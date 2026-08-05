Spis treści: Kuchnia pod lupą. Które urządzenia najmocniej nagrzewają dom? Ogranicz używanie podczas upałów. Dom nie zamieni się w saunę Często o nich zapominamy. Nadal emitują ciepło

Kuchnia pod lupą. Które urządzenia najmocniej nagrzewają dom?

Bezsprzecznym liderem w konkurencji generowania wysokich temperatur jest kuchnia. Urządzenie, które najbardziej podnosi temperaturę w domu, to tradycyjny piekarnik - trudno tutaj o zaskoczenie. Ciepło rozchodzi się po mieszkaniu nie tylko podczas jego pracy, ale także przez długie godziny już po tym, jak zostanie wyłączony. Podobnie działa płyta grzewcza, bez względu na to, czy jest gazowa, czy indukcyjna.

Problematyczna okazuje się także zmywarka, zwłaszcza na etapie suszenia naczyń. Tuż po jej otwarciu zazwyczaj uderza nas fala ciepła. Bez problemu roznosi się po całym pomieszczeniu, podnosząc w nim temperaturę.

Z tych powodów podczas największych fal upałów warto zmodyfikować letnie menu i postawić na dania, które nie wymagają długiej obróbki termicznej. Zamiast pieczeni czy smażonych placków ziemniaczanych, lepiej wybrać chłodniki i lekkie sałatki.

Ogranicz używanie podczas upałów. Dom nie zamieni się w saunę

Prozaiczne czynności często wykonujemy odruchowo. Kiedy jednak skwar daje się we znaki, trzeba zweryfikować swoje nawyki. Jednym z urządzeń, które podnosi temperaturę w domu, jest żelazko. Prasowanie lepiej jest więc zaplanować na chłodniejsze dni lub wykonywać je wcześnie rano.

Problematyczna okazuje się także elektryczna suszarka do ubrań. Jeśli tylko mamy taką możliwość, wykorzystajmy gorącą aurę na naszą korzyść. Pranie dużo sensowniej będzie wysuszać w ogrodzie, na balkonie lub w innym przewiewnym miejscu.

Zanim zabierzesz się za chłodzenie mieszkania, upewnij się, że nie nagrzewasz go niepotrzebnie 123RF/PICSEL

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Często o nich zapominamy. Nadal emitują ciepło

O ile wpływ pracującego pełną parą piekarnika na temperaturę w pomieszczeniu jest łatwy do zauważenia, o tyle rzadziej zwracamy uwagę na inne elementy wyposażenia salonu, sypialni czy domowego biura.

Komputery stacjonarne i konsole do gier potrafią wygenerować ilość ciepła, która wyraźnie przełoży się na podwyższenie temperatury w mieszkaniu. Znaczenie ma również drobna elektronika pozostawiona w trybie czuwania. Zasilacze, routery i ładowarki pozostawione w gniazdkach stale pobierają prąd, uwalniając przy tym niewielkie, ale ciągłe dawki ciepła. W skali całego domu suma ich działania staje się zauważalna. Z tego powodu nieużywane w danym momencie akcesoria lepiej odłączać od sieci.

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