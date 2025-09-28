Spis treści: Jak w naturalny sposób wzmacniać odporność jesienią i zimą? Jak zioła oddziałują na układ immunologiczny? Zioła na odporność - które działają najlepiej?

Jak w naturalny sposób wzmacniać odporność jesienią i zimą?

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy o odporność należy dbać ze zdwojoną siłą. Organizm człowieka styka się wówczas z wieloma niekorzystnie oddziałującymi na niego czynnikami. Niskie temperatury, wiatr, niedobory promieni słonecznych, ale również uboga w tym okresie w witaminy i minerały dieta często sprawiają, że o przeziębienie czy grypę nie trudno.

Często szukamy różnych rozwiązań, które skutecznie wspomogą układ immunologiczny, jednak często okazują się niewystarczające. Poza suplementowaniem witaminy D3 oraz C warto również wzmacniać organizm, chociażby poprzez zmianę codziennych nawyków. Jesienią i zimą nie zapominajmy więc o:

codziennej dawce ruchu - nawet przy niesprzyjającej pogodzie znajdź czas na, chociażby krótki spacer

diecie bogatej w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste , a także kwasy omega-3

ograniczeniu żywności przetworzonej i cukru , które mogą osłabiać odporność

dodawaniu do potraw rozgrzewających, wzmacniających organizm przypraw np. cynamonu, goździków, imbiru, kurkumy, czosnku

odpowiednim do pogody ubiorze

Jak zioła oddziałują na układ immunologiczny?

Okres jesienno-zimowy to również czas, w którym częściej i chętniej sięgamy po rozgrzewające napoje. Świetnie więc wspomagać się każdego dnia herbatkami z dodatkiem świeżego imbiru i goździków, jednak czymś co jeszcze mocniej wesprze odporność, będą ziołowe napary. Wypijane regularne wpłyną nie tylko na lepsze samopoczucie, poprawią trawienie i dodadzą energii, ale również otoczą organizm "ochronną tarczą", która znacznie zmniejszy ryzyko infekcji.

Zioła są niestety ciągle zbyt mało doceniane. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że niektóre działają na organizm jak naturalne antybiotyki, dlatego powinny na stałe zagościć w diecie każdego z nas. Mają niezwykłą moc, ponieważ:

pobudzają pracę komórek układu odpornościowego

są źródłem witamin (szczególnie witaminy C) oraz minerałów

wykazują działanie przeciwwirusowe, przeciwzapalne i antyoksydacyjne

mogą skutecznie wspomagać leczeniu wielu schorzeń

wspierają detoksykację organizmu

W medycynie zioła znane i stosowane są od wieków. Do dziś wykorzystuje się je w ziołolecznictwie do walki z różnego rodzaju patogenami, jak również leczenia wielu chorób - zarówno tych wewnętrznych, jak i skórnych. W przypadku przeziębienia i grypy warto stosować je nie tylko profilaktycznie, ale również w trakcie trwania infekcji. Po jakie konkretnie zioła sięgać, by uporać się z katarem, kaszlem, bólem gardła i osłabieniem, a przy okazji wesprzeć układ immunologiczny?

Zioła na odporność - które działają najlepiej?

Wśród całej masy ziół o wszechstronnym działaniu, tych najlepiej wzmacniających odporność jest całkiem sporo. Przedstawiamy te najłatwiej dostępne, a zarazem najskuteczniejsze. Można dostać je w aptekach lub sklepach zielarskich za niewielkie pieniądze.

Herbatka z czarnego bzu pomaga w walce z przeziębieniem i grypą 123RF/PICSEL

Czarny bez

Jednym z najbardziej polecanych ziół na przeziębienie i grypę jest czarny bez. Jego lecznicza moc pochodzi z wysokiej zawartości antycojanów (przeciwutleniaczy), kwasów organicznych (octowego, jabłkowego, walerianowego), jak również pektyny, witaminy C i witamin z grupy B.

Czarny bez działa:

przeciwzapalnie

oczyszczająco na drogi oddechowe,

napotnie

ochronnie na układ odpornościowy

Czarny bez można nabyć pod postacią syropu lub wysuszonych kwiatów do zaparzenia.

Dzika róża

Dzika róża to roślina wykorzystywana nie tylko w profilaktyce i leczeniu chorób, ale również w przemyśle kosmetycznym.

Jest bogatym źródłem wielu witamin (C, P, K, E, z grupy B oraz prowitaminy A) i minerałów. Znajdziemy w niej także bogactwo bioflawonoidów, garbników, a także kwasy organiczne, sole mineralne i olejki eteryczne. Substancje te nie tylko rewelacyjnie wspierają odporność organizmu, ale również dbają o układ krwionośny, utrzymują prawidłowy poziom cholesterolu we krwi, a także wspomagają trawienie i przynoszą ulgę przy chorobach nerek.

Kwiat lipy

Kwiat lipy ceniony jest głównie za działanie przeciwzapalne i napotne, dlatego polecany jest zwłaszcza przy infekcjach górnych dróg oddechowych, którym towarzyszy gorączka. Ze względu na swoje właściwości ściągające i zmiękczające, łagodzi również stany zapalne jamy ustnej i gardła, co przynosi ulgę przy suchym kaszlu. Profilaktycznie warto przyjmować go w postaci naparu z dodatkiem miodu lub soku malinowego.

Kwiat lipy 123RF/PICSEL

Czystek

Czystek to bez wątpienia jeden z najsilniej wspomagających odporność, naturalnych specyfików. Dzięki wysokiej zawartości polifenoli działa na organizm antyoksydacyjnie, neutralizuje wolne rodniki i zmniejsza stany zapalne. W trakcie choroby potrafi zwalczać wirusy i pomaga szybciej odzyskać siły. Spożywany każdego dnia w formie herbatek wykazuje dobroczynny wpływ na cały organizm. Dba nie tylko o lepsze samopoczucie, ale również korzystnie oddziałuje na wygląd skóry, włosów i paznokci.

