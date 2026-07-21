Spis treści: Sałata i surowe warzywa Jajecznica i potrawy na ciepło Pokrojone owoce Wędliny i sery Jak bezpiecznie korzystać z hotelowego bufetu?

Sałata i surowe warzywa

Wydaje się, że świeże, zielone liście to najbezpieczniejszy, lekki i zdrowy wybór na początek dnia. Niestety, rzeczywistość bywa zupełnie inna. Badanie opublikowane w kwietniu 2024 roku w naukowym czasopiśmie Journal of Food Protection wykazało, że warzywa liściaste (takie jak sałata czy kapusta) odpowiadają za aż 9,2% zatruć pokarmowych w gastronomii. To właśnie one są głównym źródłem zakażeń norowirusami oraz niebezpieczną szczepionką bakterii E. coli.

Skąd to ryzyko? Dr Bryan Quoc Le, amerykański technolog żywności, tłumaczył to w głośnym wywiadzie dla portalu HuffPost, w którym eksperci ds. bezpieczeństwa żywności zdradzili, czego sami nigdy nie nakładają na talerz w restauracjach i hotelach. Jak wyjaśnił naukowiec, warzywa rosnące blisko ziemi łatwo zbierają zanieczyszczenia, a w hotelowych kuchniach nie przechodzą żadnej obróbki termicznej (gotowania czy smażenia), która mogłaby zabić patogeny. Przez to na nasz talerz trafiają resztki ziemi wraz z groźnymi drobnoustrojami. "Wystarczy zaledwie kilka komórek bakterii, aby spowodować spustoszenie w naszym organizmie" - ostrzegał ekspert.

Jajecznica i potrawy na ciepło

Ciepła jajecznica, parówki i kiełbaski to absolutna klasyka śniadań. Problem pojawia się wtedy, gdy te potrawy leżą w metalowych pojemnikach (tzw. bemara ch) przez długie godziny, a podgrzewacze działają na pół gwizdka.

Eksperci ostrzegają przed tzw. "strefą niebezpieczną", która mieści się w przedziale temperatur od 4°C do 60°C. W takich warunkach bakterie chorobotwórcze podwajają swoją liczbę nawet co 20 minut. Gdy ciepłe potrawy na bufecie stygną i stoją bez odpowiedniej kontroli temperatury, ryzyko namnożenia się bakterii takich jak Salmonelladrastycznie rośnie. Jeśli jajecznica na dnie naczynia jest już chłodna, lepiej jej nie nakładać.

Pokrojone owoce

Pokrojone w kostkę melony, arbuzy czy gotowe sałatki owocowe kuszą kolorami, zwłaszcza w upalne poranki. Niestety, owoce, które zostały wcześniej obrane i pokrojone, to kolejna bomba z opóźnionym zapłonem.

Szczególnie zdradliwe są melony. Mają one neutralne pH i bardzo wilgotną powierzchnię, co tworzy idealny grunt do rozwoju bakterii Listeria czy Salmonella. Ryzyko rośnie, gdy chropowata skórka owocu nie została dokładnie wyszorowana przed krojeniem. Wówczas nóż kuchenny może przenieść bakterie z powierzchni prosto w głąb soczystego miąższu. Jeśli takie owoce leżą na tacy w ciepłej sali restauracyjnej przez dwie, trzy godziny - stają się po prostu niebezpieczne.

Wędliny i sery

Na śniadaniowym stole rzadko brakuje talerzy z szynką, salami czy miękkimi serami (np. feta czy mozzarella). Te produkty bezwzględnie wymagają stałego chłodzenia.

Jeśli wędliny i sery leżą bezpośrednio na blatach - bez podkładów z lodu czy płyt chłodzących - błyskawicznie tracą świeżość. Sygnałem alarmowym, który powinien nas odciągnąć od tacy, są lekko wysuszone, podkręcone brzegi wędlin, szarawy odcień czy kropelki tłuszczu na "pocącym się" żółtym serze. Spożycie takich produktów leżących w cieple to niemal gwarancja problemów żołądkowych.

Na co zwrócić uwagę podczas hotelowych śniadań? 123RF/PICSEL

Jak bezpiecznie korzystać z hotelowego bufetu?

Teraz pewnie zastanawiasz się, co w takim razie jeść, skoro zewsząd czyha zagrożenie. Spokojnie, nie musisz od razu odmawiać sobie wszystkiego! Wystarczy wdrożyć kilka prostych zasad rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa żywności:

• Wybieraj stacje "live cooking": zamawiaj omlety lub jajka sadzone przygotowywane przez kucharza na Twoich oczach. Wysoka temperatura podczas smażenia skutecznie zabija większość bakterii.

• Przychodź na śniadanie wcześnie: jedzenie jest wtedy najświeższe. Ryzyko, że stało ono w "strefie niebezpiecznej" przez kilka godzin i było dotykane przez dziesiątki innych gości, jest minimalne.

• Wybieraj całe owoce: zamiast gotowej, pokrojonej sałatki owocowej, weź całego banana, jabłko czy pomarańczę i obierz je samodzielnie tuż przed zjedzeniem.

• Zwracaj uwagę na temperaturę: potrawy gorące powinny być naprawdę parujące, a produkty zimne (jogurty, mleko, sery) - wyraźnie schłodzone, najlepiej wyłożone na naczyniach z lodem.

Chwila uważności przy hotelowym bufecie pozwoli ci spędzić wolny czas dokładnie tak, jak to zaplanowałeś - na plaży, a nie w łóżku z gorączką.

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Psia uczta. W Hongkongu psy mogą jeść w restauracjach © 2026 Associated Press