Spis treści: Lodowate napoje - pozorny ratunek dla organizmu Słodkie napoje gazowane i energetyki - cukrowy rollercoaster Nadmiar mocnej kawy - pułapka chwilowego pobudzenia Ciężkostrawne i tłuste posiłki - energia oddana trawieniu Zimne piwo i kolorowe drinki - złudzenie chłodu Słone przekąski - utrata równowagi płynów Sklepowe lody o niskiej jakości - tłuszcz i cukier w jednym

Lodowate napoje - pozorny ratunek dla organizmu

Choć szklanka napoju z dużą ilością lodu wydaje się najlepszym sposobem na ochłodę, dla rozgrzanego organizmu może stanowić spore wyzwanie. Ciało stara się utrzymać stałą temperaturę, dlatego musi zużyć dodatkową energię na ogrzanie bardzo zimnego płynu. Zamiast odzyskać siły, można więc szybciej odczuć zmęczenie. Znacznie lepszym wyborem są napoje o temperaturze pokojowej lub lekko schłodzone, które skutecznie nawadniają, nie wywołując szoku termicznego.

Słodkie napoje gazowane i energetyki - cukrowy rollercoaster

Słodzone napoje przynoszą krótkotrwałe uczucie orzeźwienia i przypływu energii. Wysoka zawartość cukrów prostych szybko podnosi poziom glukozy we krwi, po czym następuje równie gwałtowny wyrzut insuliny i spadek cukru. W takiej sytuacji łatwo o senność, znużenie i problemy z koncentracją. Same napoje gazowane nie zaspokajają też pragnienia na długo, dlatego organizm wciąż może odczuwać niedobór płynów.

Wydają się idealne na gorące dni, ale mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc 123RF/PICSEL

Nadmiar mocnej kawy - pułapka chwilowego pobudzenia

Kofeina działa moczopędnie, dlatego podczas upałów może sprzyjać utracie wody i elektrolitów. Gdy jej pobudzające działanie ustępuje, zmęczenie często daje o sobie znać jeszcze mocniej. Osoby, które nie chcą rezygnować z kawy, powinny ograniczyć jej ilość i pamiętać, aby każdą filiżankę uzupełnić dodatkową szklanką niegazowanej wody.

Ciężkostrawne i tłuste posiłki - energia oddana trawieniu

Smażone mięsa, fast foody i ciężkie sosy wymagają intensywnej pracy układu pokarmowego. W czasie wysokich temperatur organizm kieruje większą ilość krwi do skóry, aby skuteczniej się schładzać. Kiedy do tego dochodzi trawienie obfitego posiłku, zapotrzebowanie na energię jeszcze bardziej rośnie. Właśnie dlatego po tłustym obiedzie łatwo odczuć senność i wyraźny spadek sił. W gorące dni lepiej wybierać lekkie sałatki, chłodniki oraz gotowane warzywa.

Zimne piwo i kolorowe drinki - złudzenie chłodu

Alkohol rozszerza naczynia krwionośne, przez co uczucie gorąca może się nasilać. Ogranicza również wydzielanie wazopresyny - hormonu odpowiedzialnego za zatrzymywanie wody w organizmie. W rezultacie szybciej dochodzi do odwodnienia, które często objawia się bólem głowy, osłabieniem i zmęczeniem. Nawet napoje o niewielkiej zawartości alkoholu wypijane w pełnym słońcu mogą wyraźnie obniżyć wydolność organizmu.

Słone przekąski - utrata równowagi płynów

Chipsy, krakersy i solone orzeszki zawierają duże ilości sodu. Jego nadmiar zaburza gospodarkę wodno-elektrolitową, sprzyjając zatrzymywaniu wody w tkankach, podczas gdy komórki pozostają niedostatecznie nawodnione. Takie zmiany mogą powodować uczucie ciężkości, obrzęki oraz ogólne osłabienie. Zamiast słonych przekąsek lepiej sięgnąć po świeże warzywa bogate w potas, takie jak ogórki czy pomidory.

Sklepowe lody o niskiej jakości - tłuszcz i cukier w jednym

Wiele przemysłowych lodów powstaje z utwardzanych tłuszczów roślinnych i syropu glukozowo-fruktozowego. Takie połączenie jest ciężkostrawne i sprzyja gwałtownym wahaniom poziomu cukru we krwi. Chwilowa ulga po zjedzeniu lodów szybko mija, a po kilkunastu minutach może pojawić się wyraźny spadek energii. Lepszym wyborem są domowe sorbety owocowe bez dodatku cukru lub lody przygotowane na bazie jogurtu.

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