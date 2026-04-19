Jak wygląda dziwaczek jalapa? Kapitalna ozdoba ogrodu

Dziwaczek jalapa (Mirabilis jalapa) to roślina należąca do rodziny nocnicowatych. W naturalnym środowisku występuje głównie w tropikalnych regionach Meksyku. Z uwagi na swoje walory ozdobne i cudowny zapach, dziwaczek jest chętnie uprawiany w polskich ogródkach.

Dziwaczek jest byliną, jednak w Polsce, ze względu na klimat, traktuje się go jako roślinę jednoroczną. Charakteryzuje się silnie rozgałęzionym pokrojem, a jego wysokość zwykle nie przekracza 60-80 cm. Dzwonkowate kwiaty dziwaczka (często różnokolorowe, np. żółte, purpurowe, różowe czy białe) wyrastają ze szczytów pędów, zbierając się w tak zwane baldachogrona. Otwierają się one późnym popołudniem lub wieczorem po zachodzie słońca i pozostają w tym stanie przez całą noc. Co ciekawe, kwiaty mają właściwości fluorescencyjne - po zmroku wydają się lekko świecić.

Dziwaczek jest byliną, jednak w Polsce, ze względu na klimat, traktuje się go jako roślinę jednoroczną

Ile kwitnie dziwaczek jalapa? Roślina zazwyczaj wypuszcza na świat kwiaty w terminie od lipca do października, zwykle do pierwszych przymrozków.

Zapach, który przypomina perfumy. Jak pachnie dziwaczek jalapa?

Dziwaczek jalapa to roślina ceniona nie tylko z uwagi na pięknie prezentujące się kwiaty. Okazuje się, że ten gatunek Mirabilis wydziela również charakterystyczną, piękną woń, która wielu osobom przywodzi na myśl perfumy. Zapach dziwaczka może przypominać cytrusy, niektórzy wskazują również na słodkie nuty cynamonowe.

Co jednak ważne - roślina najbardziej pachnie wieczorem, gdy jej kwiaty zaczynają się otwierać. Woń dziwaczka jalapy może przyciągać zapylacze aktywne po zmroku - głównie ćmy.

Jak uprawiać dziwaczka jalapę, żeby był gęsty i kolorowy?

Dziwaczek jalapa to fantastyczna roślina ozdobna, która upiększy ogródek kolorowymi i pięknie pachnącymi kwiatami. W jaki sposób należy ją uprawiać? Przede wszystkim, warto wiedzieć, gdzie sadzić dziwaczka, by uzyskać najlepszy efekt.

Dziwaczek jalapa nie jest rośliną mrozoodporną

Mirabilis jalapa najlepiej rośnie w żyznej i wilgotnej glebie o odczynie obojętnym. Roślina dobrze rozwija się na stanowiskach słonecznych, zacisznych i osłoniętych od wiatru. Bardzo ważne jest jej regularne podlewanie, szczególnie w okresach suszy. Dzięki temu rośliny będą gęste i kolorowe. W kwitnieniu dziwaczków może również pomóc stosowanie specjalnych nawozów do roślin kwitnących. Możemy również użyć środków naturalnych, takich jak kompost czy obornik.

Co istotne - dziwaczek jalapa nie jest rośliną mrozoodporną. Z tego względu, zaleca się wykopanie rośliny jesienią (najlepiej przed nadejściem przymrozków) w celu przechowania jej do kolejnego sezonu. Bulwy rośliny należy trzymać w pomieszczeniu o temperaturze około 5-10 stopni Celsjusza. Dobrze jest umieścić je w skrzyni i lekko przysypać torfem lub piaskiem.

"Nomada": Rzuciła wszystko i wyjechała do Azji – bez planu powrotu INTERIA.PL