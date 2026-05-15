Eksperci podkreślają, że niedźwiedzie brunatne z natury unikają ludzi. Większość niebezpiecznych sytuacji wynika z przypadkowego zaskoczenia zwierzęcia lub niewłaściwego zachowania człowieka. Z tego powodu podczas wędrówek po terenach, na których to niedźwiedzie są gospodarzami, warto znać podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Spis treści: Weź pod uwagę tryb życia niedźwiedzia Niedźwiedzie coraz bliżej ludzi Co robić na szlaku, żeby nie spotkać niedźwiedzia? Czego lepiej unikać w lesie i górach?

Weź pod uwagę tryb życia niedźwiedzia

Niedźwiedź brunatny jest największym drapieżnikiem żyjącym w Polsce. Występuje głównie na obszarze Karpat, szczególnie w Tatrach i Bieszczadach. Choć budzi respekt ze względu na swoje rozmiary, zazwyczaj jest zwierzęciem płochliwym i starającym się unikać kontaktu z człowiekiem.

Niedźwiedzie prowadzą głównie samotniczy tryb życia. Największą aktywność wykazują o świcie, wieczorem oraz nocą. W ciągu dnia zazwyczaj odpoczywają w trudno dostępnych miejscach i gęstych zaroślach. W pierwszej kolejności trzeba wziąć pod uwagę, że ryzyko spotkania wzrasta po zmroku i poza wyznaczonymi szlakami.

Niedźwiedzie coraz bliżej ludzi

Choć wiele osób postrzega niedźwiedzia wyłącznie jako drapieżnika, jego dieta jest bardzo zróżnicowana. Zwierzę żywi się między innymi roślinami, owadami, owocami leśnymi czy padliną. Dużym problemem jest fakt, że niedźwiedzie coraz częściej zaczynają kojarzyć człowieka z łatwo dostępnym pożywieniem przez pozostawianie resztek jedzenia, celowe dokarmianie dzikich zwierząt lub niezabezpieczone śmietniki. Uczą się szybko, dlatego ich obecność w pobliżu ludzi staje się coraz częstszym zjawiskiem.

Co robić na szlaku, żeby nie spotkać niedźwiedzia?

Natura jest nieprzewidywalna, a góry i i lasy to terytorium od wieków należące do dzikich zwierząt, więc nie można mieć stuprocentowej pewności, że konkretne zachowania wyeliminują ryzyko spotkania na szlaku. Istnieją jednak zasady, które pozwalają zminimalizować to ryzyko.

Najważniejsze jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach i unikanie gęstwin oraz młodników. Większość niedźwiedzi nadal raczej unika miejsc często odwiedzanych przez ludzi, dlatego schodzenie z oficjalnych tras zwiększa ryzyko przypadkowego spotkania.

Czego lepiej unikać w lesie i górach?

Warto unikać bardzo wczesnych i późnych godzin wędrówek. Niedźwiedzie są wtedy najbardziej aktywne, a widoczność w lesie ograniczona. Podczas marszu nie należy poruszać się całkowicie bezszelestnie. Rozmowa, odgłosy kroków czy kijów trekkingowych, spokojne pogwizdywanie pozwalają zwierzęciu usłyszeć człowieka z odpowiedniej odległości i oddalić się z okolicy. Niebezpieczne jest przemierzanie szlaków ze słuchawkami na uszach, co utrudnia wychwytywanie dźwięków z otoczenia i może doprowadzić do zaskoczenia niedźwiedzia.

Bardzo ważne jest niepozostawianie jedzenia ani śmieci. Chodzi nie tylko o dbanie o przyrodę. Nawet pojedyncze resztki mogą przyciągnąć dzikie zwierzęta. Odradza się również podążanie za tropami i innymi świeżymi śladami obecności niedźwiedzia.

Źródła: tpn.gov.pl, gov.pl

