Spis treści: Możesz uratować swoje białe koszulki Niezawodny sposób na żółte plamy pod pachami Tego nigdy nie nakładaj na ubranie z plamami potu

Możesz uratować swoje białe koszulki

W sezonie letnim, zwłaszcza podczas wyjątkowo ciepłych dni, często wybieramy białe ubrania - sukienki, koszulki czy koszule. Ten wybór oczywiście nie jest przypadkowy, bo biel "odbija" słońce, przez co nieco mniej nagrzewa się materiał, a nam zdaje się być nieco chłodniej. Jednak, niestety, połączenie jasnych ubrań z upalną pogodą może dać także nieprzyjemny efekt w postaci uporczywych (i nieco wstydliwych) żółtych plam pod pachami na ulubionych rzeczach.

Wiele osób po wypraniu ich i zauważeniu, że plamy nie zeszły, zwykle decyduje się na wyrzucenie ich, szczególnie jeśli plamy te nie chcą zejść nawet po zastosowaniu odplamiacza do białych tkanin. A to błąd, bowiem istnieje domowy, niezawodny sposób, aby pozbyć się uciążliwych śladów i to nawet tych starszych. Wystarczy kilka podstawowych składników, które znajdziesz we własnej kuchni.

Niezawodny sposób na żółte plamy pod pachami

Soda oczyszczona, woda utleniona i płyn do naczyń - tylko tyle wystarczy, by usunąć nawet stare plamy z potu 123RF/PICSEL

Aby całkowicie pozbyć się żółtych plam z białych ubrań, wystarczy woda utleniona oraz soda oczyszczona. Przełóż zaplamione ubranie na lewą stronę i miejsce, w którym jest przebarwienie, polej wodą utlenioną. Następnie posyp je obficie sodą oczyszczoną. Warto wetrzeć delikatnie sodę na przykład niewielką szczoteczką. Na koniec jeszcze raz polej całość wodą utlenioną i dodaj kroplę bezbarwnego (to ważne!) płynu do mycia naczyń. Pozostaw mieszankę na ok. godzinę, aby "pasta" miała szansę spenetrować włókna.

Po tym czasie wypierz odplamianą rzecz z resztą białych ubrań na klasycznym cyklu.

Uwaga! Bardzo stara i utrwalona plama z potu na białym ubraniu może nie zejść po pierwszym praniu, warto wtedy powtórzyć cały cykl.

Tego nigdy nie nakładaj na ubranie z plamami potu

Na plamy z potu pod pachami nigdy nie używaj wybielacza na bazie chloru 123RF/PICSEL

Kolejną ważną kwestią jest to, czego absolutnie nie powinno się robić z tego typu uporczywymi plamami. Chodzi o używanie wybielaczy na bazie chloru. Chlor wchodzi bowiem w reakcję ze składnikami z antyperspirantów powodując jeszcze większe żółknięcie a nawet brązowienie plam, przez co stają się kompletnie niemożliwe do usunięcia.

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