Twaróg od lat zajmuje ważne miejsce w zdrowej diecie. Jest lekkostrawny, sycący i przede wszystkim stanowi świetne źródło białka, które wspiera regenerację organizmu, budowę mięśni i utrzymanie uczucia sytości na dłużej. Warto jednak pamiętać, że dieta bogata w białko powinna iść w parze z odpowiednią ilością błonnika. To właśnie on wspiera prawidłową pracę jelit, poprawia perystaltykę i pomaga utrzymać zdrową mikroflorę jelitową. Gdy w diecie pojawia się dużo białka, a mało błonnika, układ pokarmowy może pracować wolniej. Dlatego dobrym pomysłem jest wzbogacanie twarogu o dodatki roślinne, które dostarczą właśnie tego cennego składnika.

Te dodatki do twarogu "podkręcą" twój metabolizm 123RF/PICSEL

Oto najlepsi "towarzysze" dla twarogu. Połączenia te sprawdzą się zarówno na śniadanie jak i na kolację. Różnicę odczujesz niemal natychmiast.

Siemię lniane - jedno z najlepszych naturalnych źródeł błonnika. Do twarogu najlepiej dodać świeżo zmielone siemię, by pobudzić perystaltykę jelit. Nasiona chia - zawierają dużo błonnika rozpuszczalnego, który wspiera trawienie i pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Śliwki suszone - znane z działania wspomagającego jelita. Zawierają błonnik i naturalne związki pobudzające pracę układu pokarmowego. Maliny lub borówki - owoce jagodowe dostarczają błonnika oraz antyoksydantów, które wspierają mikroflorę jelitową. Orzechy lub migdały - oprócz błonnika zawierają zdrowe tłuszcze, które wspierają trawienie i pomagają utrzymać stabilny poziom energii.

Takie dodatki nie tylko poprawiają smak twarogu, ale też sprawiają, że posiłek staje się bardziej zbilansowany i przyjazny dla jelit. Dzięki temu proste śniadanie czy kolacja może realnie wspierać pracę układu pokarmowego. To doskonała propozycja dla seniorów, którzy połączą przyjemny smak z lekkością i benefitami zdrowotnymi.

