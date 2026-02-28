Ulga dla seniorów dotyczy osób, które mimo nabycia prawa do emerytury, czasowo zrezygnowały z jej pobierania i wciąż pracują. Jak mogą rozliczyć swoją ulgę?

Kto może skorzystać z PIT-0 dla seniora?

Z ulgi PIT-0 dla seniora skorzystać mogą emeryci, czyli kobiety powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia. Jest on przeznaczony również dla osób, pobierających rentę rodzinną bądź świadczenia równorzędne.

Ulga PIT-0 dotyczy przychodów:

z pracy na etacie,

z umów zlecenia zawartych z firmą,

z działalności gospodarczej,

z zasiłków macierzyńskich.

We wszystkich tych przypadkach podatnik podlega ubezpieczeniom społecznym i opłaca składki ZUS. W sytuacji, gdy senior osiągnął już wiek emerytalny, ale kontynuuje pracę i nie pobiera świadczenia, może skorzystać z ulgi bez żadnej dodatkowej decyzji organu emerytalno - rentowego.

WAŻNE: Zwolnieniu z podatku w ramach ulgi dla seniora podlegają przychody do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł w roku podatkowym. Limit ten obejmuje również ulgę dla rodzin 4+ oraz ulgę na powrót.

Eksperci przypominają, że żadna z tych ulg nie ogranicza możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Senior, którego roczne dochody przekroczyły 85 528 zł, wciąż może nie zapłacić podatku. Objęte są one bowiem kwotą wolną, wynoszącą 30 tys. zł. Finalnie senior może więc zarobić nawet 115 tys. 528 zł rocznie!

PIT-0: Co warto wiedzieć?

PIT - 0 to załącznik do rocznego zeznania podatkowego, służący do odliczenia od dochodu lub podatku ulg, takich jak np.:

ulga na dzieci,

ulga rehabilitacyjna,

ulga internetowa,

darowizny.

PIT-0 nie jest samodzielną deklaracją, ale dokumentem zmniejszającym podatek, który wykazuje odliczenia, które nie są uwzględniane w głównej deklaracji.

PIT-0 wypełnia się online w ramach usługi "Twój e-PIT" lub ręcznie, dołączając do formularza PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

PIT 0 pomaga obniżyć wysokość podatku i uzyskać wyższy zwrot.

