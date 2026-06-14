Tego nigdy nie rób z pieniędzmi po zmarłym. Od razu zwrócisz uwagę skarbówki

Spis treści: Co wchodzi w skład spadku po śmierci? Wpłacanie znalezionej gotówki na konto bankowe Wypłacanie pieniędzy z konta zmarłego lub płacenie jego kartą Jak legalnie rozdysponować pieniądze po zmarłym?

Co wchodzi w skład spadku po śmierci?

Po śmierci osoby w skład spadku wchodzą wszystkie jej prawa i obowiązki majątkowe, czyli zarówno majątek, jak i długi. W skład spadku wchodzą więc mieszkanie, samochody, biżuteria, dzieła sztuki, prawa do lokalu, a także środki finansowe zgromadzone na koncie bankowe czy gotówka przechowywana w domu.

Choć wydaje się to oczywiste, wiele osób po śmierci bliskiej osoby popełnia zasadnicze błędy, które mogą skutkować sporami ze spadkobiercami, problemami z bankiem, a nawet zainteresowaniem urzędu skarbowego.

Wpłacanie znalezionej gotówki na konto bankowe

Jednym z najczęstszych błędów jest wpłacenie na własny rachunek gotówki znalezionej w domu zmarłego, zanim zostanie przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Pieniądze pozostawione przez zmarłego w mieszkaniu również wchodzą do masy spadkowej. Oznacza to, że powinny zostać uwzględnione przy podziale spadku pomiędzy wszystkich uprawnionych spadkobierców.

W przypadku, gdy osoba wpłaca sporą ilość gotówki na konto, faktem tym może zainteresować się także Urząd Skarbowy, który poprosi o wyjaśnienie źródła pochodzenia pieniędzy. Warto pamiętać, że przy podziale spadku również istnieją obowiązki podatkowe. Choć z uiszczenia podatku za spadek zwolnieni są najbliżsi, czyli m.in. małżonek, dzieci, wnuki, dziadkowie, rodzice, to muszą oni zgłosić nabycie spadku do Urzędu Skarbowego w terminie do 6. miesięcy od otworzenia spadku.

Wypłacanie pieniędzy z konta zmarłego lub płacenie jego kartą

Drugim błędem popełnianym przez najbliższych zmarłego jest wypłacanie pieniędzy z konta zmarłego czy płacenie jego kartą płatniczą. Pieniądze zgromadzone na koncie również wchodzą w skład masy spadkowej i nie powinny być ruszane do momentu przeprowadzenia postępowania spadkowego.

Samowolne wypłacanie pieniędzy z konta nie jest uzasadnione także w przypadku wcześniejszego posiadania pełnomocnictwa do konta bankowego. Wygasa ono w chwili śmierci właściciela.

Pieniądze z konta oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej mogą być wypłacone osobie wskazanej przez właściciela w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Oznacza to, że właściciel rachunku może wskazać bankowi osobę, której może on wypłacić pieniądze zgromadzone na rachunku w razie jego śmierci. Kwota ta jednak jest ograniczona do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Warto zaznaczyć, że dyspozycja na wypadek śmierci nie zastępuje testamentu i nie obejmuje całego majątku.

Jak legalnie rozdysponować pieniądze po zmarłym?

Najbliżsi zmarłego przed rozdysponowaniem jego pieniędzy powinni przeprowadzić postępowanie spadkowe. W ramach niego ustala się krąg spadkobierców, masę spadkową i przeprowadza podział majątku zgodny z zapisami testamentowymi lub dziedziczenia ustawowego. Zanim przelejesz pieniądze z konta zmarłego:

uzyskaj akt zgonu.

poinformuj bank o śmierci właściciela rachunku.

ustal, czy zmarły pozostawił dyspozycję wkładem na wypadek śmierci.

przeprowadź postępowanie spadkowe u notariusza lub w sądzie.

zgłoś nabycie spadku do urzędu skarbowego na odpowiednim formularzu (najczęściej SD-Z2 dla najbliższej rodziny lub SD-3 w innych przypadkach).

Dopiero po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku bank może wypłacić środki spadkobiercom zgodnie z ich udziałami.

Bliscy, którzy nie znają wszystkich kont bankowych pozostawionych przez zmarłego, mogą je sprawdzić w Centralnej Informacji o rachunkach obsługiwanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Należy złożyć wniosek o uzyskanie informacji o pozostałych kontach bankowych zmarłego po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do spadku.

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