? Najczęstsze błędy - tego lepiej unikać, aby zadbać o baterię

Ciekawy film, interesujący artykuł, analizowanie postępów treningowych, rozmowa z przyjaciółmi z drugiego końca świata, sprawdzanie lokalizacji - na to wszystko pozwalają nam telefony. Jednak wiele z aplikacji, które umożliwiają te rzeczy to prawdziwi pożeracze energii. Które z nich "wysysają najwięcej życia" ze smartfonów?

Aplikacje, które najbardziej wykańczają baterię

Niektóre z nich to dość oczywiści winowajcy, ale inne dobrze się kryją i wiele osób może nie podejrzewać, że to właśnie one są ogromnymi pożeraczami energii. Które aplikacje pobierają najwięcej baterii? Są to przede wszystkim cztery następujące rodzaje:

Aplikacje społecznościowe - Facebook, TikTok czy też Instagram wysysają energię z telefonu w zawrotnym tempie. Ich "apetyt" wynika z faktu, że niemal nigdy nie odpoczywają. Nawet gdy ich nie widzisz, one nieustannie odświeżają tablice, pobierają najnowsze posty i analizują preferencje.

Aplikacje nawigacyjne - to szybka droga do rozładowanej baterii. Mapy to dla telefonu ogromne wyzwanie, ponieważ wymagają jednoczesnej i niezwykle intensywnej pracy modułu GPS, ciągłego pobierania danych mapowych przez sieć komórkową oraz stale włączonego ekranu, który w samochodzie często musi świecić z maksymalną jasnością.

Przeglądarka internetowa - to chyba największe zaskoczenie, jednak wczytywanie nowoczesnych stron wypełnionych reklamami zużywa więcej energii, niż możemy się spodziewać. Oczywiście czytanie kilku artykułów nie pożre ogromnej ilości energii, jednak przy włączeniu dziesiątek kart jednocześnie bateria może niknąć w oczach.

Aplikacje streamingowe - filmy, seriale oraz podcasty w wysokiej jakości sprawiają, że telefon musi dekodować ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym, co w połączeniu z działaniem głośników lub słuchawek bezprzewodowych jest wyzwaniem, po którym telefon często potrzebuje odpoczynku przy kablu zasilającym.

Większość z nas używa tych aplikacji niemalże codziennie i trudno wyobrazić sobie zrezygnowanie z nich, jednak istnieje kilka trików, które pozwolą na przedłużenie żywotności baterii bez dużych ograniczeń związanych z korzystaniem np. z social mediów.

Dlaczego te aplikacje zużywają dużo energii?

Wspomniane aplikacje, takie jak TikTok czy Instagram, muszą w czasie rzeczywistym dekodować wideo w wysokiej rozdzielczości, nakładać filtry oraz renderować animacje. To wymaga ogromnej mocy obliczeniowej, a procesor pracujący pod dużym obciążeniem to najkrótsza droga do zużycia baterii.

Poza tym aplikacje społecznościowe i streamingowe nieustannie wysyłają oraz odbierają dane. Nawet jeśli nie klikasz niczego konkretnego, w tle sprawdzają powiadomienia, buforują (ładują na zapas) kolejne filmy, abyś nie musiał czekać na ich odtworzenie, a także wysyłają raporty o twojej aktywności na serwery producenta.

Co więcej, aplikacje, przy których spędzamy dużo czasu (media społecznościowe) lub które wymagają ciągłego podglądu (nawigacja, YouTube), wymuszają stałe podświetlenie matrycy. W słoneczny dzień, gdy ekran pracuje z maksymalną jasnością, bateria może uciekać w tempie nawet 1 proc. co kilka minut. Nawigacja z kolei wymusza pracę modułu GPS, który musi łączyć się z kilkoma satelitami jednocześnie.

Wiele z ulubionych aplikacji mnóstwa Polaków to prawdziwi pożeracze baterii 123RF 123RF/PICSEL

Aplikacje działające w tle - jak wpływają na baterię?

