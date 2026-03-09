Spis treści: Czym jest nispero i skąd pochodzi Właściwości zdrowotne nispero Gdzie można kupić nieśplika i ile kosztuje?

Czym jest nispero i skąd pochodzi

Nispero, znane także jako loquat, lub po polsku nieśplik japoński, to owoc pochodzący z Azji, który z czasem "opanował" wiele cieplejszych regionów świata. Dziś duże plantacje znajdują się między innymi w Hiszpanii, Turcji, Włoszech czy Meksyku.

Sam owoc ma niewielkie rozmiary i okrągły lub owalny kształt. Jego skórka jest cienka i ma charakterystyczny żółto-pomarańczowy kolor. W środku znajduje się miękki, soczysty miąższ oraz kilka dużych, ciemnobrązowych pestek. Wiele osób porównuje smak nispero do mieszanki moreli, brzoskwini i cytrusów. W zależności od odmiany może być bardziej słodki lub bardziej kwaskowaty. Nieśpliki japońskie najczęściej je się na surowo po obraniu skórki, ale nadaje się także do dżemów, kompotów, ciast czy deserów.

Właściwości zdrowotne nispero

Nispero to owoc o wysokiej wartości odżywczej. Jest przede wszystkim źródłem witaminy C, która wspiera odporność organizmu i pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Zawiera również witaminę A oraz karotenoidy, które korzystnie wpływają na wzrok i skórę. Cechuje się zawartością błonnika pokarmowego, potasu oraz magnezu i żelaza. Regularne spożywanie loquata może wspierać prawidłowe trawienie, pomagać w utrzymaniu zdrowego poziomu cholesterolu i wspomagać pracę układu krążenia.

Ogromną zaletą nieśplika jest również niska kaloryczność, dlatego jest polecany osobom dbającym o dietę. W niektórych badaniach wskazuje się na obecność przeciwutleniaczy, które mogą działać przeciwzapalnie.

Nie każdy jednak powinien spożywać loquata bez ograniczeń. Najważniejszą zasadą jest unikanie pestek, które zawierają związki mogące być toksyczne po rozgryzieniu i spożyciu w większej ilości. Ostrożność powinny zachować również osoby z alergiami pokarmowymi oraz ci, którzy mają bardzo wrażliwy układ trawienny, ponieważ duża ilość błonnika może u niektórych powodować dyskomfort żołądkowy.

Gdzie można kupić nieśplika i ile kosztuje?

Jeszcze kilka lat temu nispero było w Polsce praktycznie nie do zdobycia i można było je kupić głównie podczas zagranicznych podróży. Obecnie jednak egzotyczne owoce coraz częściej trafiają do większych sklepów i sieci handlowych. Najłatwiej znaleźć je w dobrze zaopatrzonych supermarketach, sklepach z żywnością importowaną oraz w niektórych delikatesach, bez problemu zamówimy je także na stronach internetowych.

Najczęściej sprzedawane są w formie świeżej, pakowane w niewielkie plastikowe opakowania lub małe skrzynki. Sezon na owoce przypada głównie na wiosnę i początek lata, dlatego właśnie wtedy najłatwiej je znaleźć w sprzedaży. W zależności od miejsca zakupu i dostępności cena może się różnić, ale zwykle wynosi od około 20 do nawet 40 zł za kilogram.

