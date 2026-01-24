Ten błąd popełniamy nagminnie. To dlatego laptop traci moc

Spis treści: Jak ładować laptopa, aby nie szkodzić baterii? Czy laptop może być cały czas podłączony do zasilania? Ten błąd ma fatalne skutki Jak dbać o baterie w laptopie?

Niektórzy korzystają z laptopów tylko w domu, przy biurku i nigdy nie odłączają ich od zasilania. Inni muszą zabierać je w podróż i korzystają z nich w nietypowych miejscach, zdając się na moc baterii. Są jeszcze tacy, którzy naładują laptopa, po czym odłączają na kilka godzin, a po rozładowaniu ponownie korzystają z zasilacza. Chociaż korzystanie z tego mobilnego urządzenia jest wygodne, gdy nie zwisają z niego żadne kable, zazwyczaj na dłuższą metę takie działanie może mieć negatywny wpływ na ten sprzęt. Jeśli chcesz, aby twój laptop posłużył jeszcze przez długie lata, koniecznie sprawdź, jak poprawnie powinno się go ładować i kiedy lepiej nie odłączać od prądu.

Jak ładować laptopa, aby nie szkodzić baterii?

Lata temu, gdy laptopy dopiero wchodziły na rynek, producenci sugerowali, aby po zakupie najpierw rozładować baterię do zera, a dopiero potem po raz pierwszy w pełni naładować. Tzw. formatowanie baterii miało wówczas na celu gwarantować jej lepszą żywotność. Dzisiejsze urządzenia odbiegają jednak znacząco od tych produkowanych kilkanaście lat temu, a porady ich dotyczące diametralnie się zmieniły. Te nowoczesne laptopy są bowiem wyposażone w baterie +- jonowe, którym takie działanie może bardzo zaszkodzić. Eksperci radzą wręcz, aby podłączać je do prądu, gdy rozładują się do poziomu 20 proc. i odłączać nie w 100, a 80-90 proc. naładowania.

Czy laptop może być cały czas podłączony do zasilania? Ten błąd ma fatalne skutki

Biorąc pod wagę najnowsze zalecenia dotyczące korzystania z laptopów, nasuwa się pytanie: czy laptop może być bez przerwy podłączony do prądu? To zależy. Producenci są zdania, że stałe utrzymywanie urządzenia w 100 proc. naładowaniu wpływa negatywnie na żywotność baterii, jednak zdarzają się wyjątki. W przypadku intensywnego korzystania z urządzania - tworzenie grafik, przerabianie materiałów wideo czy korzystanie z gier komputerowych wymaga od sprzętu wysokiej wydajności i stałego dostępu do zasilania. W przypadku odbierania maili, pracy w dokumentach tekstowych itp., lepsze będzie czasowe odłączanie zasilacza. Ponadto warto wiedzieć, że nowoczesne laptopy posiadają systemy, które dostosowują poziom baterii i intensywność ładowania do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Jak dbać o baterie w laptopie?

Podsumowując, jeśli zależy ci na tym, aby twój laptop i jego bateria działały sprawnie przez wiele lat, pamiętaj o tych kilku rzeczach:

Nie ładuj urządzenia stale do 100 proc. i nie dopuszczaj, aby rozładowywało się poniżej 20 proc.

Jeśli pracujesz na zasilaczu, uruchom tryb "stacjonarny", jeśli jest dostępny

A ponadto również uważaj, aby:

Nie przegrzewać urządzenia - wysoka temperatura negatywnie wpływa na baterię, więc zapewnij drożne otwory wentylacyjne, nie blokuj wlotów powietrza i unikaj pracy przy słońcu

Nie zostawiaj laptopa ani w gorącym, ani w zbyt wychłodzonym pomieszczeniu/samochodzie

W czasie pracy korzystaj z opcji oszczędzający baterię (zmniejsz jasność ekranu, wyłączaj nieużywane funkcje, programy, odłączaj niepotrzebne urządzenia USB)

W przypadku złego stanu baterii wymień ją na nową, najlepiej oryginalną