Aplikacje działające w tle mogą odpowiadać za 20-30 proc. zużycia baterii. Co one właściwie robią? Przede wszystkim synchronizują dane z chmurą, odbierają powiadomienia push, odświeżają treści oraz śledzą lokalizację GPS. Dodatkowo aplikacje działające w tle często korzystają z akcelerometru czy żyroskopu (np. by liczyć kroki lub wykrywać obrót telefonu), co dokłada kolejną cegiełkę do zużycia energii.

Wiele z tych procesów jest całkowicie zbędnych - zwłaszcza w przypadku gier mobilnych, aplikacji sklepowych, odtwarzaczy wideo, czytników lub innych aplikacji, z których nie potrzebujesz m.in. powiadomień.

Jeśli chcesz wyłączyć działanie aplikacji w tle w systemie Android, musisz wejść w ustawienia, a następnie w aplikacje. Wybierz jedną z listy i kliknij "bateria" - powinna pojawić się opcja "zezwalaj na aktywność w tle" lub odpowiedni suwak w ograniczeniach bądź uprawnieniach. W przypadku systemu iOS należy wejść w ustawienia, następnie w "ogólne" i wybrać "odświeżanie w tle". Z listy odznacz te aplikacje, które nie mają działać w tle.

Jak ograniczyć zużycie baterii przez aplikacje?

Walka o każdy procent baterii to współczesna klasyka, niemalże każdego kto ma telefon. Co zrobić, aby aplikacje pożerały mniej energii? Istnieje kilka metod, które pozwolą ci sięgać po ładowarkę nieco rzadziej. Co dokładnie warto zrobić? Przede wszystkim:

ogranicz wspomniane działanie aplikacji w tle;

ogranicz powiadomienia push - wyłącz przede wszystkim te z gier, a zostaw tylko te najważniejsze;

wyłączaj zbędne karty w przeglądarce internetowej;

wyłączaj lokalizację, jeśli nie jest ci ona potrzebna;

korzystaj z Facebook i Messenger Lite (wersja ta zużywa mniej energii i danych);

wyłączaj dane komórkowe i Wi-Fi, kiedy nie są ci potrzebne,

wyłącz automatyczne pobieranie zdjęć i filmów w poszczególnych aplikacjach.

Ponadto w przypadku korzystania z nawigacji dobrą opcją jest pobranie trasy offline w Google Maps.

Najczęstsze błędy - tego lepiej unikać, aby zadbać o baterię

Jednym z największych grzechów przeciwko baterii jest rozładowywanie telefonu do zera. Ogniwa litowo-jonowe źle znoszą głębokie rozładowanie, co może prowadzić do trwałego obniżenia ich pojemności. Optymalnie jest utrzymywać poziom naładowania w granicach 20-80 proc., ponieważ skrajne wartości (zarówno całkowite rozładowanie, jak i ciągłe trzymanie telefonu pod ładowarką na 100 proc.) przyspieszają starzenie się akumulatora.

Kolejnym błędem jest narażanie telefonu na ekstremalne temperatury. Często zostawiamy smartfon na pełnym słońcu lub intensywnie używamy go na mrozie. Ciepło to największy wróg akumulatora - przegrzewanie urządzenia, zwłaszcza podczas jednoczesnego ładowania i grania w wymagające gry, może nieodwracalnie uszkodzić ogniwo.

Wrogiem baterii jest także włączone Wi-Fi w miejscach bez zasięgu oraz uruchamianie "na zapas" funkcji Bluetooth czy NFC, gdy nie są sparowane z żadnym urządzeniem.

Warto również zwrócić uwagę na używanie tanich, niecertyfikowanych ładowarek oraz zamienników kabli. Niestabilne napięcie dostarczane przez niskiej jakości akcesoria nie tylko skraca żywotność baterii, ale w skrajnych przypadkach może prowadzić do uszkodzeń smartfona.

Ponadto błędem jest ignorowanie aktualizacji systemu. Choć czasem wydają się uciążliwe, producenci często wprowadzają w nich poprawki optymalizujące zużycie energii oraz eliminujące błędy w kodzie, które wcześniej mogły nadmiernie obciążać procesor.

