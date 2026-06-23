Te plamy doprowadzają do szału. Domowy sposób na żółte odbarwienia działa rewelacyjnie
Żółte ślady pod pachami na białych koszulkach i koszulach to jeden z tych problemów, które dają o sobie znać latem. Wysokie temperatury, pot i składniki zawarte w antyperspirantach sprawiają, że na jasnych tkaninach pojawiają się uporczywe przebarwienia, które nie zawsze znikają po zwykłym praniu. Zanim ulubiona koszulka trafi do kosza, warto wypróbować prosty sposób wykorzystujący składniki dostępne praktycznie w każdej kuchni.
Spis treści:
- Możesz uratować swoje białe koszulki
- Niezawodny sposób na żółte plamy pod pachami
- Tego nigdy nie nakładaj na ubranie z plamami potu
Możesz uratować swoje białe koszulki
W sezonie letnim, zwłaszcza podczas wyjątkowo ciepłych dni, często wybieramy białe ubrania - sukienki, koszulki czy koszule. Ten wybór oczywiście nie jest przypadkowy, bo biel "odbija" słońce, przez co nieco mniej nagrzewa się materiał, a nam zdaje się być nieco chłodniej. Jednak, niestety, połączenie jasnych ubrań z upalną pogodą może dać także nieprzyjemny efekt w postaci uporczywych (i nieco wstydliwych) żółtych plam pod pachami na ulubionych rzeczach.
Wiele osób po wypraniu ich i zauważeniu, że plamy nie zeszły, zwykle decyduje się na wyrzucenie ich, szczególnie jeśli plamy te nie chcą zejść nawet po zastosowaniu odplamiacza do białych tkanin. A to błąd, bowiem istnieje domowy, niezawodny sposób, aby pozbyć się uciążliwych śladów i to nawet tych starszych. Wystarczy kilka podstawowych składników, które znajdziesz we własnej kuchni.
Niezawodny sposób na żółte plamy pod pachami
Aby całkowicie pozbyć się żółtych plam z białych ubrań, wystarczy woda utleniona oraz soda oczyszczona. Przełóż zaplamione ubranie na lewą stronę i miejsce, w którym jest przebarwienie, polej wodą utlenioną. Następnie posyp je obficie sodą oczyszczoną. Warto wetrzeć delikatnie sodę na przykład niewielką szczoteczką. Na koniec jeszcze raz polej całość wodą utlenioną i dodaj kroplę bezbarwnego (to ważne!) płynu do mycia naczyń. Pozostaw mieszankę na ok. godzinę, aby "pasta" miała szansę spenetrować włókna.
Po tym czasie wypierz odplamianą rzecz z resztą białych ubrań na klasycznym cyklu.
Uwaga! Bardzo stara i utrwalona plama z potu na białym ubraniu może nie zejść po pierwszym praniu, warto wtedy powtórzyć cały cykl.
Tego nigdy nie nakładaj na ubranie z plamami potu
Kolejną ważną kwestią jest to, czego absolutnie nie powinno się robić z tego typu uporczywymi plamami. Chodzi o używanie wybielaczy na bazie chloru. Chlor wchodzi bowiem w reakcję ze składnikami z antyperspirantów powodując jeszcze większe żółknięcie a nawet brązowienie plam, przez co stają się kompletnie niemożliwe do usunięcia.
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