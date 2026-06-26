Spis treści: Dieta pełna cukru i przetworzonej żywności Chroniczny brak snu Zrośnięcie z fotelem i brak ruchu Życie w permanentnym napięciu Cyfrowy multitasking i przebodźcowanie Samotność i ograniczone kontakty z innymi Zapominanie o regularnym nawadnianiu

Dieta pełna cukru i przetworzonej żywności

Twój mózg waży zaledwie około 2 proc. masy ciała, ale zużywa aż 20 proc. dostarczanej mu energii. To, jakim czym go karmisz, ma kolosalne znaczenie. Nadmiar cukru, rafinowanych węglowodanów i tłuszczów trans (obecnych w fast foodach i słodyczach) wywołuje w organizmie przewlekły stan zapalny. Badania pokazują, że dieta wysokocukrowa dosłownie uszkadza hipokamp - centrum pamięci w mózgu. Chcesz zachować bystrość? Postaw na dietę typu śródziemnomorskiego, pełną orzechów, oliwy z oliwek, ryb i antyoksydantów z warzyw.

Chroniczny brak snu

Niedosypianie to jeden z najgorszych nawyków dla zdrowia mózgu. To właśnie podczas snu organizm się regeneruje, a mózg porządkuje informacje i usuwa produkty przemiany materii, które gromadzą się w ciągu dnia. Gdy regularnie śpimy zbyt krótko lub nasz sen jest kiepskiej jakości, ten proces nie przebiega prawidłowo. Efekty często odczuwamy już następnego dnia - trudniej się skupić, gorzej zapamiętujemy informacje i szybciej się męczymy. W dłuższej perspektywie chroniczny brak snu może negatywnie wpływać na pracę neuronów i zwiększać ryzyko problemów poznawczych w starszym wieku. Dlatego 7-8 godzin snu każdej nocy to nie luksus, lecz jedna z podstawowych potrzeb naszego mózgu.

Zrośnięcie z fotelem i brak ruchu

Mówi się, że "siedzenie to nowe palenie", a dotyczy to również zdrowia mózgu. Kiedy godzinami tkwisz w bezruchu przed komputerem lub telewizorem, krążenie krwi spowalnia. Mózg jest wtedy gorzej dotleniony i słabiej odżywiony. Regularna aktywność fizyczna (nawet energiczny, 30-minutowy spacer) działa jak najlepszy nawóz dla szarych komórek. Pobudza wydzielanie białka BDNF, które stymuluje tworzenie się nowych połączeń nerwowych. Jeśli masz pracę siedzącą, rób pięciominutowe przerwy na rozruch co każdą godzinę.

Jak spowolnić proces starzenia się mózgu? 123RF/PICSEL

Życie w permanentnym napięciu

Krótkotrwały stres potrafi zmotywować do działania, ale ten przewlekły działa jak trucizna. Kiedy stale się martwisz, twój organizm zalewa fala kortyzolu. Długotrwale podwyższony poziom tego hormonu stresu powoduje fizyczne kurczenie się mózgu (znów cierpi pamięciowy hipokamp) oraz powiększanie ciała migdałowatego, które odpowiada za lęk. Znalezienie swojego sposobu na dekompresję - czy to będzie joga, medytacja, praca w ogrodzie czy słuchanie muzyki - to obowiązkowy element profilaktyki anti-aging dla umysłu.

Cyfrowy multitasking i przebodźcowanie

Oglądasz serial, jednocześnie scrollując Instagrama i odpisując na maile? Twój mózg tego nie znosi. Wielozadaniowość to mit - w rzeczywistości nasz umysł musi gwałtownie przeskakiwać między zadaniami, co spala ogromne ilości energii i podnosi poziom stresu. Ciągłe rozpraszanie uwagi przez powiadomienia sprawia, że tracimy zdolność do głębokiego skupienia, a nasz mózg staje się permanentnie zmęczony. Wprowadź zasady cyfrowego detoksu: wyłącz zbędne powiadomienia i ćwicz robienie tylko jednej rzeczy naraz.

Mózg starzeje się na różne sposoby CanvaPro INTERIA.PL

Samotność i ograniczone kontakty z innymi

Relacje z innymi ludźmi są ważne nie tylko dla samopoczucia, ale również dla zdrowia mózgu. Rozmowy, wspólne spędzanie czasu, wymiana doświadczeń czy nawet zwykłe żarty angażują wiele obszarów mózgu odpowiedzialnych za pamięć, uwagę i rozumienie emocji. Dlatego warto dbać o relacje z rodziną i przyjaciółmi, spotykać się z ludźmi oraz angażować się w aktywności społeczne.

Zapominanie o regularnym nawadnianiu

Mózg składa się w około 73 proc. z wody. Wystarczy zaledwie 2-procentowy spadek nawodnienia organizmu, by pojawiły się problemy z pamięcią krótkotrwałą, spadek koncentracji i uczucie ogólnego rozbicia. Niestety, często mylimy pragnienie z głodem lub po prostu ignorujemy sygnały, które wysyła nam ciało, ratując się kolejną filiżanką kawy. Zadbaj o to, by zawsze mieć przy sobie butelkę z wodą. Twój umysł potrzebuje płynów, aby efektywnie przetwarzać informacje i przewodzić impulsy nerwowe.

Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL