Te rośliny odstraszają muchy lepiej niż chemia. Owady będą omijać ogród szerokim łukiem
Korzystając z przyjemnej aury, z entuzjazmem spędzamy czas w ogrodzie, na tarasie i balkonie. Sielankę mogą jednak przerwać nieproszeni goście. Muchy i muszki potrafią skutecznie zamienić upragniony relaks w festiwal irytacji. Jak tego uniknąć bez stosowania chemicznych preparatów i mało estetycznych lepów? Otaczaj się roślinami, których zapachu muchy nie tolerują.
Spis treści:
- Uciążliwy gość w ogrodzie
- Lawenda odstrasza muchy intensywnym zapachem
- Geranium tworzy naturalną barierę przeciw owadom
- Goździk siny zachwyca wyglądem i odstrasza muchy
- Trawę cytrynową muchy omijają szerokim łukiem
- Bazylia pomaga nie tylko w kuchni
Uciążliwy gość w ogrodzie
Muchy i muszki nie tylko wzbudzają irytację, przeszkadzając nam w upragnionym relaksie czy posiłkach w ogrodzie. Niestety, są również na bakier z higieną. Z racji tego, że uwielbiają lądować na odpadkach, resztkach jedzenia i innych wilgotnych powierzchniach, owady przenoszą bakterie i inne drobnoustroje. Myśl, że po takich eskapadach miałyby siadać na naszych stołach albo talerzach z jedzeniem skutecznie odbiera apetyt.
W ciepłe dni ich obecność staje się szczególnie dokuczliwa, gdy postanawiają nam towarzyszyć podczas wypoczynku na tarasie albo ogrodowej altanie. Chcąc uporać się z tym problemem naturalnym sposobem, warto postawić na rośliny, które odstraszają muchy, a przy okazji pierwszorzędnie zdobią przestrzeń.
Lawenda odstrasza muchy intensywnym zapachem
Kojarzona z prowansalskimi, fioletowymi polami lawenda wąskolistna to jedna z najskuteczniejszych roślin w kategorii naturalnego odstraszania owadów. Jej intensywny aromat działa relaksująco na ludzi, ale muchy i komary go nie znoszą. Roślina doskonale sprawdza się na słonecznych tarasach, balkonach i rabatach kwiatowych, więc warto mieć ją w swoim najbliższym otoczeniu.
Przy okazji lawenda przyciąga pszczoły i motyle, dzięki czemu ogród staje się bardziej przyjazdy dla mile widzianych i pożytecznych owadów.
Geranium tworzy naturalną barierę przeciw owadom
Pelargonia pachnąca, anginka, geranium - wszystkie nazwy odnoszą się do tej samej rośliny, która słynie jako odstraszacz much i komarów. Wszystko dzięki olejkom eterycznym wydzielanym przez liście. Cytrusowo-ziołowy aromat skutecznie zniechęca nachalne owady do zbliżania się do okien i miejsc wypoczynku.
Okaz ten świetnie sprawdza się w donicach ustawionych na parapetach i balkonach. Jest stosunkowo łatwy w uprawie i dobrze znosi letnie upały. Dodatkowym atutem są dekoracyjne liście i delikatne kwiaty.
Goździk siny zachwyca wyglądem i odstrasza muchy
Goździk siny to roślina ceniona za piękne, kolorowe kwiaty, ale ma również praktyczne zastosowanie. Intensywny aromat działa odstraszająco na muchy i drobne owady, które uprzykrzają życie podczas przebywania w ogrodzie.
Roślinę sadźmy w miejscach, w których lubimy przebywać najczęściej. Goździkowi sinemu najbardziej służą słoneczne stanowiska i przepuszczalna gleba. Jest odporny na suszę i długo kwitnie, więc zamienia się w efektowną ozdobę ogrodu przez większość lata.
Trawę cytrynową muchy omijają szerokim łukiem
Cytronella to substancja, która często jest wykorzystywana w preparatach przeciwko owadom. Jej naturalną skarbnicą jest trawa cytrynowa. Z przekonaniem możemy posadzić ją w gruncie i w donicy, licząc na świeży i cytrusowy aromat. W ciepłe dni unosi się w okolicy, a od takich doznań muchy uciekają, gdzie pieprz rośnie.
Trawa cytrynowa tworzy gęste, dekoracyjne kępy, dzięki czemu nadaje przestrzeni nieco egzotyczny charakter.
Bazylia pomaga nie tylko w kuchni
Kojarzona jest głównie jako kuchenna przyprawa, więc nie wszyscy zdają sobie sprawę, że zapach bazylii zniechęca muchy i muszki do zbliżania się w nasze okolice. Doniczki z rośliną warto ustawić przy stole na tarasie lub na okiennych parapetach. Przy okazji zyskujemy świeży dodatek do potraw, dostępny dosłownie na wyciągnięcie ręki.
