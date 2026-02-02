Spis treści: Dlaczego pelargonie potrzebują zimowego odpoczynku? Przygotowanie pelargonii do wybudzenia - jak to zrobić? Kiedy wystawić pelargonie na dwór?

Dlaczego pelargonie potrzebują zimowego odpoczynku?

Pelargonia to rodzaj roślin należących do rodziny bodziszkowatych. Występują w wielu rozmaitych odmianach, a z uwagi na ich walory ozdobne, stanowią świetną dekorację ogródka, tarasu bądź balkonu. Warto jednak wiedzieć, że te piękne kwiaty nie są mrozoodporne, wobec czego w polskim klimacie nie przetrwałyby pozostawione same sobie zimą. Właśnie dlatego powinno się zadbać o ich odpowiednie zimowanie.

Zimowy odpoczynek jest wskazany zarówno w przypadku pelargonii rosnących w doniczkach, jak i tych rozwijających się w gruncie (je trzeba wykopać wraz z bryłą korzeniową). Kluczowe okazuje się zapewnienie roślinom odpowiednich warunków, w których będą mogły przeczekać do wiosny.

Pelargonie usuwamy z dworu mniej więcej na przełomie października i listopada - jeszcze przed przymrozkami. Dobrze jest je schować do jasnego pomieszczenia, w którym panuje około 5-10 stopni Celsjusza. Podlewanie należy ograniczyć (gleba powinna być stale lekko wilgotna). Powinniśmy również pozbyć się uszkodzonych pędów, liści oraz przekwitłych kwiatostanów.

Przygotowanie pelargonii do wybudzenia - jak to zrobić?

Przed wybudzeniem pelargonii z zimowego odpoczynku, należy przedsięwziąć pewne przygotowania. Dzięki temu, rośliny odwdzięczą się pięknym kwitnieniem w trakcie sezonu.

Najpierw sprawdź stan roślin przed wybudzeniem pod kątem chorób i szkodników. Następnie stopniowo podnoś temperaturę otoczenia pelargonii, co kilka dni o około 1-2 stopnie Celsjusza (docelowo roślina powinna trafić do miejsca o temperaturze 15-20 stopni). Proces ten powinien rozpocząć się w drugiej połowie stycznia lub na początku lutego. W tym czasie zwiększamy również częstotliwość podlewania oraz skracamy pędy o około 1/3.

Gdy roślina wypuści pierwsze listki (zwykle w okolicach marca), możemy wówczas zastosować nawóz - początkowo w mniejszych dawkach. Najlepiej jest wybrać preparaty wieloskładnikowe, które dostarczą roślinie odpowiednich substancji odżywczych. Dobrym pomysłem na tym etapie jest również przesadzenie pelargonii do świeżego podłoża (przed nawożeniem).

Kiedy wystawić pelargonie na dwór?

Optymalnym terminem, jeśli chodzi o wystawienie pelargonii na taras lub balkon, są dni po 15 maja - zazwyczaj maleje wtedy ryzyko nocnych przymrozków. Warto jednak zadbać o odpowiednie hartowanie rośliny. Jak to zrobić?

Około 1-2 tygodnie przed wspomnianym terminem, dobrze jest wynosić roślinę na zewnątrz jedynie na kilka godzin. Wówczas pelargonia będzie mogła przyzwyczaić się do warunków panujących na dworze. Czas ten stopniowo zwiększamy, aż do połowy maja. Wówczas, gdy minie ryzyko nocnych przymrozków, można zostawić rośliny w miejscu docelowym bądź przesadzić je do gruntu.

