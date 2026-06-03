Te produkty zwiększają ryzyko demencji. Czego unikać, by chronić mózg?
Schorzenia neurodegradacyjne stają się coraz większym problemem krajów rozwiniętych. Żyjemy coraz dłużej, ale częściej zapadamy na choroby cywilizacyjne, przez co komfort życia drastycznie spada. Szacuje się, że na demencję cierpi w Polsce nawet 700 tys. osób, a liczba ta będzie się stale zwiększać. Okazuje się, niektóre nawyki żywieniowe mogą znacznie zwiększać ryzyko wystąpienia chorób otępiennych. Sprawdź, jakich produktów unikać jak ognia, jeśli chcesz cieszyć się sprawnym umysłem.
Spis treści:
- Słodkie napoje gazowane
- Słodycze
- Tłuszcze trans
- Alkohol
Słodkie napoje gazowane
Cukier w płynie jest zabójczy dla mózgu. Pijąc słodkie napoje, dostarczamy do organizmu mnóstwo pustych kalorii, co przyczynia się do nadwagi, otyłości czy cukrzycy typu 2. Tymczasem zbyt wysoki poziom cukru we krwi pogarsza mikrokrążenie w mózgu, co może przyczyniać się do chorób neurodegradacyjnych. Badania amerykańskich naukowców opublikowane na łamach "Alzheimer's & Dementia" dowiodły, że nadmiar słodkich napojów w diecie odpowiada za zmniejszanie się objętości mózgu, pogorszenie pamięci i koncentracji oraz trudności z przyswajaniem wiedzy.
Słodycze
Słodkie przekąski zawierają mnóstwo cukrów prostych i powodują gwałtowny wyrzut glukozy do krwi. Wkrótce następuje spadek energii, pogorszenie koncentracji, a nawet obniżenie nastroju, czyli zespół objawów tzw. mgły mózgowej. W efekcie sięgamy po kolejną porcję rafinowanych węglowodanów, które występują w żywności wysokoprzetworzonej. Na dłuższą metę to prosta droga do otyłości i przewlekłych stanów zapalnych, także w mózgu. A to one odpowiadają za niszczenie neuronów i połączeń nerwowych.
Tłuszcze trans
Tłuszcze trans, czyli utwardzane tłuszcze roślinne to kolejny niezdrowy składnik żywności wysokoprzetworzonej. Odpowiadają one za charakterystyczny smak fast foodów, słonych i tłustych przekąsek, sprawiają, że chcemy jeść je jeszcze częściej. Niestety powodują nie tylko otyłość i inne schorzenia metaboliczne, ale zwiększają też ryzyko stanów zapalnych w mózgu. Pogarszają również kondycję naczyń krwionośnych i całego układu krążenia. Badania opublikowane w czasopiśmie "Neurology" wykazało, że osoby spożywające większe ilości tłuszczów trans były bardziej narażone na demencję.
Alkohol
Alkohol zaburza pracę neuroprzekaźników w mózgu, drastycznie pogarsza pamięć i koncentrację, a także powoduje problemy z zasypianiem i negatywnie wpływa na jakość snu. Regularne spożywanie alkoholu może też znacznie zwiększać ryzyko demencji - ponad trzykrotnie w stosunku do osób, które są abstynentami lub piją procenty bardzo rzadko.
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