Jak zaoszczędzić baterię w telefonie?

Użytkownicy telefonów komórkowych doskonale wiedzą, że w pierwszych miesiącach użytkowania nowego smartfonu nie ma potrzeby częstego ładowania sprzętu. Bateria trzyma długo, telefon ładuje się szybko i nie trzeba martwić się, że nagle zostaniemy "na lodzie". Czasem po kilku, a zazwyczaj po kilkunastu miesiącach można zaobserwować jednak mniejszą żywotność baterii. Co zrobić, by wstrzymać ten proces?

Wielu producentów smartfonów wskazuje, że utrzymywanie baterii na poziomie 100 proc. przez długi czas może zmniejszyć jej żywotność. Oznacza to, że powinniśmy unikać pełnego rozładowania baterii i nie ładować jej następnie do 100 proc. Optymalnie jest utrzymywać poziom naładowania baterii między 20 proc. a 80 proc.

Jedną z najczęstszych przyczyn wpływających na szybsze zużywanie się baterii w telefonie, jest nieefektywne wykorzystywanie aplikacji. Zbyt duża ich ilość negatywnie wpływa na działanie akumulatora, więc warto zrobić od czasu do czasu większe porządki i odinstalować te, z których nie korzystamy. W ustawieniach smartfonu warto znaleźć tryb oszczędzania energii - jego aktywowanie w prosty sposób ogranicza działanie wybranych aplikacji w tle. Co jeszcze możemy zrobić?

Optymalnie jest utrzymywać poziom naładowania baterii między 20 proc. a 80 proc.

Te trzy ustawienia w telefonie rozładowują baterię

Aby przedłużyć żywotność baterii, warto wyłączyć te funkcje, które zwiększają jej zużycie. W pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na jasność ekranu - ustawienie jej na poziomie automatycznym lub ręczne dostosowanie do warunków oświetleniowych może przedłużyć czas pracy na jednym ładowaniu.

Im mniejsza jasność wyświetlacza, tym zużycie baterii jest mniejsze. Warto też dodać, że ciemniejszy wyświetlacz jest znacznie łagodniejszy dla oczu.

Dobrym ruchem będzie także rezygnacja z powiadomień, które wyświetlając się na telefonie, wpływają na szybsze zużycie baterii. Eksperci zwracają też uwagę na fakt, że wyłączenie tej funkcji zwiększa nasze bezpieczeństwo - krótkie kody, które pojawiają się w powiadomieniach, mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Ostatni ruch, który pomoże nam zmniejszyć zużycie baterii w telefonie, to wyłączenie opcji bluetooth na czas, kiedy z niej nie korzystamy.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Kuchnia na piedestale. Czy gotowanie może stać się sztuką? © 2026 Associated Press