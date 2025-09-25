Tego nigdy nie wkładaj do karmnika. Pamiętaj także o naklejkach

Kiedy i jak dokarmiać ptaki?

Późna jesień oraz zima to niezwykle trudny okres dla ptaków, które nie odlatują do ciepłych krajów, lecz zostają w Polsce. Wówczas zmrożony grunt lub gruba warstwa śniegu skutecznie uniemożliwiają ptakom w zdobywaniu pokarmu.

Decydując się na dokarmianie ptaków, powinniśmy pamiętać o pewnych zasadach związanych z samym pożywieniem oraz zamontowaniem karmnika. Specjaliści z Lasów Państwowych wskazują, że dokarmianie powinniśmy rozpocząć nie wcześniej niż po pierwszych opadach śniegu. Dlaczego to tak istotne? Otóż ptaki szybko przyzwyczajają się do miejsca dokarmiania, a łatwa dostępność pokarmu, bez straty energii powoduje, że zaprzestają samodzielnych poszukiwań pożywienia.

W zimowym pomaganiu ptakom najważniejsza jest przede wszystkim ciągłość dokarmiania. "Konsekwencja może tu decydować o życiu zwierząt, gdyż mocno przywiązują się one do okazywanego wsparcia. Kilkakrotne dostarczenie pożywienia wystarczy, by ptaki zaczęły utożsamiać konkretne miejsce ze źródłem jedzenia. Przerwanie dokarmiania byłoby wtedy nieodpowiedzialne, gdyż głodne zwierzęta, zamiast szukać pokarmu, zmarnują czas i energię na oczekiwanie pomocy, która nie nadejdzie" - czytamy na stronie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Międzychód.

To, co znajdzie się w ptasim menu, również ma duże znaczenie. "Ptaki szczególnie uszczęśliwi dieta składająca się z ziaren (słonecznik, proso, rzepak, siemię lniane, pszenica, jęczmień, żyto, owies), pokrojonych rodzynków, płatków owsianych, zamrożonych owoców czarnego bzu, aronii, orzechów. Dobra jest też niesolona słonina lub smalec" - informują Lasy Państwowe. Pamiętajmy również, by obok pokarmu stawiać niewielkie miseczki z czystą i świeżą wodą.

Pod żadnym pozorem do karmnika nie powinniśmy wykładać chleba, bowiem powoduje on u ptaków biegunki i kwasicę. Zdecydowanie złym pomysłem jest częstowanie ptaków pożywieniem popsutym, zawierającym m.in. pleśń.

"Nie karmimy ptaków produktami solnymi np.: orzeszkami solonymi, soloną słoniną, słonym pieczywem (...) Nie wolno dawać ptakom nieugotowanego pęczaku oraz innych pęczniejących w przewodzie pokarmowym ziaren i kaszy" - przestrzegają specjaliści z Lasów Państwowych.

Wybranie odpowiedniego miejsca na zainstalowanie karmnika dla ptaków jest bardzo istotne w kontekście zapewnienia im bezpieczeństwa Galyna Andrushko 123RF/PICSEL

Gdzie i jak zamontować karmnik dla ptaków?

Prawidłowe umieszczenie karmnika dla ptaków jest niemal tak samo istotne, jak rodzaj pożywienia, którym częstujemy ptaki. Karmnik należy zamontować w miejscu zacisznym, osłoniętym od wiatru - w szczególności wiejącego z zachodu.

"Ptaki muszą mieć do niego łatwy dolot i zapewnioną drogę ucieczki, dlatego zostawmy trochę wolnego miejsca wokół - drzewa stwarzałyby dogodne miejsce zasiadki dla kota czy krogulca. Dobrze, jeśli w pobliżu znajdują się niskie i gęste krzewy, w których uciekające ptaki mogą schronić się przed atakami z powietrza" - czytamy na stronie Lasów Państwowych.

Ponadto postarajmy się umieścić karmnik w miejscu, które jest trudno dostępne dla drapieżników zagrażającym ptakom, zwracając uwagę na odpowiednią wysokość zamontowanego karmnika.

Leśnicy apelują, by karmników nie instalować przy oszklonych werandach domów. Jeśli już zajdzie potrzeba zainstalowania karmnika w takim miejscu, należy nanieść specjalne naklejki na oszklone elementy. Ptaki nie widzą przezroczystych szyb i często się o nie rozbijają. Wypadki kończą się w najlepszym razie ogłuszeniem - dodają.

Jak z technicznego punktu widzenia powinien prezentować się karmnik dla ptaków? Przede wszystkim zadbajmy o duży, skośny dach chroniący przed opadami śniegu, deszczu oraz wilgocią. Taka konstrukcja zdecydowanie zmniejszy ryzyko szybkiego psucia się wyłożonego dla ptaków pokarmu.

Samo zainstalowanie karmnika i wykładanie w nim pokarmu dla ptaków to nie koniec naszych obowiązków. Karmnik należy regularnie sprzątać, usuwając z niego niezjedzone resztki i ptasie odchody.

